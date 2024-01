Los espñaoles no son quienes más ahorran de Europa. De hecho tenemos fama de 'derrochones'. Pero la inflación y el incremento de los precios está haciendo que muchos empiecen a ser más conservadores con el dinero que se gastan.

Aquí hay una serie de consejos que van a conseguir que a final de mes te quede algo de tu sueldo y que puedas ir teniendo ese colchón que tanto hace falta cuando surge una emergencia o para irse de vacaciones.

Antes de poder ahorrar todos los meses es conveniente evaluar todos los ingresos y gastos, incluidas cuotas de amortización de créditos, facturas mensuales y aportaciones al ahorro. A continuación se analizan paso a paso:

1. Aprende a administrarte y entiende cómo funcionan tus finanzas personales

El consejo más eficaz para ahorrar rápido consiste en aprender a administrarse. Si te ciñes a un presupuesto, tomarás las riendas de tus finanzas. La independencia financiera es indispensable para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Aquí te explicamos cómo administrar tu dinero para empezar a ahorrar rápido:

Haz un seguimiento de tus finanzas personales durante 30 días (incluye todos tus ingresos y gastos). Coteja tus ingresos mensuales con tus gastos mensuales para evaluar cuánto estás logrando ahorrar o cuánto estás gastando de más cada mes. Divide tus gastos en fijos y variables. Tus gastos fijos son los que suelen ser difíciles de ajustar, como, por ejemplo, la renta del alquiler y las facturas de consumos. Tus gastos variables son los más fáciles de ajustar, como, por ejemplo, la compra en el supermercado, el ocio y las suscripciones a servicios. Identifica aquellos gastos variables en los que puedes recortar, es decir, los gastos innecesarios, para aumentar la cantidad de dinero que ahorras todos los meses. Evalúa tu progreso con regularidad y haz ajustes en caso necesario. Si esto te parece abrumador, hay un montón de apps de administración financiera que pueden ayudarte a ceñirte a tu presupuesto.

2. Amortiza tus deudas

Antes de empezar a ahorrar, tendrás que saldar tus deudas pendientes. Cuanto más retrases el pago de tus deudas, mayores serán los intereses acumulados a lo largo del tiempo. Por eso, los ahorros que consigas reunir tendrán que destinarse al pago de tus deudas. Así que, antes de centrarte en ahorrar para otras cosas, haz que la amortización de tus deudas sea tu prioridad.

Regla 50 30 20

Para ello, te proponemos la regla 50 30 20. La regla 50/30/20 fue creada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren cuando era catedrática en Harvard especializada en insolvencia y ofrece un método simplificado para amortizar las deudas. Así es como funciona:

destina el 50 % de los ingresos a tus necesidades, es decir, tus gastos fijos (p. ej., el pago del alquiler y las facturas de consumos);

destina el 30 % de los ingresos a tus caprichos, es decir, tus gastos variables (p. ej., comer en restaurantes y la suscripción a servicios);

destina el 20 % de los ingresos a tus ahorros. Por ejemplo, si ganas 2.500 euros netos al mes, puedes apartar 500 euros todos los meses. En tan solo un año, habrás amortizado 6.000 euros de deuda.

Puedes usar esta calculadora para simular cómo ahorrar con la regla 50 30 20.

3. Abre una cuenta especial de ahorro

Para ahorrar rápido, tendrás que separar el dinero que gastas en tus necesidades diarias del dinero que quieres ahorrar. Para ello, necesitarás una cuenta especial de ahorro. De este modo, no te será tan fácil caer en la tentación de recurrir a tus ahorros para sufragar gastos diarios. ¡Además, esto te animará a ceñirte a tu presupuesto diario, ya que mantendrá tus ahorros fuera de tu alcance!

4. Automatiza tus ahorros

Si tienes ingresos mensuales fijos, puedes automatizar tus aportaciones al ahorro cada mes. Para ello, deberás configurar una transferencia automática de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorro todos los meses, esto puedes hacerlo con espacios en tu cuenta bancaria. Al automatizar tus ahorros y hacer un control de gastos, reducirás todavía más la posibilidad de emplear este dinero para sufragar tus gastos diarios.

5. Automatiza tus facturas

Ya puestos, no estaría de más que automatizases el pago de tus facturas. Las compañías suelen cobrar comisiones por pagos atrasados si no ingresas el dinero dentro del plazo, así que pagar de antemano te evitará más gastos innecesarios.

6. Fija un límite de gasto en tu tarjeta

¿Quieres un consejo práctico para ahorrar rápido? Limita la cantidad que puedes gastar con tu tarjeta de crédito o débito. Esto te impedirá gastar más de la cuenta y te animará a hacer un control de gastos diarios. Muchos bancos ofrecen este servicio. En N26 puedes fijarte límites de gasto diario y decidir si te permites o no realizar retiradas en cajeros, todo ello en cuestión de segundos a través de la app N26.

7. Utiliza un sistema de administración personal con sobres

Otro truco infalible que te ayudará a ahorrar rápido es el sistema de administración con sobres de Dave Ramsey. Consiste en sacar del banco tus ingresos mensuales en dinero en efectivo (¡hasta el último céntimo!) a principios de mes y dividirlo en sobres independientes que se correspondan con tus objetivos de ahorro.

De esta forma, tendrás sobres para tus gastos fijos (p. ej., alquiler, consumos), y sobres para tus gastos variables (p. ej., ropa, comer en restaurantes, compras). Si pagas todos tus gastos con una cantidad fija de dinero en efectivo, te será prácticamente imposible salirte del presupuesto. Tampoco te olvides de tener un fondo de emergencia que te salve de situaciones extremas.

8. Recorta en el alquiler

Ahorrar en el alquiler es una de las formas más rápidas de empezar a optimizar tus gastos. Si actualmente vives solo, una de las formas más sencillas de conseguirlo es compartir piso. Esto dividirá la renta del alquiler por dos y, si decides vivir con dos compañeros, pagarás un tercio de lo que estás pagando ahora mismo.

Por ejemplo, si actualmente pagas 1.300 euros al mes por un piso de tres dormitorios y añades a un compañero adicional, ahorrarás 650 euros mensuales. Si decides vivir con dos personas, ahorrarás en torno a 870 euros al mes, es decir, ¡casi 10.500 euros anuales!

Si ya vives en un piso compartido, puedes plantearte la posibilidad de cambiarte a una habitación más pequeña. Las rentas del alquiler suelen calcularse en función del tamaño de la habitación que se ocupa, así que puedes ahorrarte un buen pico cada mes. Es más, puede que esto también te anime a ser más minimalista, por ejemplo, vendiendo cosas que no utilices para ganar un dinerito extra.

9. Recorta en las facturas de consumos

Otro fantástico consejo para ahorrar dinero rápido es recortar en tu consumo. Tus facturas de electricidad y gas representan un gran porcentaje de tus gastos mensuales fijos, así que, si puedes reducirlas, puede que te ahorres un buen pellizco. Te explicamos cómo:

Cambia de proveedor de energía. Si buscas las tarifas más baratas del mercado, podrás ahorrar cientos de euros al mes en gas;

cambia tu iluminación por bombillas LED. Las bombillas LED no solo son un 75-85 % más eficientes que las convencionales, sino que, además, duran entre 15 y 25 veces más;

invierte en un termostato inteligente. Este dispositivo ajustará tu calefacción con inteligencia y podrás ahorrarte una buena cantidad o

sella las filtraciones de aire. Las fugas en puertas y ventanas pueden incrementar tu gasto eléctrico, ya que tus radiadores tienen que estar más tiempo en marcha para calentar las habitaciones. Para solucionarlo, sella estas fugas con cinta autoadhesiva, que evitará que el aire caliente se escape.

10. Búscate un segundo empleo

Si de verdad quieres potenciar tu ahorro mensual, vale la pena que busques un segundo empleo. Puedes trabajar unas horas por la noche en un bar o restaurante después de tu trabajo en la oficina, hacer trabajos como autónomo, hacerte asistente virtual o incluso ser canguro de mascotas. Si te lo puedes permitir, puede que te motive ingresar todo el dinero que genere tu segundo empleo directamente en tu cuenta de ahorro. Pero cuidado: no acabes quemándote. ¡Tu salud mental es mucho más importante que alcanzar tus objetivos de ahorro!

11. Cancela las suscripciones que no utilices

Las suscripciones son una máquina de fabricar dinero para muchas empresas. Y es que a menudo sucede que, cuando un cliente se suscribe a su servicio, suele ser reticente a cancelar su suscripción, incluso aunque no la utilice casi nunca. Esto se debe, en gran parte, a la falacia del coste hundido. Aplicada a la suscripción a un servicio, la falacia del coste hundido se traduce en que cancelar una suscripción que casi no utilizamos nos resulte difícil porque ya hemos invertido mucho dinero en ella. Por ello, cancelar la suscripción supondría aceptar que hasta ese momento hemos estado tirando el dinero. Pero, al posponer la cancelación de la suscripción, sentimos que todavía tenemos la posibilidad de sacarle partido. Sin embargo, por lo general, pocos de nosotros aprovechamos las suscripciones al máximo. Por ello, es mucho más económico cancelar las suscripciones que no utilicemos ahora, en lugar de esperar a un momento hipotético en el que las aprovecharemos.

12. Ser más manitas

Una forma fantástica de ahorrar es intentar arreglar las cosas que se rompen con tus propias manos. Gracias a YouTube e internet en general, puedes aprender a arreglarlo casi todo online. Desde las tuberías con filtraciones hasta la cremallera de los vaqueros: siempre sale más barato arreglar estas cosas tú mismo que contratar a alguien o comprar artículos nuevos.

13. Piénsalo dos veces antes de derrochar

Caer en la tentación de satisfacer un antojo repentino es una de las mayores trabas al ahorro. Antes de hacer un gasto significativo, sea o no impulsivo, date un plazo de reflexión, como poco, de tres o cuatro días. Así evitarás que te domine la parte impulsiva de tu cerebro, que quiere ese chute de serotonina que produce la compra.

Si de verdad quieres ponerte a prueba, plantéate el reto de no hacer ninguna compra significativa hasta que no hayan transcurrido 30 días. De este modo, lograrás reducir tus compras impulsivas y tendrás tiempo de sobra para encontrar otras ofertas más económicas.

14. Cómprate el coche a finales de trimestre

Si quieres comprarte el coche a un buen precio, la mejor época suele ser a finales de marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Por qué? Porque a la mayoría de concesionarios se les imponen objetivos de ventas trimestrales para poder obtener sus comisiones de ventas. Aunque estos objetivos se fijan semanal y mensualmente, las grandes comisiones se cobran cada trimestre. Por tanto, será más probable que te hagan un buen precio a finales de trimestre, ya que el concesionario querrá alcanzar su objetivo trimestral de ventas.

15. Recorta en tus compras del súper

Si consigues ahorrar en tus compras del supermercado cada semana, te sorprenderá la cantidad de dinero que puedes ahorrar a lo largo de unos pocos meses. Una de las mejores formas de lograrlo es planificar tus comidas de antemano. Es decir, calcular con exactitud cuánto dinero vas a gastar antes de hacer la compra y reducir las probabilidades de salirte de tu presupuesto.

Un consejo adicional es no comer carne un día a la semana. Como la carne suele salir más cara que la verdura y los productos vegetales, vale la pena escoger un día a la semana para prescindir de ella. Este pequeño ahorro semanal se nota a lo largo del tiempo.

Aparte de eso, no olvides echar un vistazo a los productos que se ofertan en los estantes bajos. Los supermercados suelen colocar los productos más caros a la altura de los ojos para que gastes más dinero, pero los productos más baratos están más cerca del suelo, por lo que pasan desapercibidos.

16. Elige un día sin gastos todos los meses

Para que ahorrar se convierta en un hábito, elige un día al mes en el que, aparte de tus gastos fijos, no te gastes ni un céntimo. Esto puede traducirse en cocinar todas tus comidas con los ingredientes que tienes en casa, socializar en un parque o en casa y pasar una tarde relajada leyendo o viendo la tele. Cuando te acostumbres a hacerlo, puedes aumentar a dos días al mes e incluso un día a la semana.

17. Vende las cosas que no utilices

Si quieres empezar a ahorrar rápido para tus vacaciones, te proponemos que pases revista a todas las posesiones que no utilizas y las vendas en mercados online, como eBay o Nextdoor promoviendo así la economía circular. ¡Eso no solo te ayudará a organizar tu hogar, sino que, además, ganarás un dinerito extra que puedes destinar a tus objetivos de ahorro!