Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE); de Andalucía, Juanma Moreno (PP); de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (PP) y de Murcia, Fernando López Miras (PP), han aprovechado un breve encuentro improvisado -de apenas 10 minutos, tras el acto inaugural de la Feria Internacional del Turismo (Fitur)-, para ponerse de acuerdo en reclamar al Gobierno un fondo extra de financiación autonómica. Estas cuatro comunidades reclaman una compensación por la "infrafinanciación" que les depara el actual modelo de financiación autonómica y que, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), debería situarse en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales.

"La conjura de Fitur por el fondo de nivelación", es el nombre que Carlos Mazón ha acabado asignando a la "minicumbre". En ella, los cuatro barones se han puesto de acuerdo para exigir "de manera clara" al presidente Pedro Sánchez "que pague la factura", ya que consideran que, mientras llega la propuesta del Gobierno de España para reformar la financiación autonómica, es necesario un fondo de nivelación transitorio.

El estudio de Fedea, presentado este lunes, identifica a las comunidades de Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha como los cuatro territorios a los que el actual modelo de financiación autonómica asigna unos ingresos por habitante ajustado por debajo de la media. Fedea calcua que para llegar a la financiación media por habitante ajustado, Andalucía necesitaría una inyección extra de 1.409 millones de euros al año; la Comunitat Valenciana, de 1.148 millones; la de Murcia, de 405 millones y la de Castilla-La Mancha, de 315 millones de euros. En total, unos 3.277 millones, a partir de los datos correspondientes a la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2021.

Según los cálculos de Fedea, la financiación efectiva por habitante ajustado alcanzó en la liquidación definitiva de 2021 el 99,1% de la media en Galicia; el 99,4% en Aragón; el 99,5%, en Cataluña y el 99,8% de la media, en Madrid. Estas cuatro comunidades no se consideran como "infrafinanciadas" en el estudio de Fedea, que señala a Cantabria, Baleares, La Rioja y Extremadura, como las más beneficiadas por el vigente modelo de financiación, con unos recursos por habitante que se sitúan más de un 10% por encima de la media.

El viejo y el nuevo modelo

"Todas las comunidades han salido bien paradas con el nuevo modelo salvo estas cuatro", ha resumido el presidente de Castilla-La Mancha en un breve encuentro con los periodistas, en Fitur. "También Catalunya [ha salido bien parada]. Entiendo que Cataluña quiera más dinero en el futuro modelo de financiación autonómica. Pero en el de hoy, solo hay cuatro comunidades que están infrafinanciadas y eso se tiene que compensar de un modo u otro", ha añadido el barón socialista. "Y me da igual que el presidente de Andalucía sea del PP o de lo que sea, yo trabajo por mi tierra", ha zanjado.

No obstante, García Page ha advertido de que este acuerdo entre los cuatro presidentes autonómicos no prejuzga lo que pasará cuando se abra la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. "En ese debate, más allá de cuestiones ideológicas, vamos a tener diferencias entre unas comunidades y otras. Le deseo a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la mayor de las suertes para conseguir un acuerdo que va a ser dificilísimo. Y más, con la postura de los independentistas catalanes, que no se quieren sentar a negociar con los demás".

"Los cuatro presidentes autonómicos estamos a favor de renovar el modelo de financiación. Mientras eso llega, el Gobiermo de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades. Con Andalucía son unos 1.400 millones. Pido a Sánchez que de manera inmediata pague la factura pendiente que tiene con las comunidades autónomas", ha resuelto el presidente Juanma Moreno.

"Nos preocupa mucho que cada día que pasa el sistema de financiación autonómica nos está perjudicando, nos está quitando recursos y está lastrando nuestra competitividad", ha declarado el presidente Fernándo López Miras, tras subrayar que todos los análisis coinciden en señalar a Murcia como la que obtiene la menor financiación por habitante ajustado (el 97,8% respecto de la media). "[Los cuatro presidentes autonómicos] Hablamos continuamente, pero hoy hemos encontrado unos minutos para tener este encuentro y poder incidir en esta cuestión", ha explicado López Miras, en relación a la imagen que ha propiciado su charla con García-Page, Moreno y Mazón.

En realidad la necesidad de poner en marcha un fondo de emergencia para las comunidades infrafinanciadas - en tanto se reforma el modelo de financiación autonómica- forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar para esta legislatura. "Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado", dice exactamente el documento quer firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz el pasado 24 de octubre. Esta fórmula constituye una salvaguarda para el caso de que la fragmentación parlamentaria y la rivalidad con el PP impida sacar adelante una pronta reforma de un modelo cuya renovación acumula un retraso de casi 10 años, desde 2014.