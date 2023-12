Mientras asistimos en las últimas semanas, y especialmente en los últimos días, a una notable recuperación del bitcoin, que parece haber superado el criptoinvierno en el que se hallaba sumido todo el sector criptográfico desde 2022, una nueva noticia, y para nada baladí, se suma a los factores que están favoreciendo su resurgimiento.

Y es que el Banco Central Europeo, en un documento de trabajo publicado en su web, muestra un significativo cambio de opinión sobre la principal criptomoneda. Las conclusiones de este nuevo informe de 2023 distan bastante de las expresadas hace ahora un año.

Los dos estudios del BCE ofrecen perspectivas distintas sobre Bitcoin, reflejando diferentes enfoques y conclusiones. Así, mientras que el "Bitcoin’s last stand" publicado a finales de noviembre de 2022 se centra en los desafíos y limitaciones de Bitcoin, destacando su volatilidad, uso limitado en transacciones legales, y su naturaleza especulativa, el recién publicado WP2868, en contraste, analiza su papel en economías emergentes y en desarrollo, donde puede servir como refugio ante la inestabilidad de las monedas locales.

De la misma forma, mientras el del año pasado cuestiona la viabilidad de bitcoin como moneda o inversión, señalando su impacto ambiental negativo y los riesgos para la industria financiera, el de este 2023, aunque sigue reconociendo el aspecto especulativo de bitcoin, también identifica usos transaccionales legítimos en ciertos contextos, especialmente en países con sistemas financieros menos desarrollados.

El cambio significativo entre los documentos es, por tanto, la perspectiva sobre el uso y el valor del bitcoin. Mientras el primero enfatiza los aspectos negativos y su naturaleza especulativa, el segundo reconoce ciertos beneficios prácticos de bitcoin en economías específicas. Esto muestra una visión más matizada y contextual del BCE sobre las criptomonedas.

Si quieres conocer más en profundidad cada documento, aquí te exponemos un resumen con los principales puntos de cada uno:

Bitcoin: último bastión en un mercado cripto en crisis

En el informe "Bitcoin’s last stand" del Banco Central Europeo (BCE), se analiza el estado actual de bitcoin en medio de una crisis generalizada en los mercados de criptomonedas tras la caída de un importante intercambio de criptoactivos.

Valor en declive y especulación

El valor del bitcoin alcanzó un pico de 69.000 dólares en noviembre de 2021, descendiendo a 17.000 dólares a mediados de junio de 2022 y fluctuando alrededor de 20.000 dólares desde entonces. Esta estabilización aparente es vista por algunos como un respiro antes de alcanzar nuevas alturas, pero el informe sugiere que podría ser más bien un último aliento artificial antes de un camino hacia la irrelevancia, agravado por la caída de FTX que redujo aún más su precio.

Bitcoin en Transacciones Legales: Un Uso Limitado

Desde su creación en 2008 por Satoshi Nakamoto, Bitcoin se promocionó como una moneda digital global y descentralizada. Sin embargo, su diseño conceptual y limitaciones tecnológicas lo hacen cuestionable como medio de pago, siendo las transacciones reales con bitcoin engorrosas, lentas y costosas. A pesar de la narrativa de un aumento inevitable en su valor, bitcoin no se ha utilizado significativamente para transacciones legales en el mundo real.

Inversión y burbujas especulativas

El informe argumenta que bitcoin no es adecuado como inversión ya que no genera flujo de efectivo, dividendos, no puede usarse productivamente ni proporciona beneficios sociales. Su valoración de mercado se basa puramente en la especulación, alimentada por olas de nuevos inversores y manipulaciones de intercambios individuales o proveedores de stablecoin.

Lobbying y regulación

Los grandes inversores de bitcoin han financiado lobistas para influir en legisladores y reguladores, especialmente en EE. UU. Esto ha llevado a una percepción errónea de aprobación y legitimidad en torno a bitcoin y otros criptoactivos. El informe señala la necesidad de regulaciones efectivas y supervisión para estos activos, acorde a los riesgos que representan.

Impacto ambiental y riesgos para bancos

Bitcoin también es señalado por su impacto ambiental negativo, consumiendo electricidad a la escala de economías enteras y generando desechos electrónicos considerables. Además, el informe advierte a la industria financiera sobre los riesgos reputacionales de promover inversiones en bitcoin, dado que no es adecuado ni como sistema de pago ni como forma de inversión.

Conclusión

Este análisis del BCE, que puedes ver íntegramente aquí, reflejaba una perspectiva crítica sobre el futuro del bitcoin, destacando sus limitaciones como moneda y activo de inversión, así como los desafíos regulatorios y ambientales que afronta.

Working Paper Series: Global and local drivers of Bitcoin trading vis-à-vis fiat currencies

Fecha: 31 de octubre de 2023

Autores: Paola Di Casola, Maurizio Michael Habib, David Tercero-Lucas

Enfoque del estudio

El informe del Banco Central Europeo "Global and local drivers of Bitcoin trading vis-à-vis fiat currencies" (WP2868) analiza los factores que impulsan las transacciones de bitcoin contra 44 monedas fiduciarias en los mayores intercambios peer-to-peer (P2P) de criptoactivos.

El estudio revela que, mientras el mercado de bitcoin globalmente parece impulsado por motivos especulativos, en economías emergentes y en desarrollo (EMDEs), la principal criptodivisa también ofrece beneficios transaccionales, especialmente cuando la moneda local es inestable.

Impacto en Economías Emergentes y en Desarrollo (EMDEs)

Los datos indican un ciclo cripto global, con transacciones de bitcoin moviéndose en tándem con fluctuaciones en su precio, sugiriendo un uso especulativo. Además, la depreciación de las monedas locales en EMDEs parece fomentar el comercio de bitcoin, posiblemente como refugio de valor o medio de cambio en países con pérdida de poder adquisitivo de su moneda. Estos hallazgos apuntan a riesgos potenciales para la estabilidad financiera en EMDEs con monedas inestables y desarrollo financiero limitado.

Esto podría llevar a la "criptonización", es decir, la sustitución de la moneda local por criptomonedas, similar a cómo el dólar estadounidense se usa en países con alta inflación, lo que representa un desafío para las políticas de gestión de flujos de capital en estos países

Diferencias en el uso de plataformas de intercambio

El estudio destaca una diferencia interesante entre EMDEs y economías avanzadas (AEs) en términos de las plataformas de intercambio utilizadas. En EMDEs, los intercambios descentralizados peer-to-peer (P2P) han encontrado un terreno fértil, mientras que en AEs, los residentes tienden a usar intercambios centralizados fuera de la cadena, que están fuera del alcance del estudio del BCE. Esta distinción subraya cómo el contexto económico y financiero de un país puede influir en la forma en que las criptomonedas son adoptadas y utilizadas.

Metodología de análisis

El informe lleva la dimensión de intercambio entre monedas al frente de su análisis, un enfoque novedoso en la literatura sobre este tema. Utiliza un análisis multifactorial que examina las características específicas de cada país y cómo influyen en las transacciones de Bitcoin. Este prisma metodológico permite una comprensión más profunda de los factores tanto globales como locales que impulsan el comercio de bitcoin en diferentes contextos nacionales. En este sentido, el estudio también observa la importancia de variables como la profundidad bancaria y la digitalización, la volatilidad del mercado financiero global, y la atención a la inflación en el uso de bitcoin.

Conclusión

El documento, que puedes ver íntegramente aquí, proporciona una perspectiva matizada sobre bitcoin, reconociendo tanto su uso especulativo global como sus beneficios transaccionales en contextos específicos, particularmente en EMDEs.