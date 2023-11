“Todas las reformas estructurales de nuestro país competen al conjunto del gobierno”. Con esta frase, pronunciada este jueves en Nueva York antes de mantener reuniones con inversores, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tratado de zanjar el último choque que se ha abierto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la reforma del subsidio de desempleo.

Calviño ha insistido en un encuentro con periodistas españoles antes de sus reuniones en que “el gobierno está absolutamente alineado”, pese a que la brecha se está haciendo cada vez más evidente: el esquema de Economía está más enfocado a promocionar el pleno empleo y reorganizar las ayudas para incentivar que los parados acepten ofertas de trabajo, mientras que el de la política de Sumar se centra en ampliar los beneficiados y la cuantía de estas prestaciones.

Calviño la ha intentado minimizar en varias ocasiones esas diferencias, incluso negarlas. Y ha defendido que “lo que está sucediendo es simplemente un trabajo técnico que es absolutamente normal, especialmente al preparar un texto legislativo de la importancia de esta reforma”, una que ha recordado que es necesaria para que se produzca el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros.

“Insisto en que los objetivos están alineados y lo que está habiendo es un trabajo técnico por parte de los equipos como como hemos hecho con todas las reformas en el ámbito laboral y estoy segura de que vamos a llegar a un texto normativo que responda a estos objetivos compartidos y que sea el mejor texto para lograrlos de la manera más eficiente posible”, ha subrayado Calviño, que ha asegurado que habrá coordinación entre su cartera, la de Díaz, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y el de Hacienda, así como diálogo social.

La paz social y Cataluña

Antes de sus encuentros con inversores, analistas y prensa estadounidense, la vicepresidenta ha destacado la “fuerte confianza en la economía española” y ha destacado en particular las cifras prácticamente récord de inversión extranjera que se alcanzaron en 2022, con casi 34.000 millones de inversión directa, de los que 9.500 provenían de EEUU, el principal inversor.

Ha defendido que España es un país “reconocido por la estabilidad económica y política y la paz social”, incluso cuando se le han recordado las confrontaciones de las últimas semanas ante la formación de gobierno con Junts y la amnistía, así como las protestas violentas. “Cuando llegamos al gobierno en 2018, cuando tenía encuentros con inversores internacionales yo tenía constantes preguntas sobre Catalunya, sobre la situación tan turbulenta que se vivía en la sociedad catalana, sobre las posibles tensiones y cuál podría ser la deriva si se mantenía ese clima de crispación social”, ha explicado. “En la actualidad, y gracias al trabajo de estos años lo que vemos es que se ha recompuesto la convivencia, que se ha mejorado la implicación dentro del conjunto de España y que desde ese punto de vista España es un país que da más confianza y tiene una mayor estabilidad que cuando llegamos al gobierno”.

“Que las personas se manifiesten en la calle me parece normal”, ha continuado. “Ya he expresado mi rechazo por el hecho de que hayamos visto actitudes violentas que han traspasado las líneas rojas y con símbolos nazis y expresiones que no responden a lo que a lo que tiene que ser una convivencia normal en una sociedad democrática, pero no creo que eso tenga que ser confundido con elementos que puedan llevar a riesgos desde el punto de vista económico. Yo creo que el nombramiento del nuevo gobierno, el inicio de esta legislatura es un mensaje de continuidad de la política económica”, ha dicho.

La candidatura al BEI

También ha hablado Calviño de su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones, una nominación que no tiene aún el consenso de los países europeos con Italia, por ejemplo, expresando apoyo a su principal competidora, la danesa Margrethe Vestager. Ella ha asegurado que se trata de una “candidatura muy fuerte” que cuenta con “apoyos fuertes” pero también ha urgido a tener cautela. “En este tipo de decisiones, hasta que están hechas, hay que ser tremendamente prudente”, ha recordado.