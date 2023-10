Los empresarios endurecen el tono contra algunas de las medidas económicas incluidas en el acuerdo de PSOE y Sumar para reeditar el gobierno de coalición progresista. La reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales y el endurecimiento de la fiscalidad de las empresas que contempla el pacto han encendido a las asociaciones empresariales, que las ven como una "persecución" al empresario y advierten de que suponen una amenaza para la paz social y para el diálogo de los agentes sociales.

“A lo público hay que pedirle gestión y no populismo. No se pueden aplicar fórmulas populistas que vayan contra las empresas”, ha arremetido Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, durante su intervención en el XXII congreso anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebra este jueves en Granada. “Se están anunciando políticas que van a perjudicar de forma importantísima a la empresa y van a entorpecer el crecimiento”, apuntó. “Es puro populismo” y "lo hace gente que no han visto una empresa en su vida".

Las medidas contempladas en el acuerdo de PSOE y Sumar, presentado esta semana por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, han vuelto a encender los ánimos de las patronales, que ya venían quejándose desde la anterior legislatura del discurso ‘anti-empresa’ que detectaban en el Gobierno de coalición. “Estamos en contra de este populismo que sólo va a conseguir que vayamos hacia abajo”, ha indicado “Hay veces en la vida en que hay que decir ya vale”.

"Persecución al empresario"

"Es una persecución en toda regla al empresario. Una persecución en toda regla a todos los que desarrollan actividades empresariales", ha advertido en el mismo foro el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha denunciado que el acuerdo programático de las dos formaciones políticas avala un "intervencionismo que pone freno a la autogestión la libre competencia y el libre mercado".

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha denunciado que las medidas pactadas por PSOE y Sumar son "una falta de respeto a los empresarios, una falta de respecto a los trabajadores y una falta de respeto institucional al diálogo social", alertando de que pueden suponer "un gran daño a la economía productivo y a los empresarios que quieren invertir", y "perjudican a la seguridad jurídica y a la credibilidad de la economía española".

Amenaza para la paz social

La pretensión anunciada por PSOE y Sumar es aplicar la progresiva reducción de la jornada laboral semanal en los próximos años en el marco del diálogo social, pero CEOE se queja de que ya venga predeterminado el objetivo y el resultado de esa eventual negociación. “Devalúa brutalmente el diálogo social. La mejor infraestructura de un país es la paz social. Algunos parece que se la quieren cargar”, ha sentenciado Garamendi.

Las propuestas programáticas para la formación de un nuevo gobierno vienen a "usurpar el espacio que tienen ganado sindicatos y asociaciones empresariales, que llevan años buscando los mejores de acuerdo para impulsar el progreso de este país. Es un patada al trabajo de los últimos 45 años", , se ha quejado el presidente de Cepyme. "La paz social no se construye de la nada, hay que trabajarla", apuntó el presidente de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara. "Es una falta de respto al diálogo social, que se fundamente en la negociación colectiva".

El presidente de CEOE ha alertado de la pretensión de los dos partidos progresistas de impulsar fórmulas de "cogestión de las empresas", en referencia a la propuesta incluida en el pacto de promover la participación de los trabajadores en sus compañías. "Esto es un tema que casi es más peligroso que la reducción de las horas" de trabajo, ha indicado Garamendi.

En el mismo sentido de advertencia por el acuerdo se ha pronunciado José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. “Las políticas públicas tienen que ser pro-empresa y coherentes con el sistema económico en el que la empresa es la clave”, ha apuntado. “Este país ha dado un salto gigantesco desde la transición y ha sido gracias a las empresas, que son sus empresarios, sus directivos y sus trabajadores”.