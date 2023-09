La economía de la zona euro presenta unas perspectivas de crecimiento "más débiles" de lo que esperaba el Banco Central Europeo (BCE) cuando realizó sus previsiones de junio, lo que abre la puerta a que las rebaje en la revisión periódica de las mismas que realizará a mediados de septiembre. Sin embargo, también existen "indicadores" de que la actividad en la unión monetaria "puede no estar al borde de una recesión profunda o prolongada". Así lo ha asegurado este jueves la alemana Isabel Schnabel, consejera ejecutiva de la institución, que también ha vuelto a defender que una política monetaria "suficientemente restrictiva" es fundamental para devolver la inflación al objetivo del 2% a medio plazo.

Es decir, la economía de la eurozona se está debilitando con fuerza, pero una gran crisis es poco probable, con lo que el frenazo no implica necesariamente que el BCE vaya a levantar el pie del acelerador en las subidas de los tipos de interés oficiales. Schnabel, así, ha insistido en el mensaje que la autoridad monetaria lanzó a finales de julio: en su reunión del 14 de septiembre puede volver a encarecer el precio del dinero desde el 4,25% actual o podría "permitirse esperar hasta la siguiente reunión para reunir más datos sobre cómo el freno de la demanda agregada se transmite a los precios y a la fijación de salarios". En otras palabras, incluso que los tipos no suban en un par de semanas no supone que no lo vayan a hacer más adelante.

Según las actas de la reunión de julio que ha publicado este jueves el BCE, "todos los miembros" de su consejo de gobierno apoyaron subir los tipos en 0,25 puntos porcentuales, "aunque inicialmente también se expresó una preferencia por no aumentarlos a la vista de los riesgos de una transmisión más fuerte de la prevista" de los incrementos anteriores. Así, algunos consejeros argumentaron que los tipos tenían "más terreno que cubrir" para bajar la inflación al 2%. Pero otros apuntaron como "bastante probable" que las previsiones de inflación que el banco central publicará en dos semanas recojerán que el IPC bajará hacia el objetivo sin necesidad de encarecer más el dinero.

Inflación resistente

Schnabel, tradicionalmente alineada entre los consejeros más ortodoxos, parece encontrarse entre los primeros. "No podemos predecir dónde se situará el tipo máximo ni durante cuánto tiempo tendrán que mantenerse en niveles restrictivos. Tampoco podemos comprometernos respecto a acciones futuras, lo que significa que no podemos compensar la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria hoy con la promesa de mantener los tipos en un cierto nivel por más tiempo", ha afirmado durante su participación en unas jornadas organizadas por el BCE y la Reserva Federal de Cleveland en Fráncfort. La alemana ha rechazado así la postura defendida por otros miembros del consejo de no subir los tipos a cambio de mantenerlos altos más tiempo.

Tras marcar un máximo del 10,6% en octubre, el IPC general de la zona euro se ha ido moderando, pero en agosto se situó en el 5,3%, el mismo nivel que en julio, según ha informado Eurostat este jueves. El indicador subyacente bajó el 5,3%, dos décimas menos que en el mes anterior, pero apenas algo por debajo del máximo que alcanzó en marzo (5,7%). Es decir, que sigue en un nivel "obstinadamente alto", según Schnabel. En cuanto a la economía, tras bajar un 0,1% en el cuarto trimestre de 2022 y quedar estancada en el primero de este año, repuntó un 0,3% en el segundo. Sin embargo, los últimos datos sugieren que podría contraerse un 0,2% en el tercero. El paro, por su parte, sigue en mínimos históricos (6,4%).

La consejera del BCE, en este contexto, ha subrayado que la economía de la zona euro se mostró "notablemente resistente" en un primer momento a los efectos de la invasión de Ucrania por Rusia, gracias a las medidas gubernamentales para compensar el encarecimiento de la energía y a que quedaba por salir demanda embalsada durante la pandemia. Pero en los últimos meses, ha precisado, la situación se ha "deteriorado constantemente", como muestran la actividad y los pedidos futuros de los sectores manufacturero y de servicios. A ello se suma, ha añadido, que la política fiscal se está volviendo más restrictiva a medida que los gobiernos retiran las medidas de apoyo contra el encarecimiento de la energía. También el empleo da muestras de debilitamiento, pese a marcar mínimos de paro.

Efecto cohete-pluma

En cuanto a los indicadores positivos que le hacen descartar una recesión profunda, Schnabel ha destacado la mejora de la confianza de los consumidores. Se debe, ha señalado, al "elevado" crecimiento de los salarios y al abaratamiento de la energía, que están compensando una parte cada vez mayor de la pérdida de poder adquisitivo que provocó el choque inflacionista de los últimos dos años. A su juicio, ello debería apoyar el consumo privado en el futuro. Eso sí, ha advertido, el endurecimiento del crédito bancario provocado por la subida de tipos se incrementará "aún más en los próximos meses, aunque a un ritmo más lento".

La ejecutiva del BCE, asimismo, ha subrayado la elevada incertidumbre que existe sobre cómo evolucionará la inflación a medio plazo, como justificación de que el banco central no se ate las manos. Entre otros factores, ha apuntado que las empresas transfieren rápidamente el aumento de sus costes a los precios que cobran a los consumidores, pero no ocurre lo mismo cuando dichos costes bajan. "La proporción de empresas que actualmente planean reducir los precios no se acerca en absoluto a la proporción de empresas que pretendían subirlos cuando los costes marginales estaban aumentando, a pesar de que los precios de producción y de importación están cayendo actualmente más rápidamente de lo que habían aumentado antes", ha resaltado.