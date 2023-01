María González: “La cobertura de fibra óptica llegará al 70% del rural gallego en 2023”

María González Veracruz (Murcia, 1979) lleva solo cuatro meses como secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, desde su nombramiento el pasado mes de octubre, pero es consciente de los problemas que Galicia ha arrastrado históricamente en materia de conectividad. Ella, que define a España como líder en este ámbito –por delante de potencias como Alemania, Francia o Italia–, se centra en el cierre de la brecha digital que padece la comunidad y –tras su primera visita a la autonomía en su nuevo cargo– charla con FARO de los avances cosechados. De cómo la misma se reducirá este 2023 y de cómo 7 de cada 10 hogares del rural gallego tendrán cobertura de fibra óptica al acabar el año.

–¿Qué es lo que se ha encontrado tras asumir la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales? ¿Qué se ha mejorado y qué falta por mejorar en Galicia?

–Creo que el reto que teníamos en Galicia probablemente era uno de los más importantes por la brecha digital. Por la cantidad de zonas blancas a las que no llegaba la fibra. Había que invertir mucho y era, probablemente, un reto mayor. La realidad de donde estamos ahora mismo es muy positiva si vemos desde donde venimos, especialmente desde 2018, pero la mejor noticia de todas no es lo que hemos aumentado, sino que esa parte que nos queda por cubrir está prevista.

–A un 86% de la población gallega va a llegar esa banda ancha este 2023, ¿a dónde no llegará?

–La Agenda España Digital responde a una estrategia en la que se van cubriendo zonas. Siempre, al final, las que quedan por cubrir son las más complicadas. Pero el gran objetivo es llegar al 100% de la ciudadanía, en 2025, con banda ancha ultra rápida. Por lo que me preguntas del porcentaje, lo que queda está previsto. Es cuestión de tiempo. Solo puedo pedirle a las [localidades] que faltan que miren todo lo que se ha avanzado.

–¿Y a quién se lo pide? O, si lo prefiere, ese 86% de la población gallega que tendrá banda ancha en 2023, ¿dónde se encontrará?

–Lo importante es que nos vamos expandiendo como una “mancha negra” y que las zonas blancas que siguen quedando están previstas en las próximas convocatorias. Y algo importantísimo a lo largo de estos años es que se ha cambiado la metodología, pasando de zonas generales a unidades inmobiliarias. Se puede mirar, en concreto, a qué casa, a qué hogar, está previsto que llegue de cada una de las localidades. Es un salto importante en términos cuantitativos porque va un grado de precisión mayor.

Chips y Galicia: “El mayor referente es Sparc por su fortaleza con la Uvigo” –El Perte de microelectrónica y semiconductores (que se postula vital a medio y largo plazo para empresas que adolecen la falta de chips como Stellantis Vigo) debería llegar antes de julio. ¿Cuándo se lanzará la primera convocatoria y cuántos millones en la misma? –Son 1.350 millones. Estamos en el diseño de las convocatorias, serán varias seguro y se irán dando a conocer en los próximos meses para cumplir ese objetivo de que en el primer semestre hayan arrancado las convocatorias. –Entonces sin mes todavía. –Será más o menos inmediata, pero no puedo asegurar cuando. –¿Hay empresas gallegas a las que puedan tener en cuenta? –Para nosotros el mayor referente es Sparc por su fortaleza con la Universidad (dice por la UVigo). Estuvieron en la reunión que mantuvimos con los stakeholders, que fueron más de 80 empresas y entidades. Y fue una reunión positiva. Entendemos que, cuando se abran las opciones, seguro que podemos apoyar. Pero si cualquier otra empresa que ahora mismo no tenemos detectada opta, obviamente habrá concurrencia competitiva. –Puerta abierta a que pueda desarrollarse algo en Vigo. –Sin duda. El Perte es eso. Vamos a apoyar los distintos proyectos que están en marcha y vamos intentar trabajar en lograr inversiones futuras. Pero eso no depende exclusivamente de nosotros. –¿Se ha mostrado interesada Zona Franca? En relación a la futura planta fotónica, me refiero. –No sé qué deseo tienen o no, pero seguro que Jaime Martorell –Comisionado Especial del Perte Chip– lo conoce. A fondo.

–Entiendo que la conectividad llegará sobre todo a la ciudadanía del Eje Atlántico y la que más tardará en tenerla será la gente del interior.

–Es que no es una zona, es a lo largo de toda la comunidad.

–Y por provincias, por ejemplo.

–Sí. Dentro de Pontevedra, en el 2023, solo ejecutando el UNICO Banda Ancha 2021, se llagaría al 88,7% de la población. En Ourense al 79,3%, en Lugo al 81,1% y en A Coruña al 88%.

–Y con el UNICO Banda Ancha 2022, ¿a qué porcentaje de toda Galicia se espera llevar la fibra?

–La ejecución de 2022 no la tenemos. Venía justo diciéndole al equipo que tenemos que empezar a calcularla ya. Porque normalmente calculamos la del año anterior, pero no tenemos todavía una perspectiva.

–¿A más del 90%?

–Pues aproximadamente, pero es poco científico decirlo así. Pero bueno, si en 2025 tiene que llegar al 100%, tiene que haber una progresión lógica. La gran movilización en Galicia han sido 150 millones de ayudas de 2018 a 2022, que se dice pronto, y una movilización de 207,5 millones si se tiene en cuenta lo que las operadoras invierten con este programa tractor. El llevar la conectividad a todos los rincones de España y el objetivo de 2025 parece que es algo que sucede en todos los sitios pero no es así. Realmente, España es líder en conectividad en la Unión Europea (UE): tiene solo por delante un par de países pequeños y con una orografía distinta, y el resto de economías comparables, como Alemania, Francia o Italia, están por detrás en conectividad.

–¿Cuánto se ha reducido en Galicia la brecha digital entre los núcleos urbanos y las zonas rurales? ¿Qué perspectivas hay de cara al futuro?

–Desde 2018 la cobertura rural aumentó más de un 30%, pasando del 20% al 53% en junio de 2021. O sea, sin tener en cuenta la inversión de 2022. Este dato ya sería obsoleto, pero es el que tenemos de forma contrastada. Y la perspectiva es que en 2023 la cobertura de fibra óptica, la conectividad, habrá llegado al 70% de las zonas rurales gallegas. Esto significará que, comparado con 2018, se habrá reducido la brecha digital a solo 15 puntos. Y seguiremos disminuyéndola.

–Y después vendría el 5G, ¿cuándo será una realidad en la comunidad gallega? ¿Por dónde comenzará esta transformación digital?

–Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que el despliegue sea lo más rápido posible. De hecho, nuestro objetivo es tener un cierto liderazgo de la materia en Europa, y lo estamos haciendo a la inversa para intentar disminuir o evitar las brechas digitales con el 5G. El programa (UNICO Redes 5G) backhaul está diseñado para poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el siguiente será para menos de 10.000 habitantes y van a venir más programas por delante que todavía no puedo anunciar. Por nuestra parte, estamos haciendo todo lo necesario, animando también a los operadores para que inviertan y a las empresas en su transformación. Queremos que España lidere el 5G, pero no podemos poner una fecha territorializada. Nuestros programas públicos no pueden entrar en la cobertura del móvil, y no forma parte de la Agenda concretar cuando llega la cobertura móvil 5G al territorio.

–El Perte VEC va a traer consigo un futuro de vehículos eléctricos y conectados, ¿plantea el mismo un reto a la hora de fortalecer la red?

–Sí, claro. Lo que estamos intentando es que la industria, con la última tecnología, elabore casos de uso para ir en esa dirección. Los Perte están siendo grandes proyectos tractores que están generando sinergias entre la industria y la colaboración público privada. El Gobierno está “conectado” para que lo que aporta la tecnología 5G pueda ser útil para el Perte VEC. Como yo me imagino el futuro, con los años, es pudiendo usar en toda su potencialidad el 5G, por ejemplo, en el uso de vehículos conectados.

–¿Algún horizonte, para ver eso como realidad en España?

–Yo es que soy muy científica…

–Bueno, pero habrá que trabajar con plazos también…

–Sí. Los plazos los tenemos muy ajustados en aquellas cosas que dependen de nosotros y que estamos desplegando. De hecho, la reunión que he mantenido en Pontevedra con los alcaldes y alcaldesas va precisamente en esa dirección: “Aquí está la inversión, aquí está el objetivo, tenemos que conseguirlo”. Pero esto es un poco más futurible. Yo espero que en poco tiempo, que en pocos años.