La compañía coruñesa Hijos de Rivera, fabricante de Estrella Galicia, realizó en la mañana de este viernes en el polígono de Morás (Arteixo) el acto de inauguración de las obras su nueva fábrica, que aspira a llegar, en varias fases, a producir 1.000 millones de litros de cerveza, el doble de los que genera la fábrica de Agrela, con una inversión de 400 millones de euros, y ser de las mayores de Europa. Su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, plantó simbólicamente un árbol con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y señaló que la producción de esta nueva fábrica permitirá dar el "salto de internacionalización" al grupo, ya presente en sesenta países, que no se podía afrontar con las instalaciones actuales. Pero, aunque hubo "tentaciones" de hacerla en otras comunidades, que daban condiciones "mejores", la compañía apostó por Arteixo por el "compromiso con nuestra tierra".

La primera fase de la fábrica, según los cálculos de Rivera, estará disponible en marzo de 2024, con una producción de 300 millones de litros, y la rapidez necesaria de las obras es necesaria pues "estamos muy justos y necesitamos que esté lista" para atender al mercado; para el resto de fases, indican fuentes de la compañía, no hay plazos. La inversión es de 189 millones de euros y la compañía estima que creará 60 puestos de trabajo fijos y directos, además de ser "cero emisiones" y ahorrar energía y agua. Esta vendrá con un acueducto desde el embalse de Cecebre para poder utilizar el mismo producto que en Agrela, uno de los motivos que llevó a situar la instalación en Morás, mientras que el acceso al puerto exterior, según la compañía, se considera "estratégico". En las siguientes fases la compañía prevé incluir un departamento de biotecnología, con experimentos como los "cultivos hidropónicos" que le permitan hacer "nuestro propio lúpulo" de las instalaciones de una fábrica para la que se reservan 47 hectáreas, según indicó Rivera.

Rueda señaló que para estos nuevos proyectos de investigación y desarrollo se esperan ayudas europeas, por lo que instó al Estado a desbloquear los programas Perte que gestionan los fondos Next Generation, en particular el agropecuario. El presidente de la Xunta reivindicó la labor de los técnicos de la Xunta para permitir el proyecto y la importancia de las "empresas familiares" como Hijos de Rivera en la economía gallega, así como la labor de los empresarios que no se deben ver como "enemigos" de las administraciones y que "crean riqueza".

Hijos de Rivera, señaló, es "marca Galicia", y afirmó que le gustan tanto la marca como "los productos". También intervino el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, que defendió que esta es una "de las inversiones más importantes" del municipio y que "consolidará" su futuro económico con la creación de puestos de trabajo, riqueza e infraestructuras de abastecimiento que aprovecharán las localidades próximas.