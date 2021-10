El cambio horario por el que se retrasarán los relojes una hora durante la madrugada del próximo domingo 31 de octubre provocará que aumente el consumo energético en los tramos horarios en los que la luz tiene un precio más elevado, según la empresa especializada en la comparación de tarifas de energía y telecomunicaciones Selectra.

Según un informe publicado este viernes por Selectra, el horario de invierno reducirá las horas de luz solar coincidentes con el periodo punta, cuando los precios son más caros y que va desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, por lo que aumentará el consumo eléctrico en ese tramo.

Selectra también recuerda que la llegada del horario de invierno coincide con la bajada de las temperaturas y el consiguiente encendido de las calefacciones eléctricas.

Así, poner la calefacción a las seis de la tarde, una vez se haya ido el sol, costará 59 céntimos en el caso del aire acondicionado split (bomba de calor) y 37 céntimos si se pone el radiador eléctrico.

Además, Selectra recuerda que las nuevas tarifas de luz con discriminación horaria no modificarán sus tramos con el cambio de hora, aunque explica que con las medidas aprobadas por el Gobierno que rebajan los cargos y peajes, la diferencia entre tramos actualmente "no tiene mucho sentido", ya que las horas más baratas no siempre coinciden con el periodo valle (el más económico).

Además, recuerda que el ahorro energético era mayor antiguamente debido al alto consumo de las bombillas tradicionales, pero que a día de hoy, con la iluminación LED, la eficiencia energética ha aumentado.

Por ello, para evitar un consumo elevado durante el invierno Selectra aconseja revisar cada día el precio de la electricidad, aislar las diferentes estancias para mantener el calor, mantener la vivienda a una temperatura adecuada y revisar y limpiar radiadores, calderas y estufas.