El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido el compromiso del Gobierno "con la literalidad de los acuerdos" suscritos entre PSOE y Unidas Podemos, entre ellos el promover una Ley de Vivienda que "garantice su fin social", pero "sin ignorar que también se trata de un bien de mercado".

Por ello, no se plantea "una intervención general" sobre los alquileres, sino evitar "subidas abusivas", algo para lo que "hay diferentes instrumentos", ha indicado Ábalos en un encuentro informativo en la ciudad riojana de Alfaro, donde ha suscrito el primer convenio para el desarrollo de la Agenda Urbana Española en un municipio de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Ha incidido en que en España "no se trabaja en ninguna Ley del Alquiler", sino "en una Ley de Vivienda" y "va a ser la primera vez en democracia que un Gobierno la plantea", con el objetivo de "garantizar la función social de la vivienda. Ese es el propósito" y "las demás especulaciones no caben".

"He llegado a escuchar en alguna propaganda que yo considero la vivienda como un bien de mercado", aunque "siempre he defendido que es un derecho, pero no ignoro que es un bien de mercado también", ha dicho.

La futura Ley de Vivienda "incluirá muchas más cosas que lo que se considera polémico", ha recalcado, en alusión a la regulación sobre los alquileres, "aunque, en parte, me alegro porque parece que en lo demás hay acuerdo".

Ha incidido en que, "como Partido Socialista", del que es secretario de Organización, y "como ministro", está comprometido con los acuerdos de Gobierno, "con su literalidad", que, en este aspecto, "habla de intervenir para limitar los alquileres abusivos" y "eso hay muchas formas de hacerlo".

"Ese es el objetivo, ahora hay que ver cómo se hace, con qué herramientas, sin descartar ninguna a priori, pero hay que buscar las más eficaces", ha incidido el ministro, quien ha recordado que "en este tema concurren los intereses de todas las administraciones y las competencias son de las comunidades autónomas".

Ha insistido en que "hay instrumentos para intentar frenar las subidas abusivas del alquiler en zonas tensionadas, pero eso no es una intervención en el mercado de forma general, porque donde hay problema hay que actuar, pero donde no hay problema no hay porqué actuar".

Ábalos ha añadido que el objetivo final es "garantizar, en todo caso, la función social de la vivienda" y "también se puede hacer promoviendo vivienda social y por eso hemos crecido en el presupuesto y hemos puesto en marcha un Plan de Vivienda y hemos constituido un Fondo Social de Vivienda", entre otras actuaciones.

"Podemos tener bastantes herramientas para no incurrir en un abuso, pero no hay un acuerdo de intervención en el mercado donde no haya abusos", ha repetido el ministro, que ha incidido en que para España es importante "tener un parque social de vivienda, algo que no hay", y, en eso, en comparación con Europa, "estamos a un nivel lamentable".

Y "para eso se hace una Ley de Vivienda, además de para evitar que el parque de vivienda pública se venda, como sucedió en Madrid", ha precisado.

El PSOE y el Gobierno "no tienen ningún problema en el cumplir los compromisos y vamos a hacer el esfuerzo que sea necesario porque se trata de un problema real", pero, en su opinión, "no queremos que lo que forma parte de un debate adquiera elementos de crisis porque, entonces, no debatiríamos de nada".

Ha reconocido que su departamento pretendía concluir el proyecto en febrero para llevarlo al Congreso de los Diputados "y no creo que nos vayamos a ir mucho de ese plazo" para "presentar una Ley que cumpla con los objetivos que nos hemos marcado".