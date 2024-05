La mirada de Joan Costa: La ventana de Snell

Medusas flotando cerca de la superficie en la isla de sa Conillera. En la fotografía submarina se produce un curioso fenómeno físico llamado la ventana de Snell. Debido a las leyes de la reflexión y la refracción de la luz, si apuntamos con un objetivo gran angular hacia la superficie, observamos un área que funciona como un espejo y en la que aparece reflejado el fondo marino. 24/Enero/2016 Islas Balerares. Ibiza.

Labores ancestrales

Esquilado de ovejas en la finca de Can Malacosta, en Sant Carles. El proceso de quitar el vellón de lana de las ovejas se realiza no solo para sacar provecho de ese material, sino sobre todo por la salud de los animales. Se lleva a cabo una vez al año y aún podemos observarlo en algunas fincas de nuestra isla, como en Can Malacosta, en Sant Carles. 15/Mayo/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Barcaza hundida en la arena de la playa de es Portixol, en Portinatx. / Joan Costa

Pintar con luz bajo el agua

Barcaza hundida en la arena de la playa de es Portixol, en Portinatx. La técnica de pintar con luz es muy popular. Se trata de dejar el obturador abierto durante una larga exposición mientras se aplica luz al sujeto. Bajo el agua la cosa se complica, pues requiere no solo el uso de un trípode sino también la ayuda de varios buceadores. El resultado suele ser bastante impredecible y, como en este caso, un poco surrealista. 23/Diciembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.

Una mosca, posada al borde de un níscalo en un bosque de Sant Joan. / Joan Costa

La seta y la mosca

Una mosca, posada al borde de un níscalo en un bosque de Sant Joan. Para una imagen como esta se requiere mucha paciencia y algo de suerte. Pude comprobar cómo la mosca se posaba una y otra vez sobre la seta. Después de varios intentos conseguí una toma en la que el insecto se aprecia con nitidez. El color concordante de los ojos de la mosca y de la seta aporta interés a la composición. 1/Enero/2012 Islas Baleares. Ibiza.s Baleares. Ibiza

Larga exposición diurna

Amanecer en la playa de es Figueral. El uso de filtros nos permite realizar una toma como esta, totalmente antinatural. Para conseguir el efecto sedoso en el agua utilicé un filtro de densidad neutra. También tuve que añadir otro filtro degradado para compensar la alta intensidad de luz del Sol con la mucho menos intensa luminosidad que había en las rocas del primer plano. El único problema que no conseguí solucionar fue el efecto borroso del movimiento del Sol. 17/Marzo/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo