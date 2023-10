130 años de historia de Ibiza y en Formentera en portadas

Desde el 1 de agosto de 1893 y hasta el mismo día de 2023, Diario de Ibiza publicó un total de 41.572 periódicos. 130 años de historia de las Pitiusas y del mundo resumidas en sus correspondientes portadas. Sí, si echan cuentas, deberían ser más, alrededor de 5.000 más, pero deben descontar esas épocas en que a veces el diario no salía por la simple razón de que no había papel donde imprimirlo (por caro o inexistente), por las vicisitudes históricas (como la Guerra Civil, que silenció sus páginas durante casi medio año), por los festivos navideños y de Semana Santa que aún se guardan (salvo en la edición digital), y por aquellos lunes en los que antaño no se publicaban los periódicos (algo que sucedió durante cerca de un siglo de la vida de Es Diari), pues algún día debían descansar los plumillas.

La primera portada ha pasado a la historia por ser la primera, por nada más, pues no se publicó nada excepcional, ninguna exclusiva, nada escandaloso ni que llamara la atención. «¡Salud!» fueron las primeras las primeras letras impresas, que para un titular era, como se dice actualmente, poco SEO (Search Engine Optimization). Pero eran otros tiempos. Seguro que la comidilla del día entre los ibicencos que lo hojearon (tardaron poco, pues aquel primer número sólo tenía dos páginas y únicamente la primera contenía algo de información) fue saber, en exclusiva mundial, que Antonio Pujol Palau (con el D. de don, delante) «salió hacia la Corte [Madrid], en el vapor del domingo último», tres días antes, para cursar «sus estudios y otros trabajos». «¡Viva España y á ellos!», se leía en la portada de Es Diari de 8 de abril de 1898, un editorial con el que «la redacción» se «adhería» a la corriente patriótica del resto de la prensa estatal, predispuesta a regar con sangre y pólvora a las colonias y a los Estados Unidos que amparaban su deseo de independencia: «A ellos, sí, que son muchos pero mercaderes sin más Dios que el oro». El asunto, ya saben, terminó como el rosario de la aurora (para nosotros), pero aquel deshonroso y trágico final apenas ocupó 15 líneas de otra de las portadas históricas de este rotativo, la del 12 de diciembre de aquel año, en la que se daba cuenta (en la sección Telegramas) del tratado de París por el que España liquidaba cuatro siglos en las Américas y el lejano Oriente y entraba en fase de depresión colectiva. Diario de Ibiza tituló el 15 de marzo de 2020 «Toda España, confinada». Si bien el covid empezó a pasar factura mucho antes, el 14 de marzo de 2020 marca el inicio oficial de esa pandemia. Pero 102 años antes, en 1918, no hubo una fecha tan concreta para establecer el inicio de la mortal pandemia ocasionada por la gripe española. Quizás, el comienzo de la trágica expansión de esa enfermedad en Ibiza, que acabaría con la vida de decenas de pitiusos (incluso de los que vivían en s’Espalmador), hay que hallarlo en la portada del 25 de octubre de 1918, en la que aparece por primera vez el titular (más bien un epígrafe que no desaparecería de la primera página durante una larga temporada) «La epidemia gripal». Desde el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, pasaron apenas dos semanas hasta que los lectores de Diario de Ibiza leyeron por primera vez el 26 de septiembre la siguiente cuña en su portada: «El presente número ha sido sometido a la previa censura militar». Desde entonces fue habitual que sus páginas se llenaran de tachones que a veces ocultaban sólo un par de palabras, pero en otras impedían ver lo escrito en un par de líneas o, incluso, en una columna o una página casi entera. Otra de las portadas históricas de este diario es la del 12 de septiembre de 1936. Convertido en «portavoz del Frente Popular» desde el 11 de agosto, tres días después del desembarco republicano en las Pitiusas», y en «Órgano del Frente Antifascista» poco después, aquel 12 de septiembre los anarquistas borraron de la cabecera, por primera y última vez en su historia (hasta ahora, claro), las palabras Diario de Ibiza y las sustituyeron por «Solidaridad Obrera», coronadas con las siglas de las formaciones ácratas CNT, FAI y AIT. Duró un día, pues una jornada después, tras el bombardeo nacional y la posterior masacre de los reos del Castillo a manos de los denominados milicianos antifascistas, el diario no volvió a aparecer hasta seis meses más tarde, el 16 de marzo de 1937. Como es lógico, regresó siendo más papista que el Papa, franquista hasta la médula y con ramalazos fascistas como los que, periódicamente, dejaba para la posteridad Marià (entonces, Mariano) Villangómez en sus páginas. En la portada del 1 de abril, el literato escribió el artículo ‘Demagogias’,: «Pero sobre este trabajo y nuestro dolor, descansará la alegría de la España futura. Demagogia es lo contrario de educación. Fascismo es educación, y, por ello, cátedra de ciudadanía. No divide, sino que aúna. La España que nos nace es esto lo que quiere: ver reunidos a todos los españoles en un común esfuerzo, conscientes de nuestros deberes patrióticos, bajo su bandera». No hay que asustarse: José Carlos Mainer describe casos similares en ‘Falange y literatura’. Lunes 3 de abril de 1939, dos jornadas después del fin oficial de la Guerra Civil: «La guerra ha terminado», titula Es Diari, que publica, destacado en un recuadro y en las dos primeras columnas de su portada, el último parte oficial del conflicto remitido a las 20 horas desde el cuartel general «del Generalísimo», en Burgos: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Por delante, 36 años de portadas que en numerosas ocasiones protagonizaría el «caudillo», bien debido a que visitaba la isla (11 de octubre de 1955), bien porque pescaba «un cachalote de más de 35 toneladas» a arponazos y «disparos de carabina» (6 de agosto de 1959) o bien porque fallecía (20 de noviembre de 1975) «a las 4 horas y 40 minutos», como se adelantó en primicia mundial este diario.