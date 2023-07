Un cirurgià roba una al·ota (II part)

Segons varen contar els testimonis, la jove havia enviat una nota a Francesc on li deia que la nit del 14 al 15 de maig anàs a recollir-la a ca seua quan la família dormís. El senyal seria una pedreta tirada a una finestra de la casa. En sentir-la, Francesca sortiria i marxarien corrent a la costa, devora la cova des Cabrits, per partir cap a Eivissa.

El jove era fill del cirurgià-barber que de 1740 a 1750 s’havia instal·lat a Formentera i que menciona Joan Planells Ripoll Murtera a l’article ‘Cirurgians-barbers i sucrers de les Pitiusas’ [Ibiza, 47].

Els fets varen suposar, segons paraules del doctor i familiar Andreu Tur Damià «en la presente ysla y la de formentera el mayor y mas grande escandalo». El pare de la jove era el poderós Francesc Tur Damià. La casa d’on va sortir l’al·lota molt probablement va ser sa Senieta, vinculada a la família des de les primeres dècades del repoblament.

Immediatament, Francesc Tur Damià va enviar una carta al seu gendre Josep Palau que vivia a Dalt Vila i estava casat amb la seua filla Àngela, perquè s’encarregàs del cas, donat que ell no podia traslladar-se a Eivissa a causa de la seua edat:

«Hijo mio, no dudas del pesadumbre en que me hallo y nos [h]allamos todos por lo acahesido sobre Fran[ces]ca, que no me permite referirte el caso, pues tu lo sabras mejor, y el modo con que los Traidores lo [h]an executado, [...] quiero huir la ocasión de vengar el agravio con la espada por lo que no os faltan poderes [,,,] en mi nombre pidiendo Justisia […] Formentera a 15 de mayo. Tu padre de corason».

El fets: la fuita i el romanç

Després de sortir de nit de Formentera, en arribar la parella a Eivissa i desembarcar a ses Figueretes els esperava Àgueda, germana de Blancher. Varen deixar la roba a una casa de la zona i varen pujar caminant a cal vicari general, qui va decidir que la parella oís missa primer i després que ella quedàs dipositada a casa del patró Joan Palau i ell a les reials presons. Era el ‘protocol’ en aquestos casos.

La causa es va ampliar amb el romanç dels fets que algú, ja veurem qui, va compondre i altres varen cantar pels carrers de Vila i a la placeta de ses Monges a Dalt Vila.

Tal com diu la denúncia, el romanç es va cantar la nit del 25 de maig per a major escarni de la família i per a escàndol de les pobres monges «por [h]aver cantado publicamente el expressado romanze [...] sin reparar que en las escandalosas vozes podia ofender los castos ohidos de aquellas religiosas». L’autor de la serenata havia set el cirurgià Antoni Arabí Benet, que també va anar a parar a les reials presons, després que se l’obligàs a entregar el paper amb la lletra del romanç que va ser adjuntat a la causa.

A partir d’aquí varen començar a desfilar testimonis per contar què havia passat tant la nit de la fuita com la de la serenata 10 dies després.

Els testimonis de la fuita i la serenata

Francesc Roig, sastre, casat i de 28 anys, va ser el primer. Citat per l’agutzil Antoni Roig, va assegurar no saber de qui era el llaüt amb el qual la parella havia viatjat de Formentera a Eivissa ni qui eren els mariners que els varen acompanyar. Mai sabien res.

Quant a la serenata va dir que «sabe que esta noche mas cerca passada ohiendo sobre su cassa en que vive Araby, que Joan Araby de Martí tocava una Guitarra ya pasadas las diez, subió el testigo á pasar un rato de divercion y encontró á los dos referidos con Salvador Aquenza y tomando luego el testigo la Guitarra poniendose á tañer, á poco rato se levantaron los tres diciendo: vamos á las Monjas, y cantaremos un romance nuevo de Francisco Blancher, y que aunque se resistia el testigo por estar algo resfriado le precisaron á hir con ellos y luego de llegados, como llevava la Guitarra el testigo cantó un Romance de algunos que sabe que van impresos, y son permitidos; y que luego de concluydo el suyo tomó dicho Benito Araby la Guitarra y se puso a cantar el romance, [...] que comprendió el testigo se reducía á una historia de sus amores con Doña Francisca Tur Damià Doncella que los [h]avia obligado á venir por el mar [...], expuestos los dos á muchos peligros, pero que no ohió palabra ninguna que fuesse indecente ni que tocasse el honor de ninguno de los dos, ni pudiesse ofender á nadie».

La següent a declarar va ser Rosa Buida, casada amb l’agutzil Salvador Vives i de 60 anys, ‘poc més o menys’. La nit de la serenata ella era fent la vetlada a la casa de la seua vesina, Esperança Joan. Segons va assegurar, la cantada va acabar sense incidents: «Que á poco rato paró la musica y se fueron sin que la testigo ohiesse vozes algunas, ni el menor ruido».

Els següents tres testimonis ho varen ser a proposta del representant legal de la família Tur Damià, Josep Palau: la vesina, Esperança Joan, casada i de 42 anys, va declarar que «esta Noche proximo pasada á cosa de las diez poco mas ó menos que ya [h]avia senado y su marido Gregorio Fullana se [h]avia puesto á la cama [traducció literal al castellà de l’expressió ‘s’havia posat al llit’] á dormir se llegó á su cassa como suele algunas noches una vezina que se llama Rosa muger de Salvador Vivas Alguazil y que hallandose en conversacion ohieron cantar delante las Monjas mas arriba de su cassa cosa de ciento y cinquenta pasos con lo que salieron á la Calle; y asercandose un poco para ohirlo mejor, ohió que uno que no conocio cantó un romance, que despues cantó otro Benito Araby que conocio ser el por la voz, […] y que no ohió la testigo palabra indecente ni que pudiesse ofender á nadie ni menos que hiziessen bulla á modo de burla porque acabado de cantar se fueron con mucha quietud y silencio».

Després va afegir «que ahora haze memoria que antes de la musica de los Romances vió pasar por su casa un día á Doña Angela Tur Damià, y que saliendo luego la testigo á darle la buena tarde y a cumplimentarla por tenerla muy conocida de quando vivia la testigo en la Re[c]toria de Formentera [l’actual parròquia de Sant Francesc Xavier, aleshores dita així per ser l’única] procurandola aconsolar por el disgusto en que discurria se hallaria, le dixo la testigo: ‘quisá su Madre haura consentido en ello, y que á esto le respondió: Deu ho sap’». Aquesta menció, que no era més que un intent de tafanejar, fa referència al fet que a moltes fuites se solia comptar amb la complicitat de la mare de la jove. No sabem si va ser aquest el cas.

El quart testimoni va ser Vicent Maseres, de 24 anys ‘poco mas ó menos’ i sastre d’ofici.

De la parella sabia que «subieron á la Villa […] y que llegados que fueron, dicho Vicario dixo á la referida Doña Francisca si quería casarse con Blancher y si le queria». L’al·lota va contestar que ‘hasta morir’. L’al·lot va contestar el mateix.

Quant al romanç va dir que «haviendo salido despues de haver senado á dar un paseo con su Muger y unas parientas vezinas pasando por delante las Monjas […] encontraron que Francisco Roig detenido con otros cantava un Romance y se acompañava con una Guitarra y [h]aviendose detenido á hoirle, luego de concluhido poniendose á llorar una muchacha que llevavan consigo se fueron para abajo y mientras se ivan hohieron que Araby se puso á cantar otro romance». Tampoc va interpretar cap burla en la cançó «porque se estavan sentados á la pared que han hecho delante las Monjas».

El cinquè i darrer testimoni fou Josep Palerm, casat i de 39 anys. Sabia que l’al·lota havia optat per fugir de casa i anar a trobar refugi a cal vicari general després d’intentar en diverses ocasions que l’eclesiàstic la citàs a la seua presència, sense aconseguir-ho. Francesca «necessitava de testigos de su voluntad, y que á ella no le [h]avia convenido llamarlos por que no lo supiesse su Padre y no la maltratasen». Així que va optar per fugir.

Quant al romanç contà que abans del que feia referència a la fuita s’havia cantat un altre dels permesos sobre la història d’un miracle «solo sabe que acabado de senar ohió que en la Plazuela de las Monjas cantavan un romance que no conocio quien lo cantava, que se asomó á la ventana para ohirle como en realidad le ohió y le dió gusto por ser historia de un grande milagro que una nuestra Señora obró recusitando á un cavallero, una hija y una esclava que otro cavallero [h]avia muerto el dia antes y que quando se iva ya concluyendo el romance ohió que un hijo que tiene de 20 meses lo llamava, y que [h]aviendo acudido á el apartandose de la ventana mientras se entretenia con el niño ohió que empeso á cantar otro romance Araby que conoció por la voz pero que como continuó entreteniendose con dicho su hijo no se bolvió á cercar á dicha ventana que ya [h]avia cerrado y no sabe que cantó ni percibió la menor palabra».

És molt probable que el romanç fes burla de l’al·lota, tot i que pot ser que l’ofensa de la família vengui pel simple fet d’haver gosat fer una rima dels fets. A la primera part d’aquesta història vàrem reproduir un tros. Avui els oferim un extracte de la segona part:

El romanç. II part

«[...] viendose Doña francisca

de su querido ausentada

pues nunca amor mas flechado

que en ausensias de su objeto

á costa de sus sentimientos

los que siempre disimulava

procuro ansiosa luego

a corresponderle con cartas

dandole á entender por hellas

la sacase de su casa

y que sea con secreto

y con cautelosa maña

y haviendole escrito una

en la qual así le habla

es posible amante mio

regalo bien de mi vida

tienesme cautivo el alma

encautivame la vida

llevala en tu compañía

que sino yo me hire

por el mundo aborresida

francisco blancher que hoye

que esto dise su querida

partio luego determinado

para casa el Señor vicario

y su lisensia le [h]á pedido

para sacarla de su casa

supuesto hera su esposa

según palabra y prenda tenia

a lo qual le respondio

questo no bastava solo

que se requerian dos testigos

quedandose dicho blancher

tan sin seso y sin juizio,

tan valiente como determinado

el dia catorce del corriente mayo

cosa de las dies de la noche

partio con un barquillo

con dos amigos acompañados

con felisidad llegaron

a la Cueva den Cabrit

de la formentera nombrada

animoso salto entierra

caminando aselerado

como aquel que la sabia

[h]asta enfrente de su casa

escondiose en un lantrisco verde

que esta enfrente de su ventana

[h]asta ver la seña que le tenia dada

que fue abrir la ventana

franqueandole una luz

que le ensendio el corazon

vida y alma

y ar[r]imandose a su puerta

una china leá hechado

mas el amor como no duerme

hó, que desvella estaria

y abriendo luego la puerta

desta suerte le ha dicho

como [h]as tardado tanto;

regalo bien de mi vida

ya estoi como tu mandaste

vamonos de aquí prestico,

para que si somos descubiertos

nos ha de costar la vida

se cargaron con la ropa

aselerando el camino

y en poco tiempo llegaron

adonde estava el barquillo

y luego se embarcaron

hechando remos al agua

y al haire una fresca vela

en dies hora y media llegaron

debajo de los molinos

en donde desembarcaron

y tomandose de las manos

en casa el cura se avistan

Dia de San ysidro

quinse del corriente mes

y por un dia festivo

el cura los enbio luego

acompañados de un nunsio

a hoir la santa misa

y dar grasias á Dios

que les ha librado del peligro

y bolviendo en casa el cura

sus relasiones ha resibido

y a Doña francisca há dipositado

en casa de un patron honrado

Juan palau apellidado

tanbien nasido como honrrado

y á blancher en la Carsel

lo han entrado luego

para mortificar su animo

valentía y hosadía»

El cantant cirurgià

Antoni Arabí Benet era oficial cirurgià i tenia 22 anys. Va ser capturat per l’agutzil Salvador Vives la nit del dilluns 26 de maig, l’endemà de la cantada. Quan se li va demanar el romanç va dir que l’havia deixat a un altre home. Estant ja a la presó el va fer buscar i el va presentar demanant ser alliberat argumentant que no s’havia pogut ofendre ningú perquè no hi havia res ofensiu en el text, tot i que relatà que «antes de acabar de cantar el romance se acercó al declarante Don Agustín Aquenza y le dixo que Joan Antoni Tur Savi pariente de la expresada doña Francisca desde la ventana de su casa que la tiene en aquella vezindad lo estava escuchando, y que [h]aviendo comprehendido la historia del Romance havia cerrado la ventana y [h]avia salido de casa toda prisa y que podia ser que se huviesse ofendido y que ohido esto levantó luego la musica y con toda quietud y silencio se fueron á su retiro los quatro que [h]ivan de comitiva y [h]avian salido á recrearse». Els quatre de la sereneta eren Salvador Aquenza, Francesc Roig sastre, Joan Arabí i Antoni Arabí Benet.

Quatre dies després d’haver ingressat a les reials presons de Vila, el jove cirurgià va presentar escrit davant la règia cort manifestant que com no havia pogut molestar ningú i feia falta a casa, demanava ser alliberat. El jutge va accedir-hi, però amb el compromís de presentar-se davant la Cúria sempre que se li digués. Li feia de fiador son pare, Joan Arabí. Actuaren de testimonis Agustí Aquenza i Antoni Joan.

Qui havia escrit el romanç? Què va passar amb la parella? Això ja ho contarem en el pròxim i darrer capítol d’aquesta història.