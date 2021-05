Del horno de pan

Así consta documentalmente que sucedía en otros muchos lugares. Como explica J. Llabrés i Vallespir, «a totes les poblacions hi havia forns públics o de puja, en què el forner pastava i coïa el pa per vendre al poble, a més de coïr les pasterades dels particulars que no tenien forn». En el caso de Mallorca, algunos de estos hornos comunitarios han conservado su nombre, Forn Fondo, Forn Cremat, Forn d’es paners o Forn d’es Moro. Que yo sepa, la toponimia rural de las Pitiusas no ha preservado estos nombres, pero es muy posible que el linaje Forn i can Forn, en Santa Agnès de Corona, retenga un eco de aquellos primeros hornos comunales que daban servicio a las casas de determinado entorno. Marí Cardona apunta la mención que dels Forns hace la Reial Capbrevació de 1797. En cuanto al hecho que se conocieran como forns de puja parece que hace referencia al hecho de que los vecinos que cocían el pan en estos hornos, además de contribuir con leña a su mantenimiento, estaban obligados a dejar un pan por cada hornada o pasterada, pan que llamaban de puja y que se vendía luego a menor precio.

Pero esto fue en los primeros tiempos. Después, poco a poco, las casas irían incorporando un horno en la propia vivienda para cubrir las necesidades familiares, de manera que nosotros ya no hemos conocido ninguna casa payesa, grande o pequeña, que carezca de ese horno de perfil oriental que relacionamos inevitablemente con la cocina y que ha sido siempre el centro de la casa. Porque aunque es cierto que el porxo es la estancia principal de la vivienda, no sólo por sus mayores dimensiones, sino por sus múltiples funciones como entrada de la casa, espacio distribuidor por el que se accede a todas las otras habitaciones y lugar de celebraciones y también de trabajo, no es menos cierto que el auténtico lugar de abrigo y reunión, más que el porxo -espacio de tránsito en el día a día-, ha sido la cocina, el fuego del hogar que congregaba a la familia y razón del banco corrido que suele existir en el entorno de una gran chimenea.

Es precisamente junto a esta cocina o en sus inmediaciones, donde, por razones obvias, está siempre el horno que casi siempre tiene su boca en el interior de la cocina, pero que también puede tenerlo fuera de ella, a cubierto en la porxada exterior o, en algunos casos, los menos, en una construcción separada del cuerpo general de la casa, tal como ocurre en Formentera en can Marià Cordeta y en can Joan del Moliner (en el Cap y en la Mola, respectivamente).

La arquitectura del ‘forn’

Y por lo que se refiere finalmente a la arquitectura del horno, remito al lector interesado a la descripción pormenorizada de Rolph Blakstad en ‘La casa eivissenca’ (pg 170 y ss). Aquí baste decir que, como basamento, primero se construía con piedra muerta y mortero de barro una plataforma circular o cuadrada, de una altura tal que dejara la boca del horno al nivel del pecho y así facilitara el trabajo con las palas de horneo que se utilizaban para introducir y sacar los panes. Por encima de esta plataforma se levantaba la bóveda, trabajo que ya requería ciertos conocimientos, no sólo por su forma semiesférica, sino, sobre todo, porque su pared había de tener más de un palmo de grosor, una altura proporcionada a la base de la bóveda y cuidar el revestimiento interior que exigía una arcilla específica, terra de foc, especialmente refractaria y que se mezclaba con paja para evitar resquebrajaduras. En mi modesta opinión, estos pequeños hornos domésticos, junto a las norias que han ido desapareciendo y las pequeñas capillas que anuncian los pozos, son auténticas joyas de nuestra arquitectura rural.