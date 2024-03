Athletic Club - Barcelona en directo

El primer tiempo, no obstante, no deja buenas noticias para el equipo de Xavi Hernández. Los catalanes tuvieron que ver cómo De Jong y Pedri se marchaban lesionados con el trascurso de los minutos. Sin un juego que diera mucha continuidad, los visitantes si tuvieron un par de ocasiones con las que se pudieron adelantar en el marcador. No obstante, Unai Simón apareció para aguar la fiesta a los rivales y mantener el resultado de 0-0 antes de que llegara el paso por vestuarios.