Cristiano, Casemiro, Benzema, Ramos, Asensio... Los fracasos que confirman que "fuera del Real Madrid hace mucho frío"

Cristiano Ronaldo, un futbolista de época, se echó a llorar hace una semana después de perder la Kings Cup de Arabia Saudí ante el Al-Hilal. Pocas veces se había visto así a un jugador al que nadie podía consolar. El sueño dorado de Oriente Próximo no está trayendo las conquistas deportivas que han sido el pan de cada temporada del luso. Sobre todo cuando era jugador del Real Madrid, un equipo "fuera del que hace mucho frío", como se dice popularmente. Algo que han vivido en sus carnes jugadores como Casemiro, Sergio Ramos, Karim Benzema o Marco Asensio, por citar ejemplos recientes.

¿Qué sucedió en marcha de Sergio Ramos al PSG?

El llanto del exmadridista se produjo un día antes de que los de Ancelotti conquistasen la 15ª Copa de Europa. El portugués, como ya es costumbre en él, no felicitó al Real Madrid por su triunfo. No lo hace con ninguno de los equipos en los que ha estado. Sí comentó el 'post' de Kylian Mbappé en el que anunció su fichaje por el conjunto español. El comentario de Ronaldo batió récord de interacciones con 5 millones de 'me gusta'.

El caso del francés es otro de los que ha generado comentarios de cómo un gran jugador individual necesita más a un colectivo como el Real Madrid que viceversa. Este último año, Mbappé ha convivido con Asensio en el vestuario, un futbolista que quiso abandonar el rol de secundario desde el que había ganado tres Champions. En el PSG, el mallorquín no ha sido determinante y eso le ha cerrado hasta las puertas de la selección para la Eurocopa. Es un ejemplo paradigmático, porque todavía tiene 28 años.

Isco y Marco Asensio, jugadores del Betis y Sevilla; y exfutbolistas del Real Madrid. / EFE

Otro que se fue del Real Madrid a París tras ganarlo todo fue Sergio Ramos, aunque en su caso entra la casuística de un jugador que veterano que no acepta su nuevo rol. Florentino Pérez le ofreció una primera renovación que terminó caducando y llevando al andaluz fuera del conjunto blanco. Este paso terminó por llevar al de Camas fuera de la selección. Ramos pronunció una frase sintomática esta temporada cuando se enfrentó al conjunto blanco.

La despedida entre lágrimas de Casemiro con Ancelotti

"La gente dirá muchas cosas, pero el respeto a todos los equipos no es el mismo y en este caso me toca y nos toca sufrirlo como sevillistas (...) Ojalá esto se iguale y el respeto sea igual para el Lens, que para el Madrid, el Sevilla u otro equipo", criticaba Ramos después de un encuentro frente al Real Madrid. Aunque si hay un jugador que ha experimentado las diferencias entre ser dentro y fuera de Chamartín ese es Casemiro.

Solo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United. Era un viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, nada más faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entro a su despacho, se gira y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho. Ahí dudé", desveló un mediocentro que protagonizó en julio de 2013 una de las salidas más sorprendentes del conjunto blanco.

La estadística de las tarjetas recibidas por el brasileño se hizo popular. Mientras que en el Real Madrid vio dos rojas en 336 partidos en apenas 61 encuentros con el Manchester United ya había recibido tres. Esto no es un dato que habla solo de una posible diferencia en el criterio arbitral, sino de cómo el grupo en el campeón de Europa abriga a cualquier jugador. Se cumple la máxima de Alfredo Di Stéfano: "No hay mejor jugador que todos juntos".

Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, tras ganar su quinta Champions en 2022. / EFE

Varane y Özil, dos salidas del Real Madrid sin mejora

Casemiro ha pasado de ser titular indiscutible en el equipo más laureado a sufrir todo tipo de críticas en un Manchester United marcado por la convulsión. Mientras que en la primera temporada el brasileño fue el que más goles generó (13), en la segunda se quedó fuera de la alineación titular que Ten Hag dispuso para ganar al Manchester City en a FA Cup. "Fui considerado uno de los mejores fichajes de la Premier la temporada pasada. ¿Ahora ya no valgo nada? Las críticas son una falta de respeto", lamentó Casemiro en el balance del curso que hizo con 'Sky Sports'.

Lo mismo le sucedió a un compañero en los 'red devils' como Raphael Varane, que acaba de poner fin a una etapa de tres temporadas en la Premier a la que llegó después de una década en el Real Madrid. Una aventura complicada en la que incluso se llegó a barajar su regreso a la capital española por la plaga de lesiones sufrida esta última temporada. El francés es libre para decidir un futuro que un compatriota como Karim Benzema buscó sin éxito fuera del equipo madridista. Siendo Balón de Oro y todavía con fútbol en sus botas, optó, como Cristiano, por irse a Arabia Saudí.

La situación se ha agravado con la década prodigiosa del Real Madrid en la que ha ganado seis Champions en diez años, pero hay ejemplos pretéritos como el de Mesut Özil. El alemán pidió salir en 2013 al ver que Carlo Ancelotti, por aquel entonces un recién llegado al banquillo blanco, iba a contar menos con él después del fichaje de Isco. Se fue al Arsenal, donde ganó algunas Copas, pero ninguna Liga, mientras el equipo madridista ganó cuatro Champions en los cinco años siguientes.

Benzema y Florentino Pérez se saludan tras la consecución de la última Liga de Campeones blanca. / Jean Catuffe

Las palabras de Rodrygo antes de la final de Champions

El propio Isco sufrió una travesía en el desierto hasta que encontró su sitio en el Betis, donde se ha reencontrado para convertirse en una de las sensaciones de LaLiga. Solo una lesión frustró su posible regreso a la selección. Pero hasta el propio Ancelotti ha sufrido el frío fuera del Real Madrid, que lo 'rescató' en 2021 del ostracismo que vivía en el Everton a pesar de que para entonces ya había ganado tres Champions. Las mismas que consiguió en un ciclo glorioso Zidane, que no ha vuelto a entrenar desde su salida de la 'casa blanca'.

El debate sobre el invierno que se vive más allá de Concha Espina se reavivó con los comentarios pronunciados por Rodrygo en la previa a la conquista de 'La Decimoquinta'. Se dejó querer por el Manchester City, "el mejor equipo del mundo", según el brasileño; e incluso habló de su etapa en el Real Madrid en pasado. Después alegaría que se trataba de un error en el tiempo verbal. Pero el mal ya estaba causado y el delantero recibió una reprimenda de Pedja Mijatovic, otro de los jugadores que se arrepintió de salir del equipo blanco: "Los jugadores entienden lo que tienen en el Madrid cuando ya no están".