El Comité de Disciplina de la RFEF desestima la denuncia del Sevilla contra Real Madrid TV

El Comité de Disciplina de la RFEF no tomará ninguna medida contra el Real Madrid por los vídeos sobre (contra) algunos árbitros que emite en su televisión, Real Madrid TV. La denuncia presentada por el Sevilla, que es más bien un escrito, no ha prosperado, al entender dicho comité, dependiente de la RFEF y reunido este miércoles, que no había motivos para abrir un expediente.

Según informan fuentes federativas, lo que el conjunto hispalense remitió a dicho comité fue un mero escrito, no una denuncia. Y en él no se indican qué preceptos del código disciplinario de la RFEF habría cometido presuntamente el Real Madrid, por lo que no procede la apertura de un expediente.

Es, por tanto, es una cuestión casi más de forma que de fondo. De hecho, consideran en el seno del comité que si el Sevilla entiende que los vídeos arbitrales del Real Madrid TV constituyen un quebranto del código disciplinario, lo que debería hacer el club andaluz es interponer una denuncia como tal en los órganos arbitrales de la RFEF y no limitarse a un mero escrito.

Escrito previo al Real Madrid-Sevilla

La pelota vuelve ahora al tejado del Sevilla, que horas antes de su partido contra el Real Madrid del pasado domingo anunció dicha denuncia ante "los estamentos federativos", por sendos vídeos emitidos por Real Madrid TV sobre el árbitro y el VAR de su encuentro en el Bernabéu, Isidro Díaz de Mera Escudero y Pablo González Fuertes, respectivamente.

Una imagen del Real Madrid-Sevilla. / EFE

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, había anunciado este martes que la asociación se personaría en la denuncia en caso de que prosperara. Explicó además que si LaLiga no ha tomado la iniciativa a la hora de presentar una denuncia es porque, legalmente, no está legitimada para hacerlo, pero sí para sumarse a la acusación de un tercero, que es lo que hará si alguna acción contra Real Madrid TV llegara a prosperar.

"No es un tema de libertad de expresión, es una cosa que en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo. Está en nuestros reglamentos como una infracción", dejó dicho Tebas.