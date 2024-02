La Superliga suma el primer apoyo fuera de España: visita a Nápoles, el equipo que quiere cerrar la Serie A

Cuando a finales de diciembre se conoció el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el 'caso Superliga', Alekasander Ceferin, presidente de la UEFA, se mofó del Real Madrid y el FC Barcelona. "Se divertirán mucho jugando entre ellos dos", ironizó el presidente esloveno. Se olvidó de que otro equipo, el Nápoles, había recibido "de buen grado" el fallo que dictaminó que tanto el organismo europeo como la FIFA había ejercido un abuso de su posición dominante al bloquear el nacimiento de una nueva competición.

El apoyo del equipo que preside Aurelio De Laurentiis quedó escenificado este miércoles como la presencia de Bernd Reichart, CEO de A22 Management, promotora de la Superliga, en el palco del Estadio Diego Armando Maradona. La sentencia del TJUE supuso un espaldarazo legal para un proyecto embrionario, a pesar de la detallada presentación de su sistema que dio a conocer tras el fallo.

Reichart, en el palco junto a De Laurentiis

Reichart está realizando un trabajo silencioso, alejado de los focos. Públicamente, solo hacen ruido las posturas contrarias a la Superliga, como la ofrecida por el propio Ceferin en el último congreso de la UEFA, donde acusó a los promotores de la nueva competición de ser “la manzana de Blancanieves”. Hubo un cierre de filas en el que participaron cargos de clubes como Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, o Miguel Ángel Gil Marín, propietario del Atlético, ambos miembros de la Asociación de Clubes Europeos y representantes de los equipos en el comité ejecutivo de la UEFA.

Sin embargo, A22 prosigue una hoja de ruta sin un horizonte definido, pero que pretende acercar con un trabajo constante. Las cámaras de la retransmisión del Nápoles - FC Barcelona, dos equipos afines a la Superliga, dieron un plano de Maren Hamsik, exjugador del Nápoles que participó en la comida de directivas. De refilón se pudo ver a Reichart sentado al lado de Aurelio De Laurentiis, un dirigente que nunca se ha callado.

Nada más conocerse el fallo del TJUE, la agencia ‘Ansa’ daba a conocer la postura del máximo mandatario italiano, un ejecutivo que proviene de la industria cinematográfica, pero que ha conseguido hacer real la película del Nápoles a través del fútbol. “Estaría listo para participar en un diálogo con otros grandes clubes europeos para construir juntos el nuevo proyecto”, revelaba la organización italiana.

La 'Serie É' de élite que promueve el Nápoles

Cabe recordar que hubo tres equipos italianos que suscribieron el proyecto anunciado el 19 de abril de 2021: Milan, Inter de Milán y Juventus. La ‘Vecchia Signora’ fue la última en bajarse del barco en junio de 2023. El por aquel entonces presidente del club, Andrea Agnelli, fue designado vicepresidente de la sociedad mercantil que formó la Superliga, presidida por Florentino Pérez, del Real Madrid. El otro vicepresidente fue Joel Glazer, de la propiedad del Manchester United.

No estuvo en esa selección el Nápoles, pero De Laurentiis nunca ha ocultado su gusto por proyectos cerrados. En su día, el máximo mandatario propuso formar una Serie E, “de élite, con solo equipos de ciudades con un número relevante de hinchas”. A su argumentario unió los siguientes ejemplos: “Un Palermo que da garantías económicas no puede pasar por la Serie D (fue relegado a esta categoría tras una grave crisis, pero ya está en Serie B y pertenece al City Group). Lo mismo sucede con el Bari. Mientras, en la Serie A encuentras localidades con 20.000 que no venden ni 10.000 entradas (Salernitana o Sassuolo, por ejemplo)”.

Para De Laurentiis la categoría ideal estaría formada por “los siete u ocho equipos que dominan la clasificación”, a los que se añadirían “siete más con la misma ambición, cerrando en 14 plazas la Serie Élite, sin descensos, como la NBA”. Por debajo quedarían el resto de conjuntos no aptos, bajo su criterio, con un sistema nacional y regional de ligas. No es el único en Italia con este tipo de pensamientos restrictivos.

Los equipos italianos renuncian a bajar de 20 a 18 equipos

El deseo de pasar de 20 a 18 equipos lleva años sobre la mesa. Inter, Milán, Juventus y Roma volvieron a llevar el debate a la última asamblea de la Serie A, donde se confirmó el formato actual. Curiosamente, el Nápoles no se posicionó a favor de los grandes en esta votación. Los promotores de la moción buscaban aliviar los calendarios que afrontan y compensar el efecto que tendrá la supresión de las ventajas fiscales con las que contaban, decisión tomada por el Gobierno de Giorgia Meloni.

Dentro del proceso expansivo que persigue A22, Reichart aprovechó este viaje para reunirse con Luigi De Siervo, CEO de la Lega Serie A. “La cita representó una oportunidad para ilustrar sus respectivas posiciones sobre el futuro de las competiciones europeas. El director general De Siervo confirmó su oposición a proyecto de la Superliga: 'Estamos alineados con las otras grandes ligas de fútbol europeas, reiteré mi oposición, en consonancia con los distintos pronunciamientos sobre el tema en 2019, 2021 y 2023”, reza el comunicado hecho público por la propia competición italiana. Sin embargo, los responsables de la Superliga seguirán percutiendo en Italia, un mercado que consideran estratégico para el desarrollo de su idea, donde ya cuentan con varias afinidades.

"Además del Barça y el Madrid estarían los italianos: Inter, Milan, Nápoles y Roma. También equipos franceses como el Olympique de Marsella, y los tres portugueses, Sporting, Benfica y Oporto, que vendrían encantados. Y están los holandeses, Ajax, el Feyenoord y el PSV; y el Brujas y el Anderlecht de Bélgica. Sería mejor una competición de 16 equipos", llegó a decir Joan Laporta, presidente azulgrana, en una entrevista con ‘RAC 1’. Algunos conjuntos como la Roma, Olympique de Marsella, Ajax y Feyenoord calificaron de "disparate" estas declaraciones. Otros miran al resto antes de hablar. Mientras, la Superliga espera que, como ha ocurrido con el Nápoles, algún otro se atreva a resquebrajar la opinión dominante.