El Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación Española de Fútbol (RFEF) y las jugadoras de la selección española de fútbol, que han delegado en el sindicato FUTPRO, han mantenido una reunión este miércoles para avanzar sobre el acuerdo tripartito que alcazaron la pasada semana en Oliva (Valencia).

Retomar los 'papeles de Oliva'

La reunión se enmarca dentro de "la formación de la Comisión Mixta de seguimiento para el impulso del fútbol femenino". Ese fue el compromiso alcanzado en Oliva, que será ratificado formalmente con un Protocolo General de Actuación que se rubricará en los próximos días. La reunión ha servido "para afianzar las bases del acuerdo, garantizando la cooperación y colaboración para el impulso del fútbol femenino mediante el diálogo con las jugadoras de la selección absoluta".

En el encuentro han participado por el CSD su presidente, Víctor Francos; el director general de Deportes, Fernando Molinero; el director del Gabinete de Presidencia, Juan Fernández Carnicer; y la asesora del Gabinete de Presidencia, Nerea Huete. Por parte de la RFEF han asistido la directora del Gabinete de Presidencia, Elvira Andrés; y el director de Competiciones, Alfredo Olivares. Los abogados Reyes Bellver y José David Martínez, por su parte, han sido las personas designadas por las jugadoras para esta primera reunión. Mientras que en nombre de las futbolistas ha comparecido el sindicato FUTPRO.

A la conclusión del mismo, Francos confirmaba que "en la reunión hemos quedado en que ese primer documento, que ha elaborado el CSD como un protocolo de actuación para la constitución de una Comisión Mixta, ahora sea leído por ambas partes, para que nos envíen las aportaciones que consideren necesarias. Vamos a remitirles, tal como nosotros recibamos esas anotaciones, un documento intentando recoger aquellos posibles pequeños cambios que han salido de la reunión. Hemos acordado que, si no hay ningún problema o imprevisto de agenda, el 9 o 10 de octubre será firmado el documento".

Cambios señalados por las futbolistas

El presidente del CSD calificó el encuentro de "muy positivo. La verdad es que hemos desarrollado punto por punto todas las cosas que se habían acordado en Oliva". Francos confirmó que "el propio documento ya recoge los cambios en los diferentes estamentos de la RFEF en los que ellas consideraban que se requerían. Algunos de ellos ya se han producido, es decir, no es ningún secreto. Pedían un cambio en la Secretaría General y ha cambiado el secretario general; pedían un cambio en Integridad, y ha sido cesado el responsable de Integridad. Es decir, hay algunos que se han producido ya".

Por último, insistió en que "estando yo presente, en ninguna reunión de las jugadoras ni en la de hoy, ha salido el nombre de la seleccionadora. El sentir de ellas no lo puedo decir. Yo esta semana llevo toda la semana diciéndolo, pero lo voy a reiterar, porque ha habido algún mal entendido: el CSD ni nombra, ni mantiene, ni cesa seleccionadores de ninguna selección nacional. Por lo tanto, es una responsabilidad de la propia federación". Y concluyó refiriéndose a la citación de Albert Luque y Rubén Rivera como imputados el próximo 10 de octubre, precisamente el mismo en el que la Comisión Mixta tiene previsto refrendar el documento inicial: "Por defecto profesional y por ser abogado, lo que hacen los jueces lo respeto siempre, cuando me parece bien y cuando me parece mal. En este caso, está haciendo una instrucción y me parece bien que intente investigar a fondo los hechos. Por lo tanto, si considera que las personas tienen información relevante me parece correcto".