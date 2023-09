Llegó el momento. Este sábado afronta el UCAM Murcia CB su primera participación en la Supercopa Endesa, que se disputará en el remozado Palacio de los Deportes de la ciudad. Antes del entrenamiento, han pasado por la zona mixta el entrenador, Sito Alonso, y el capitán, Nemanja Radovic, quienes han mostrado la ilusión y la responsabilidad de afrontar en casa el primer título de la temporada del baloncesto español, al que también optarán Unicaja Málaga, rival en semifinales, Barcelona y Real Madrid. Sito Alonso ha analizado diferentes aspectos del partido y del torneo.

¿Cómo llega el equipo?

El equipo llega muy bien. La mentalidad es siempre buena para un torneo como este y físicamente los jugadores están en diferentes niveles. No es lo mismo los que he han acabado el Mundial hace unos días que los que llevan aquí toda la pretemporada. Hay un desnivel, pero el nivel en general es bueno para afrontar el partido de semifinales.

Unicaja, favorito

El Unicaja es el favorito, ya no para este partido, sino para ganar el título, pero no por nivel presupuestario, sino porque lo que hicieron muy bien el año pasado, el club ha hecho un gran esfuerzo para renovar a prácticamente toda la plantilla y el poso que tienen muy grande. Aunque tengan problemas con los ‘cincos’, a veces es muy difícil defenderles porque tienen un bagaje táctico muy rico, pero no quiere decir que nosotros no vayamos a tener nivel competitivo y, encima, jugamos en Murcia.

La renovación del Palacio de los Deportes

Ver el pabellón es una gozada y también quiero dar las gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho. Hay gente que no ha tenido vacaciones de verano para que se juegue aquí la Supercopa. La ciudad y la Región merece un evento de este calibre. Nosotros hemos entrenado en la pista auxiliar durante la pretemporada, pero ha merecido mucho la pena y no es un problema.

Muchas novedades en la plantilla

Somo muchos nuevos y tendría que recapitular uno por uno, pero estarán en diferentes niveles. Por ejemplo, de Kurcs debemos aprovechar el momento que después de cuatro meses en el Strasbourg y de jugar el Mundial, llega bien. Considero que la plantilla está por encima del 70% y que el Unicaja, por el conocimiento que tienen sus jugadores de la pasada temporada, estará en el 90%, pero vamos a competir en un partido con ilusión y estar en Murcia puede ser que nos haga dar un nivel competitivo mucho mayor de lo que podemos esperar.

El estado físico de Jordan Sakho, que no ha jugado en pretemporada

Sakho entrenó con nosotros 30 minutos ayer y si no tiene bajón físico, podría entrar. Tiene conocimiento de los sistemas, pero no quiero que vaya un nivel por debajo de los demás. Primero comprobaremos al nivel en el que se encuentra para ver si nos puede ayudar.

Solo cuatro partidos de pretemporada

Me hubiera gustado estar en los dos partidos de Monzón (estuvo ausente por la enfermedad de su madre, que falleció unos días después), pero creo que jugar la Supercopa tiene una motivación extra. Me hubiera gustado jugar más partidos de pretemporada, pero no voy a echar nada de menos. Esta circunstancia no es ningún tipo de excusa y lo que quiero es que el equipo compita y también la afición con nosotros.