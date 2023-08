Ya se conoce el diagnóstico de la lesión que sufrió Vinicius en el partido contra el Celta, donde se tuvo que retirar en la primera parte tra sufrir un pinchazo. El jugador brasileño sufre "una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha", según ha confirmado el Real Madrid este lunes. Su recuperación será, como mínimo de un mes, aunque podría alcanzar las seis semanas.

Es decir, el extremo podría no reaparecer hasta el partido de LaLiga ante Osasuna que se jugará el 7 u 8 de octubre. Aunque no se descarta que se puedan acortar los plazos, a sabiendas de que es un futbolista que hasta el momento no ha padecido lesiones de carácter muscular. De hecho, intentó seguir en Balaídos tras el pinchazo, pero acabó retirándose antes de finalizar la primera parte.

Aunque Ancelotti le quitaba hierro al asunto después del partido, Vinicius, después de una primera toma de contacto con los médicos y de comentarlos lo que había sufrido, se echó al suelo para pedir el cambio, que obligó a Ancelotti a reformar su plan de juego. La ausencia de un '9' puro y la falta de efectivos en ataque está condicionando los planes del italiano.

La pasada temporada, Vinicius estuvo fuera de los terrenos de juego por una inflamación en la rodilla a mediados de mayo. Aunque solo se perdió un par de partidos en Liga. Esta molestia surgió después de la polémica racista de Mestalla. Ahora, Vinicius se une a una enfermería en la que también están Courtois o Militao, que se perderán la temporada, además del recién operado Güler; junto a Ceballos o Mendy, que ultiman su recuperación.