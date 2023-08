La jornada vespertina de este jueves en los Mundiales de Atletismo de Budapest ha comenzado tras el éxtasis matinal de la marcha con las dos semifinales masculinas de 5.000 metros que se han saldado con dos billetes para la final (Mohamed Katir y Ouassim Oumaiz) y con una eliminación (Thierry Ndikumwenayo) para la delegación española. Será el domingo en la última jornada a las 20.20 horas.

Tras caer de manera sorpresiva en las semifinales de 1.500 y no querer hacer declaraciones víctima de la desazón ante las muchas expectativas que sobre todo él mismo tenía, Katir ofreció una excelente imagen en una serie en la que no apareció el ugandés Joshua Cheptegei tras conquistar su tercer oro universal consecutivo en 10.000 metros.

El muleño de adopción maniobró con autoridad en la serie del subcampeón del 'milqui' Jakob Ingebrigtsen, quien pisó fuera una vez por la parte interior en la penúltima recta tras una caída en una acción que no conllevó sanción. El hispanomarroquí quiso cruzar primero la meta y realizó un gesto de rabia (13:35.90) con el noruego tercero (13:36.21) y un notable Oumaiz cuarto y clasificado también para la final con 13:36.35.

Y esta vez 'Mo' Katir sí se paró con la prensa española, a la que saludó uno a uno antes de esperar las preguntas... aunque tampoco tardó en marcharse y sí citó a uno de los mejores deportistas españolas del momento. "Hay que entender que he estado cuatro meses fuera de mi casa y que el resultado no era el que yo quería (en el 1.500), pero eso es pasado y ahora hay que pensar ya en el presente. Estoy bien y como dice el tenista Alcaraz, que es de mi tierra, de Murcia, son las tres 'ces', cabeza, corazón y cojones", afirmó el de Ksar-el-Kebir.

Por su parte, el también hispanomarroquí Ouassim Oumaiz debutó a lo grande en un Mundial. "Yo no tenía una marca de las mejores y he intentado ir adelante, aunque en un momento me he visto atrás. En la recta he apretado y he conseguido el objetivo. Estoy contento, he pasado a la final y ahora iremos a por todas", comentó.

Menos suerte tuvo el hispanoburundés Thierry Ndikumwenayo en su segundo presencia internacional como español después de su victoria en Silesia en el Campeonato de Europa de Selecciones. El atleta dirigido por el veterano y emblemático Pepe Ortuño estuvo toda la carrera entre el quinto y el séptimo, pero en la recta final cedió y acabó noveno con 13:34.03, a 40 centésimas de la clasificación.