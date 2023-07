Aitana Bonmatí: ¿por qué pasa de 'apartada' a deslumbrar en el Mundial?

Faltó poco para que no disputara el Mundial. Una de las mejores jugadoras del mundo estuvo a un par de conversaciones de no vestir la camiseta de la selección en la cita de Australia y Nueva Zelanda. Y lo que nos hubieramos perdido. La catalana protagonizó una actuación icónica ante Costa Rica y fue la mejor del conjunto dirigido por Jorge Vilda en la victoria por 3-0. Ancla en el medio del campo e imaginativa en los metros finales, este es su año. En el Barça ha protagonizado una temporada excepcional y ahora, con el conjunto español, pretende enseñar su talento a todo el globo.

"Soy la misma persona aquí que en Barcelona. Soy la misma Aitana ambiciosa, que quiere ganar y que no da ninguna pelota por perdida. Me considero una jugadora que ayuda a contagiar esta garra a las compañeras. No cambio en nada", decía unos días antes del inicio del Mundial en una entrevista en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. "Quiero decir, al final, yo también estoy aquí para hacer cosas grandes, igual que con el Barça", añadía con una sonrisa pícara. Confesaba no saber cómo se encontraba físicamente antes de la cita. Muchos meses de competición para acabar levantando una Champions no es moco de pavo. Ahora, tras un mes de "pretemporada" antes del Mundial quedan pocas dudas.

Aitana Bonmatí está llamada a ser la siguiente gran estrella del fútbol mundial. Fue la creadora del juego en el conjunto español durante su debut contra Costa Rica. Con el balón cosido a las botas regaló toques y controles exquisitos que desembocaron en un golazo en el minuto 22. La catalana, desde el interior del área, recortó a su marca y con un disparo colocado y preciso hacia la base del palo largo sumó el segundo tanto para el conjunto español. La azulgrana protagonizó la mejor actuación individual en lo que llevamos de la Copa del Mundo, con un partido excelente lleno de destellos de talento.

Aitana fue la catalizadora del juego en el primer encuentro de España en el Mundial. Temporizó, dirigió y cuidó el balón como pocas saben hacerlo. Su visión periférica del campo ayudó a encontrar espacios en una defensa costarricense poblada y hundida en su propia área. Para España, el centro del campo es primordial para firmar un Mundial que revierta la tónica habitual (el conjunto español nunca ha pasado de octavos de final).

"Está claro que el centro del campo en una selección como la nuestra, que juega a tener el balón, es importante, pero no me quedaría solo con el centro del campo. Darle velocidad a todos los pases, saber la acción que vas a hacer posteriormente. Creo que lo debemos tener todas las futbolistas que juegan esta selección, porque entendemos el fútbol de la misma manera o tenemos que entenderlo de la misma manera", reflexionó Aitana una vez la colegiada señaló el final del encuentro. "La preparación se ha hecho larga y ya sentir que juegas un partido del Mundial, que ya has empezado, va todo a otro ritmo. Ahora vamos a disfrutar y a seguir hacia adelante", comentaba.

Su genial actuación le valió el MVP a la futbolista del Barça. Como ya fue reconocida en la final de la Champions, la de Ribes se lleva el galardón a la mejor jugadora del partido en el debut de España. La azulgrana acusa un crecimiento exponencial desde hace unos años. Con la lesión de Alexia, la catalana pasó a un primer plano, tanto dentro como fuera del campo. Pese a no llevar el brazalete con la senyera de capitana en el brazo, Aitana ha sido una de las líderes del equipo y ha firmado la que probablemente sea la mejor temporada en su carrera. "Ya llevo a mis espaldas muchos años de experiencia y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, a saber controlar más los tiempos del partido, a saber dónde están los espacios. Son muchas cosas y físicamente, me encuentro muy bien también. Los años te dan experiencia. Diría que sí, que este año ha sido uno de mis mejores desde que llevo jugando a fútbol", confesó tras su golazo anotado contra Costa Rica.

Mejor y peor año

"Ha sido un año difícil, pero ya hace días que lo hemos dejado todo atrás", reconocía Aitana Bonmatí a los medios una vez finalizado el partido. "Llevamos muchos días de preparación y estamos focalizadas en lo importante, que ahora es el Mundial y nada más. Pero sí que es cierto que una se alegra. Después de todo lo que he pasado, de verme ahí en el once y de poder disputar un Mundial, porque no sabía si iba a jugar aquí hasta casi el último momento", añadía con sinceridad la '6' de la selección.

La polémica con 'las 15' ha hecho de este último año uno de los más duros mentalmente para Aitana. Fueron muchos meses de incertidumbre, de tensiones y de preguntas sin respuesta. Los movimientos, por las dos partes, fueron con calma hasta el tramo final, donde se llegó a un acuerdo, de forma individual, con aquellas que veían un escenario propicio para volver. Una de ellas fue Aitana, que ya con la cita mundialista empezada, quiere dejar eso atrás. "Lo que se ha hablado con la Federación es que tenemos que ir un poco en esa misma línea de hacer crecer el fútbol femenino para que también podamos tener éxitos con la selección. Todo este año ha servido para ver hacia dónde queremos ir y de qué manera hay que hacerlo. Estoy convencida de que hemos acercado posturas y estoy segura de que se irán haciendo cambios poco a poco y todo irá mejorando", decía a EL PERIÓDICO en la entrevista en exclusiva previa al Mundial.

Ahora todas las preocupaciones y ocupaciones de Aitana Bonmatí giran en torno al balón, ese que coge con mimo, que acaricia con las botas y que revienta contra la red cuando es necesario.