"Djokovic está en otra dimensión. Es una roca. Un tenista muy completo que ha gestionado sus emociones mejor que nadie y que no deja indiferente tampoco a nadie. Le quedan dos años a tope. Veremos quién le puede parar", valora Àlex Corretja, que ha seguido todo el torneo de Roland Garros como comentarista de Eurosport.

Uno de los que podría hacerlo, Rafa Nadal, está a cientos de kilómetros, en Manacor, trabajando una rehabilitación que durará un mínimo de cinco meses con el objetivo y el deseo de poder despedirse compitiendo al máximo nivel el próximo año, antes de guardar sus raquetas para siempre. "Es inviable pensar que habría pasado. Dependería de muchas variables imposibles de analizar en estos momentos", recalca el excampeón del Masters y dos veces finalista en Roland Garros.

Desde el pasado 18 de enero, cuando se lesionó en el Open de Australia, Nadal ha estado luchando para que su cadera le permitiera seguir en pista pero, semana tras semana, torneo tras torneo, su esperanza se ha ido desvaneciendo hasta pasar por el quirófano el día antes de su 37 aniversario y en medio ya de Roland Garros al que renunció por primera vez en 19 años.

"Espero que Nadal vuelva a jugar y a ganar un Grand Slam. La carrera no se ha terminado. Estoy seguro de que Djokovic ganará alguno más. ¿Cúantos? No lo sé", aseguraba Goran Ivanisevic poco después de que el serbio firmara el más difícil todavía en Roland Garros. El 23º Grand Slam de su carrera. "La montaña más dura de subir siempre", aseguraba Djokovic. La coronó por tercera vez el 11 de junio de 2023 en su séptima final. Roger Federer lo logró solo una vez de cuatro. La razón de esa gran dificultad se llama Rafael Nadal que, desde 2005, ha clavado su bandera en la cima de París en 14 ocasiones.

El peor ranking

Nadal no ha podido estar para defender su territorio. Desde el 18 de enero su cadera le ha dejado fuera de combate en lo que resta de temporada, con la incógnita de saber si podrá volver en 2024 para despedirse como es su gran ilusión. En la clasificación de este lunes ha caído al puesto 136 mundial y aún caerá más en la cuando pierda los 445 puntos que aún le quedan. Desde abril del 2003, cuando tenía 16 años, Nadal no había estado nunca fuera del ‘top 100’.

De momento está sin opciones de seguir el pulso con Djokovic con quién se han retroalimentado, junto con el retirado Federer, para ser cada día mejores. "Federer es la elegancia, Nadal son los 14 Roland Garros pero lo que ha hecho Djokovic no tiene debate posible", aseguraba la extenista francesa Marion Bartoli en L’Equipe’ que titulaba en su portada este lunes: 'De la tierra a la luna'.

Djokovic ha dejado su huella sobre la tierra de Roland Garros con ese ‘Nole23’, que lució en su chandal Lacoste, para entrar en el Olimpo del tenis y del deporte. Solo 10 tenistas han roto esa hegemonía de 20 años del Big Three desde que el suizo ganó su primer Wimbledon en 2004.

Esprint brutal

En esa extraordinaria carrera que Djokovic empezó el último ganando su primer Grand Slam en Australia (2008) su esprint ha sido brutal con siete títulos en los últimos tres años y eso sin poder jugar en Australia, ni el Abierto de Estados Unidos, en 2022, por no estar vacunado de covid-19. En los últimos cinco años ha ganado 104 partidos de 110 disputados en los Grand Slam.

¿Cuándo parará? El voraz apetito de Djokovic no se ha saciado. "¿Por qué parar una carrera de 20 años, si gano Grand Slams y me siento fuerte para seguir haciéndolo?", decía y anunciaba su ansia por jugar en Wimbledon, su próximo gran objetivo (del 3 al 16 de julio). "Lo espero con impaciencia", aseguraba el serbio. Es el paso para revalidar el título y, ¿por qué, no?, pensar en el Grand Slam cuando vuelva a Nueva York para cerrar un ciclo que sigue abierto desde 1969 que lo logró Rod Laver por última vez.

"Le queda cuerda. Físicamente ha demostrado que es capaz de competir con jóvenes que le llevan 16 años. Su juego ha mejorado y especialmente su derecha está marcando la línea para optar a más títulos. En Wimbledon con su saque y su juego en hierba será complicado frenarle", destaca Corretja.

Exigente y mejor

Tiene 36 años y se siente capaz y motivado para el reto. Es mejor tenista y cuida al detalle su preparación mental, física y experiencia. Sus golpes son mejores. Tácticamente domina cada rincón de la pista y se siente "como si tuviera 25 años", dice Nole. Se exige y exige el máximo a su equipo. "Está hambriento para conseguir más Grand Slams. A cinco sets, se siente fuerte para ganar a cualquiera", recalca Ivanisevic.

Djokovic está mentalizado y preparado para luchar con esa manada de lobos voraces que van tras él, como Carlos Alcaraz, el más preparado, al que Djokovic cortó las alas en las semifinales de Roland Garros. Es su gran oportunidad de seguir haciendo historia.