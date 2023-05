El fútbol, que pareció quedar en shock tras los incidentes que se produjeron en Mestalla el pasado domingo que desembocaron en los insultos racistas a Vinicius, ha comenzado a desperezarse y a posicionarse en contra de la deriva racista que hay en los estadios del fútbol español. Una respuesta que han liderado los entrenadores de los equipos grandes de LaLiga, Xavi Hernández, Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti, con declaraciones tan concluyentes como reflexivas en las salas de prensa.

El italiano, víctima colateral del escándalo en Valencia, fue el primero en elevar el tono ante los micrófonos en el propio estadio che denunciando los hechos. Pero ha sido el testimonio de Xavi, el técnico azulgrana, el que ha comenzado a dimensionar la respuesta tras lo ocurrido. "Hay algo que nunca he entendido. Por qué si yo estoy trabajando, en mi hábito laboral, se acepta el insulto. Estoy en el banquillo y me llaman 'hijo de...'. No veo a un panadero o a un panadero sufriendo esto. ¿Insulto? Todos fuera y no se juega. Se ha acabado".

Xavi, Simeone y Ancelotti en la misma línea

Este es el mensaje que, para el técnico azulgrana, "hay que mandar al presidente de LaLiga y al de la RFEF. Hay que frenar todo esto. No tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces. Siempre lo he pensado. En otros deportes no pasa. ¿Por qué en el fútbol sí? Hay que educar a la gente y decir 'basta ya'. Hay que parar el partido e irse para casa. Yo lo veo así. Es un tema educacional. Me da igual si es Vinícius o a Eto'o. me da igual el escudo. Hay que frenar el insulto, más allá del menosprecio que sea".

Diego Pablo Simeone ofrecía la reflexión de alguien que conoce otras realidades: "España no es un país racista, de ninguna manera. Este no es un problema de fútbol, sino social. Todo lo que está pasando nos puede dar la oportunidad de que sucedan cosas para mejorar. No pongamos un nombre o una camiseta. Pongamos a la persona, al humano, que sufre estas situaciones. Estamos hablando casi siempre de chicos de 19, 20, 23 o 24 años. No estamos hablando de personas más mayores. Chicos jóvenes que posiblemente ni sepan lo que están haciendo. Socialmente, es mucho más profundo que lo que pasa en el estadio. Es un tema social, es un tema de los jóvenes y hay que cuidarlos porque son el futuro del país".

Carlo Ancelotti, por su parte, iba más allá en su declaración de este martes: "Más allá del racismo, parece que ya es una costumbre insultar. Me parece ejemplar lo que ha dicho Xavi: ¿por qué normalizamos el insulto en el fútbol? Me echaron en cara que no le dijeron 'mono', sino 'tonto'. ¿Y qué? ¿Eso se puede decir? Es intolerable igualmente. Tiene que parar. Tras los banquillos te dicen ‘hijo de puta’, ‘maricón’, ‘que se muera tu madre’... ¿Por qué? Todo esto nos ofrece una gran oportunidad para pararlo. España no es racista; pero hay racismo en España. Y tiene que cambiar. ¡No puede ser! En los partidos de Inglaterra no hay policía. Aquí parece que vamos a la guerra. Furgón a un lado, a otro... ¡Pero esto qué es!".

"Es evidente que hay racismo, no es la primera vez"

Con el paso de las horas se han multiplicado los apoyos al brasileño, empezando por adversarios en el césped que fuera son compañeros como el central azulgrana Jules Koundé. "Los insultos discriminatorios no deben tolerarse ni justificarse. El problema es recurrente. La ignorancia es el peor de los males, pero se puede curar. Todo mi apoyo Vinicius", advertía el francés. Otro que ha manifestado en sus redes su solidaridad con el madridista fue Kylian Mbappé, quien le envió el siguiente mensaje al brasileño: "No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos". Neymar insistió a su compañero en la selección brasileña y amigo: "Vini, estoy contigo hermano".

Otros técnicos que han elevado la voz en las salas de prensa han sido Andoni Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, que apuntaba: "Es evidente que hay racismo porque no es la primera vez que ocurre y no sé si cada vez más. Hay que cortarlo. Si la solución es parar, hay que hacerlo. Siempre que he entrado en un estadio se ha insultado al árbitro, al jugador rival... Lo hemos dejado ir. También pasa en redes. Esto debe servir para cortar este tipo de cosas y recriminar este tipo de acciones".

El técnico del equipo franjirrojo, que hoy se enfrenta al Real Madrid (19:30, Bernabéu), insistió en que "hay que pasarse por exceso y sancionar el racismo y la homofobia. Se ha reducido, pero quedan en el fútbol. Aprendemos con castigos. Con lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente". También Bordalás, técnico del Getafe, respaldaba este discurso: "No estamos en esto para que nos insulten. Los jugadores son protagonistas, pero también los entrenadores recibimos insultos y sufrimos amenazas. Hay que erradicarlo del fútbol".

Repercusión internacional: Ferdinand, Ronaldinho, Klopp...

Desde Inglaterra, el exjugador y ahora comentarista Rio Ferdinand era el más vehemente: "Hermano, necesitas protección ¿Quién protege a Vini en España? Recibe tarjeta roja tras ser ahorcado y recibir insultos racistas durante el partido... ¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda? Las autoridades no hacen una mierda para ayudarlo. Luego lo barrerán todo debajo de la alfombra".

Y así ha ido creciendo la lista de futbolistas que mostraban su apoyo al brasileño: Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Sterling, Richarlison, Reece James, Kyle Walker, Casemiro, Rafael Leao, Justin Kluivert, Diakhaby, Kaká, Gabriel Paulista, David Luiz... Hasta el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, sacaba la cara por el madridista: "Nada puede justificar insultos racistas y Vinicius no provoca en el campo". Entre los deportistas fuera del fútbol destaca la figura de Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 y uno de los deportistas más activos en la lucha contra el racismo: "Estoy contigo. Fuerza hermano".