Fernando Alonso protagoniza la portada del diario francés L' Equipe con motivo del Gran Premio de Australia, que el piloto asturiano ha iniciado al frente de la clasificación provisional tras los Libres 2. En un amplio reportaje, el bicampeón español se sincera y saca a relucir algunas de sus 'fobias' particulares.

No sale bien parado Lewis Hamilton, que tras el Gran Premio de Arabia Saudí dijo que el Red Bull era el mejor monoplaza de los últimos tiempos, incluido su dominante Mercedes con el que ha logró seis de sus siete títulos. "No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y de Max, pero él y Rosberg nos metían un minuto al resto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor", suelta Fernando para empezar.

"Con un coche normal se nota que Lewis tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles de la historia y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial", explica Alonso.

Tampoco se muerde la lengua al hablar de su antiguo jefe en Alpine, Otmar Szafnauer, uno de los responsables de que abandonase el equipo francés. "Seguramente Otmar no ficharía a Newey... tiene 64 años", subraya con ironía, al referirse a las constantes menciones de Szafnauer a la edad de Alonso (41) como un factor que pesaba a la hora de renovarle.

"Me siento como si tuviera 30 años y mejor preparado ahora que en 2003. Otmar hace su papel, pero eso no funciona conmigo. Hamilton creo que tenía 35 años cuando ganó su séptimo título. El factor edad no debería pesar sobre los pilotos. Y Aston no tuvo miedo al apostar por mí", defiende Fernando.

Con todo, asegura que no guarda rencor a Alpine y destaca los dos títulos que consiguió con ellos bajo las siglas de Renault en 2005 y 2006, su etapa más gloriosa: "Siempre serán mi familia, No tengo ningún resentimiento ni con Renault, ni con Alpine. Me hubiese gustado que nos entendiésemos mejor el año pasado. En Australia hablé con ellos para ampliar mi contrato... y no tuve noticias hasta julio".

"En Aston Martin esperaba tener un coche competitivo en uno o dos años, pero estar en esta situación en seis meses es genial", reconoce Alonso después de comenzar la temporada y su aventura vestido de verde con dos podios consecutivos en Bahrein y Arabia: "Nada más llegar a Aston Martin me anticipé al problema de la adaptación. Me había preparado. Les hablé de mi estilo de pilotaje, de la dirección asistida Trabajamos en ello desde enero y lo preparamos en el simulador", explica.

"¿Ganar? Necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos. Nunca hubiera imaginado esto hace tres meses. Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio", destaca Fernando cuando le preguntan, cómo no, por la victoria 33.

A la hora de hacer balance de sus 20 temporadas en F1 y de su carrera en general, Alonso asegura que Aston Martin ha sido una de sus mejores elecciones: "Sí, seguramente. Aston ahora es una maquinaria ganadora", reconoce. "Pero también disfruté en el periodo de Ferrari y de Toyota en el WEC, ganando dos veces Le Mans", añade.