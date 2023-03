La política de renovaciones del Real Madrid se ha encontrado con un punto de inflexión que condicionará gran parte de lo que ocurra después. La renovación de Toni Kroos, que depende de una decisión personal del centrocampista de 33 años, tiene en jaque a las oficinas del club.

El actual contrato que vincula al club de Concha Espina con el futbolista finaliza el próximo 30 de junio y los dirigentes blancos esperan la decisión del jugador. Kroos solo se ha referido a este asunto a la conclusión de la final del Mundial de Clubes ante el Al Hilal de Arabia, advirtiendo lo siguiente: “Estoy pensando qué hacer la próxima vez temporada, estoy en contacto con el club. Mi experiencia me dice que lo mejor es hablar las cosas dentro. Hay muchos factores. Hay que ser honesto. No tardará mucho la decisión. De momento no hay, pero estamos tranquilos porque ninguna de las dos partes hará tonterías. Yo estoy muy tranquilo”.

Los "factores" de Kroos

La clave de la renovación pasa por esos “factores” a los que se refiere. Y entre ellos está la sensación que tenga el alemán sobre su rol en el equipo. Si sigue teniendo peso en los planes de Ancelotti, o si va perdiendo protagonismo. A ese respecto hay que advertir que el alemán ha jugado 37 partidos en lo que va de temporada, siendo titular en 32 de ellos, lo que confirma que sigue siendo un jugador importante para el italiano. Otro de los factores es la continuidad de Carletto, con quien Kroos mantiene una gran relación y mucha complicidad por tener un perfil táctico muy del gusto del entrenador.

Pero la respuesta de Kroos condicionará los movimientos posteriores en el dominó de renovaciones en el mediocampo blanco. Si el alemán confirma que se queda, la renovación de Modric se afrontará por parte del club de diferente forma a si Kroos decide no continuar. Esto último convertiría la renovación del croata en casi necesaria. Y en el caso de que Kroos y Modric renueven, entonces habrá que ver la postura de un Dani Ceballos que busca minutos y la titularidad tras dar un puñetazo en la mesa en esta segunda parte de la temporada.

Ceballos, el revulsivo de Ancelotti

Ceballos, de 26 años, está por la labor de quedarse en el Real Madrid, en lugar de irse ya al Betis, donde regresará más tarde o más temprano. Pero si el escenario final del mediocampo madridista no ayuda al de Utrera, tampoco quiere pasar otra temporada disputando los minutos de la basura de partidos grandes o saliendo a resolver partidos de menor jerarquía en Liga para dar descanso a Modric y a Kroos.

El sevillano ha participado en 31 partidos en lo que va de temporada, saliendo del banquillo en 20 de ellos. Ancelotti lo ha convertido en un recurso del banquillo, donde comienza la mayoría de los partidos. Y el jugador no está cómodo en el papel de revulsivo. Por eso las renovaciones de Kroos y Modric no serían una buena noticia para Dani.

Luka Modric, por su parte, ha dejado claro que está feliz en el Real Madrid y espera terminar la temporada en su punto óptimo tras recuperarse del esfuerzo del Mundial, que le ha provocado un bajón físico en enero y febrero. A sus 37 años, el croata sigue teniendo fútbol que aportar al Madrid, y Carletto lo cuida en Liga, donde ha sido suplente en ocho partidos, para echar mano de él en los encuentros importantes, donde ha sido titular siempre. Modric es el creador de juego de este Madrid y no sería una buena noticia perder al jugador, que tiene una astronómica oferta de Arabia Saudí para irse a jugar un par de temporadas allí.

Modric quiere seguir en el Madrid

Modric habló muy claro en Anfield, antes de la goleada al Liverpool, sobre su postura de cara al futuro: “No he hablado aún con el club. Igual que el año pasado a estas alturas. Yo estoy muy tranquilo. Es aburrido cada vez que me preguntáis por esto, porque digo siempre lo mismo: me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Pero tengo que hablar con el club, ver lo que ellos piensan y ya veremos. Quiero seguir porque lo merezco, no porque me lo regalen. Nunca me han regalado nada en mi vida y no va a ser ahora. Independientemente de lo que pase, nada va a cambiar mi relación con el Real Madrid: es el club de mi vida pase lo que pase”.

En cualquier caso, la realidad parece dejar claro que los mejores tiempos de la dupla Kroos-Modric han pasado. El alemán y el croata no han completado un partido juntos en todo el curso, algo que no ocurre desde enero de 2022. Los partidos de ida y vuelta les pasan factura y el italiano acaba echando mano de jugadores con más piernas para acompañarles en los partidos ‘grandes’, como Tchouaméni, Camavinga o Valverde.

Los años no pasan en vano. Eso lo sabe perfectamente Toni Kroos, que dejó en 2020 la selección alemana, y al que miran ahora todos los ojos. Su decisión activará el dominó de las renovaciones en el mediocampo blanco, en un sentido o en otro. Y, mientras tanto, el club sigue trabajando para incorporar a Jude Bellingham. Una ficha más en el dominó del Real Madrid.