Arranca el 2023: el campeón es Bagnaia, pero todos miran a Márquez

Todo, todo, en el Mundial de MotoGP, que arranca esta semana en el precioso trazado de Portimao, en Portugal, en el no menos vistoso y gracioso paraje del Algarve, gira alrededor de la fábrica Ducati, ni siquiera, por supuesto, entorno a su nuevo campeón el discreto, serio y concienzudo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Digo que gira alrededor de la fábrica de Borgo Panigale porque, gracias a su sagacidad y, sobre todo, sentido del negocio y la competición, gracias a la sabiduría y pillería de su ingeniero jefe, Gigi Dall’Igna, han diseñaso, construido y posee una moto, la ‘Desmosedici’, casi invencible, impresionante, dotada de tantos recurso que, como quedó demostrado el año pasado y ha vuelto a impactar en la pretemporada del 2023, no tiene puntos débiles y, además, funciona, es veloz, en manos de todo tipo de piloto.

Campeón, al fin

Pese a todos los errores que cometió el año pasado, Bagnaia pudo ganar el título mundial de la máxima categoría el año pasado gracias a la inmensa y tremenda superioridad de su moto. Es evidente, dicen, que este año, además de mantener ese cohete, pues aún ha mejorado más sus prestaciones, se supone que la firma italiana contará con un piloto más maduro, más experto y mejor, lo que aún convertirá la gesta de arrebatarle el título en una auténtica proeza. Proeza, insisto, que parte de que nadie, nadie, ni Yamaha, KTM, Aprilia, Honda y GasGas tienen las armas para plantarle cara a Ducati.

La teórica parrilla invernal, de pretemporada, tiene la friolera de siete Ducati (Bagnaia, Johan Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Àlex Márquez y Jorge Martin) entre las ocho primeras motos. Solo se cuela ahí el fabuloso Fabio Quartararo y escribo ‘fabuloso’ porque hay que ser muy bueno para colarse entre tanta ‘Desmosedici’ con su Yamaha M1, que no está para demasiadas gestas. De momento. Cuentan que las Aprilia han mejorado, pero no parecen las del año pasado. Dicen que KTM crecerá mucho, de nuevo, de la mano de Dani Pedrosa, al que han vuelto a hacer caso. ¿Y Honda?, sigue inmersa en la mayor crisis de su gloriosa historia pero, eso sí, ha recuperado al mejor piloto de todos los tiempos, Marc Márquez Alentá.

Hay ocho Ducati en parrilla, todas candidatas, ya solo por ser ‘Desmosedici’, al podio, lo que complica y, mucho, la labor, la conquista, el pilotaje, las posibilidades del resto de la parrilla. Como dice hasta Michele Pirro, el gran probador de Ducati, el muchacho que ha contribuido de una forma tremendamente eficaz, al nacimiento, crecimiento y desarrollo de esa máquina, “hay que tener calma y sangre fría y, sí, he visto en esta pretemporada muy bien a ‘Pecco’ (Bagnaia), pero es que también he visto muy bien al resto de pilotos de Ducati, incluso Àlex (Márquez), que acaba de llegar a nuestro equipo, ha estado impresionante”.

Esa es la clave del Mundial-2023: todos los pilotos de Ducati parten con ventaja, todos, no importa su edad, su palmarés, su estilo de pilotaje, retocan la moto aerodinámica y técnicamente y vuelan. Nunca mejor dicho. Así lo cuenta el campeón del campeones, el italiano Giacomo Agostini. “Lo moto debe seguir siendo una moto, no deberíamos ponerle ni tanta electrónica ni tantas alas, pues si le pones alas es un avión”. Y eso es la Ducati, un ‘caza’ en busca del título. Y es que como dice Pirro “parece que llevemos diez años ganando y solo hemos ganado el año pasado, después de muchos años intentándolo”.

Hay quien dice, con razón, incluso la gente de Honda, que hay tiempo para todos. Puede ser cierto, sí, pero la ventaja con la que arrancan Bagnaia y Ducati es, de momento, enorme, tremenda, pero esto es muy largo, más que nunca. Estamos, sin duda, ante el Mundial más largo, más intenso, con más carreras (42) y más candidatos que nunca en la historia.

Más carreras, menos entrenamientos. Los pillos, los expertos, los sabios, los más hábiles tendrán ventaja: menos tiempo para preparar la moto en cada trazado. Y, como dicen los expertos, una cosa es entrenar, lograr un buen crono y otra, muy distinta, la carrera, el domingo, la presión de los puntos. Antes había pilotos de viernes y sábado, y pilotos de domingo; ahora, hay pilotos de viernes, el único día de entrenamiento real, y de sábado y domingo, día de carreras al ‘sprint’ o a lo salvaje. Este año hay en juego 37 puntos en cada fin de semana (12 por ganar el sábado y 25 por vencer el domingo). Y, encima, hay 21 fines de semana, 42 carreras.

"Las motos tienen que ser motos, si les pones alas se convierten en aviones y eso no tiene sentido alguno". Giacomo Agostini / 15 veces campeón del mundo de motociclismo

La parrilla de MotoGP es la más impresionante de todos los tiempos. Con 10 pilotos españoles, récord absoluto, la parrilla está formada por 22 pilotos punteros, entre los que hay la friolera de 13 campeones del mundo. Marc Márquez, con 8 títulos es el líder absoluto a sus 30 años, seguido de su hermano Àlex (2), Bagnaia (2), Johan Zarco (2), Joan Mir (2) y Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, que dicen está adquiriendo su mejor forma de la mano de Valentino Rossi, Enea Bastianini, Brad Binder, Augusto Fernández, Pol Espargaró y Jorge Martín, con un cetro cada uno.

No deja de ser curioso que Aleix Espargaró, el más veterano y la auténtica revelación del 2022 (si se puede decir eso después de dos décadas en el Mundial), no tengo título alguno. Como tampoco otro grande de este ‘circo’, el australiano Jack Miller. Pero así son las carreras, así es la gran competición. Y más si se trata del deporte del motor: o tienes una buena moto, o estás en el sitio adecuado en el momento justo, o si te tropiezas con los mejores con las mejores motos, no ‘campeonas’. “El año pasado nos faltó poquito para poder aspirar al título hasta el último día, pero eso es lo que diferencia a las grandes marcas, a los grandes equipos, de aquellos que peleamos por codearnos con ellos, pero Aprilia tiene que estar orgullosísima de lo protagonizado en el 2022”, señala el mayor de los Espargaró, que regresa a Portimao tras someterse a otra intervención en manos del ‘mago’ Xavier Mir, uno de sus médicos y cirujanos de cabecera.

Ya saben, carrera al ‘sprint’ el sábado (DAZN, 16.00 horas) a mitad de vueltas y mitad de puntos a repartir, y carrerón el domingo (15.00 horas). La parrilla sale de la ‘quali’ del sábado a primera hora y la mini gran premio del sábado no provoca cambio alguno en la parrilla del domingo. Habrá que ser muy regular para ganar este título. Son muchos fines de semana, muchas carreras, muchos puntos a repartir y preocupación por si te haces daño el sábado, pues puedes quedarte sin correr el domingo. O el siguiente gran premio. Perderse carreras será retrasarse mucho, demasiado, en un campeonato donde, repito, con ocho Ducati en parrilla los puntos valdrán oro.

La regularidad, al poder

"A mí me gusta mucho el nuevo formato de las carreras del sábado al 'sprint' aunque, tal vez, deberíamos darle una vuelta, a lo largo de la temporada, al tiempo de los entrenamientos libres, no digo tanto de la 'quali', pero eso de que tengamos más carreras y más puntos para conquistar me gusta", señaló ayer Àlex Márquez en una entrevista en Catalunya Radio. El nuevo piloto de Ducati asegura que, tal vez, la velocidad punta y tener la mejor moto no sea tan, tan, decisivo como el año pasado. "Yo creo que tantos fines de semana, tantas carreras y la posibilidad de que ocurran muchas más cosas a lo largo de cada uno de los 21 fines de semana hace que aumenten las posibilidades de pilotos muy, muy, completos como Marc (Márquez) o Fabio (Qurtararo), que ya llevan tiempo lidiando con la regularidad, son buenos en todas las pistas y condiciones de carrera, seco, mojado o intermedio. Yo creo que esta vez el campeón será el más regular, el más completo, el más hábil y el más talentoso".

Este 2023 que arranca esta semana en Portimao es el Mundial d la calculadora. Por descontado que ganar carreras será vital, pero decidir cuándo puedes arriesgar, cuándo debes arriesgar y cuando debes conformarte, será vital. Y ahí, dicen, la cabeza, la determinación, el coraje, la experiencia, las tablas de Marc Márquez están muy, muy, muy por encima del resto de pilotos de la parrilla de MotoGP. Pero, eso sí, MM93 parte con la peor moto de la parrilla. Pero esto es muy largo, demasiado como para descartar a Honda y al ocho veces campeón. No olviden, es importante, que el tremendo Mick Doohan, uno de los ídolos del campeonísimo de Cervera (Lleida), pentacampeón del mundo de la máxima categoría con Honda, logró su primer título a los 29 años. Márquez acaba de cumplir los 30 y ya tiene ocho.