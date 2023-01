El Real Madrid afronta este domingo una nueva final: la Supercopa de España. Los blancos se han plantado en el partido decisivo por el título tras vencer al Valencia en la tanda de penaltis de la semfinal. A pesar de algunas bajas por lesión, Carlo Ancelotti afronta el duelo con la máxima de las confianzas e ilusiones.

"Todos los títulos son importantes, dan confianza y crean buen ambiente. El equipo está motivado. Los jugadores están acostumbrados a este tipo de presión", ha explicado el técnico italiano en la sala de prensa del King Fahd Stadium esta mañana.

Preguntado por la posibilidad de ganar un sextete esta temporada, 'Carletto' ha lanzado balones fuera y solo está centrado en la final de este domingo: "En nuestra cabeza no está el pensamiento del sextete, solo pensamos en la Supercopa. Es algo muy complicado, tenemos que seguir paso a paso y llegar bien al final de la temporada".

¿Saciados de títulos?

El Real Madrid está viviendo una de sus épocas más gloriosas, pero el entrenador italiano considera que "nunca se van a llenar la barriga de ganar, tienen una gran mentalidad, estamos en un club muy exigente y no te permite pensar en saciarse", recordando que "estamos hablando de jugadores que empezaron a ganar en 2013".

Del mismo modo, también ha expresado cuál no es para él la clave para ganar al Barça: la intensidad. "No sé si la intensidad es la mejor manera de ganarle al Barça. Hay que hacer un partido muy completo, defensiva y ofensivamente. La intensidad no es la clave"

La vuelta de Benzema y las bajas

Tras una primera parte de la temporada en la que Karim Benzema estuvo ausente en la mayor parte, el vigente Balón de Oro ha regresado a los terrenos de juego. "Benzema ha vuelto y nos da mucha confianza para esta segunda parte de la temporada. Es una pieza demasiado importante para nosotros. El equipo ha sabido suplir bien su ausencia, pero ahora ha llegado para ayudarnos", ha comentado Ancelotti.

Por contra, a las bajas de Alaba y Tchouameni, que ya no viajaron a Riad, se les suma la baja de Lucas Vázquez, que estará mes y medio en el dique seco por una lesión en las semifinales frente al Madrid. "Nos preocupa cuando tenemos lesiones. Aparte de los dos que se han quedado en Madrid y Lucas Vázquez, el resto están bien. Camavinga se recuperó bien del golpe y Militao entrenará sin problemas. Cuesta recuperarse de una prórroga, pero llegaremos bien a la final", ha apuntado.