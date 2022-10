Este domingo 9 de octubre vuelve la Plogging Tour Ibiza, una cita que combina la práctica de deporte con la recogida de residuos. En su séptima edición en la isla, el evento tendrá lugar entre Vara de Rey (ciudad de Ibiza) y el Parque Natural de ses Salines, y está destinado tanto a deportistas como a aficionados y familias que quieran pasar un buen rato mientras cuidan el medio ambiente. En esta ocasión, la cita llega bajo el título '¡Haz deporte por el planeta y por Apneef!', ya que la recaudación irá destinada a esta Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera.

¿En qué consiste el Plogging Tour Ibiza?

"Empezamos unas 20 ó 30 personas en 2019 con esta prueba en Ibiza, y hoy por hoy es un tour nacional que se desarrolla durante todo el año en diferentes puntos de España", explica Óscar Caro, CEO de Ibiza Sostenible y organizador del evento. El Plogging Tour combina la práctica de deportes como el running, senderismo, kayak y otras disciplinas deportivas unidas a la recogida de residuos.

En el caso de Ibiza, se han presentado tres pruebas destinadas a familias, aficionados y deportistas con más nivel. Tres circuitos pensados para que personas de todo tipo de perfiles puedan disfrutar de esta jornada de actividad física y cuidado del medio ambiente.

Familias multiaventura

Participar en Plogging Tour Ibiza no es solo una forma de hacer ejercicio, sino también una oportunidad excepcional para educar a los niños y fomentar el respeto por la naturaleza. ¿Qué mejor forma de aprender la importancia de cuidar el planeta que ayudando a mantenerlo limpio?

El circuito multiaventura está pensado para familias y personas con necesidades especiales, y contará con recorridos y circuitos plogging, talleres de arte y reciclaje, clases de zumba dirigidas y otras actividades. Una oportunidad para pasar tiempo de calidad con los pequeños de la casa mientras toman conciencia medioambiental.

Carrera popular

La prueba popular consta de 6,5 kilómetros que los participantes recorrerán caminando, al trote o corriendo. El trazado se realiza siempre en compañía de monitores que dirigen a los asistentes, aprovechando los residuos recogidos durante el camino para hacer diferentes ejercicios.

Plogging Pro

El Plogging Pro es una carrera pensada para personas que estén más en forma, deportistas capaces de completar los 11 kilómetros de trazado desde Ibiza hasta el Parque Natural de ses Salines. En esta prueba los participantes también realizan recogida de basuras por la zona, e igualmente van acompañados por monitores.

¿Cómo participar en el Plogging Tour Ibiza?

Las personas interesadas en participar en cualquiera de las pruebas del Plogging Tour Ibiza pueden inscribirse aquí. El coste va desde 1 euro hasta 3 euros, según la prueba y la edad del participante, que son destinados íntegramente a la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef), con el fin de apoyar sus acciones sociales.

Quienes no puedan asistir a esta jornada de deporte y medio ambiente pero quieran colaborar en la labor de Apneef, pueden realizar aquí su aportación.

Todos las inscripciones incluyen el Kit Plogger

Las inscripciones a la prueba incluyen un Kit Plogger para realizar la actividad con toda seguridad. Además de acceso al circuito y a la programación de actividades, se entregará una bolsa con el dorsal, un eco-bidón, bolsas para la recogida de residuos, guantes y una pulsera. Durante el evento en Ibiza, los participantes entrarán en el sorteo de una e-bike cortesía de Nationale-Nederlanden.

La Carrera Haz Deporte por el Planeta se desarrollará con un circuito urbano desde el paseo Vara de Rey, por la zona del Recinto Ferial y Figueretes; y otro que une Ibiza con el Parque Natural de ses Salines. El punto de encuentro y la recogida de tu dorsal y el kit de participante es entre las 9:00 am y las 9:45 am junto al set up de salida situado en explanada de Vara de Rey en el municipio de Ibiza.

¡Anímate y participa!