El COE mantiene su 'guerra' con Aragón ya sin candidatura

Con la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 ya finiquitada y enterrada por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, justo el día después de anunciarlo, empieza la carrera por señalar al responsable. Y este lo que ha trasladado a la opinión pública es que en este desastre de negociación a tres bandas solo hay un culpable: Aragón. Y, más concretamente, su presidente, Javier Lambán, y los técnicos que este envió a la negociación técnica para elaborar una propuesta ganadora que hacer llegar al COI.

A la mano tendida por la DGA para luchar por una candidatura para 2034 con Jaca como referencia, le ha respondido con una acusación de «mentir», y apoyándose en la filtración de unos audios editados de aquellas reuniones técnicas que solo el COE tiene en su poder y que el Gobierno de Aragón le ha requerido varias veces sin éxito.

Blanco ha señalado a Lambán por "no respetar" el acuerdo alcanzado, le exige que cuente "la verdad" de lo sucedido después de aquella comisión técnica de la que salió el reparto de las sedes que solo firmó Cataluña, y le responsabilizó por haber llevado "el planteamiento de la candidatura al terreno político. Y si algo tiene el movimiento olímpico en el ADN es que la política de corto recorrido no tiene cabida", lamentó en la emisora catalana RAC1.

"Después de siete reuniones, en las que se saca un proyecto, entra la política; y partimos de la mentira desde el primer minuto diciendo que los técnicos han sido manipulados, que no les hemos dejado hablar, que no han dicho esto. ¿Cómo que no han dicho esto? Claro que lo han dicho, el reparto es el que es porque todos los técnicos lo apoyaron", ha aseverado el presidente del COE. "No pido unanimidad, pero la verdad sí que la pido", insistía en los micrófonos de Catalunya Radio, defendiendo que el papel de la Generalitat ha sido "espectacular". Aragón "no ha entendido" que "este no era una proyecto" basado en que cada territorio debía tener un 50% de las pruebas.

Solo en Cataluña

Los Juegos 2030 en España se han apagado pero su antorcha de la guerra con Aragón sigue viva. Y su presidente la agita solo en Cataluña –a Lambán solo le ha visitado una vez en once meses de negociación–, y a través de agencias (hay medios a los que se niega sistemáticamente a atender y responder desde hace tiempo), alentando un mensaje claro que es objetivo prioritario en su estrategia de buscar culpables al fracaso: "Al final, alguien (Lambán) ha pretendido presentar esta candidatura como una lucha entre constitucionalistas e independentistas, lo cual es una barbaridad", ha dicho en Europa Press. "Hablo del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, cada uno tiene que asumir su responsabilidad", añadía, al tiempo que hacía hincapié en que "o vamos a los valores del olimpismo o no hay nada que hacer», la «gran lección de lo que ha pasado".

El deporte tiene también valores como el fair play, que Blanco se niega a practicar con Aragón. Porque para no ser culpable de nada y justificar esa supuesta mentira de Lambán, lo aleja de su estrategia al filtrar esos audios editados y solo a determinados medios, los que él ha elegido y no a todos los que se los han pedido. Audios en los que aparecen frases sin contextualizar de los técnicos aragoneses para dar a entender que estaban conformes con el reparto final de sedes y pruebas. Ellos mismos le han pedido que haga público el contenido de todas las reuniones, íntegro. La DGA, también.

Pero lo cierto es que ese mensaje caló incluso en estrellas del deporte tan reconocibles como el exjugador de baloncesto Pau Gasol, que públicamente ha manifestado que "al final, cuando presentas una candidatura conjunta, de unión, que tiene un mensaje claro y esa unión no se plasma desde la presidencia de Aragón, se crean diferencias y se politiza una candidatura y esta se cae". Duras críticas que acompañaba de halagos a la Generalitat porque "Cataluña ha tenido un comportamiento ejemplar, del que me siento orgulloso".

El catalán @paugasol me ha responsabilizado del fracaso de los #juegos2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el @COE_es obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

Difícil no responder. "El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso ha sido un aliado del independentismo", le replicaba el presidente aragonés Javier Lambán en redes sociales. Antes, reprochaba la actitud y las palabras del presidente del COE: "Por defender el interés de Aragón, estoy recibiendo una avalancha de insultos y descalificaciones del presidente del COE y del independentismo. Pero lo cierto es que el Gobierno aragonés es el único que buscó un acuerdo hasta el último momento y va a seguir haciéndolo de cara a 2034", publicó horas antes.

Mucho más contundentes han los técnicos aragoneses a los que Blanco acusaba abiertamente de mentir. En declaraciones a la agencia Efe han asegurado que, tal y como ya alertaron en su entrevista a El Periódico de Aragón se vieron "coaccionados" con una propuesta presentada a última hora y por sorpresa por la Generalitat, que solo dejaba a Aragón las modalidades de esquí de fondo y biatlón. "O nos levantábamos en ese momento de la mesa y se daba por finalizado un proyecto conjunto, o nos manteníamos a la espera de que los presidentes de Aragón y Cataluña ratificaran o no la propuesta, sin dar opción ya a una negociación política".

Por defender el interés de #Aragon, estoy recibiendo una avalancha de insultos y descalificaciones del presidente del @COE_es y del independentismo. Pero lo cierto es que @GobAragon es el único que buscó un acuerdo hasta el último momento y va a seguir haciéndolo de cara a 2034 — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

Pero si algo molestó a Hierro es el "audiomontaje" filtrado a los medios. No porque se conozcan lo que afirmaron en esa mesa de trabajo, sino porque el COE sigue sin dar a conocer los contenidos completos, para que las respuestas publicadas ahora puedan dar a entender, fuera del contexto en el que se produjeron, sus opiniones sobre el reparto de pruebas.

En dichos audios, explica, se refieren a sus valoraciones iniciales positivas en torno al fondo y al biatlón, pero no a lo ocurrido en la última reunión del pasado 22 de marzo. "Se nos cita expresamente en los audios filtrados y eso nos causa indignación, y pensamos que los presidentes de las federaciones y del Consejo Superior de Deportes que tomaron parte en las reuniones deberían hablar de la situación en la que nos encontrábamos", apostilla. A su juicio, "la intención es provocar una interpretación incorrecta".

Iceta y Aragonés

Y en este vendaval de ataques cruzados, no podía faltar el ministro de Cultura y Deporte, el socialista catalán Miquel Iceta, que no ha reprochado expresamente a Lambán su papel ni le responsabilizado del fracaso pero sí ha defendido que el Gobierno ha cumplido con su deber, "garantizar el apoyo económico e institucional a una candidatura conjunta", y que el COE "Lo ha hecho mucho bien". Y a ello se suma que, sobre la apuesta aragonesa para 2034, respondiera aconsejando al dirigente aragonés "estudiar las normas que imponen la carta olímpica, donde se especifica que si un país presenta más de una candidatura, será el comité olímpico quien deberá decidir".

Desde Cataluña, por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha limitado a decir que "aquí la responsabilidad está clara y no es de la Generalitat". Así, ha terminado la oportunidad de hacer unos Juegos en España, pero la búsqueda de culpable solo acaba de empezar.