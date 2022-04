El partido número 50 del FC Barcelona en el Johan Cruyff no podía acabar de otra manera: con una contundente goleada por 6-1. El resultado, sin embargo, nada tiene que ver con el partido que se vivió en el fortín blaugrana, pues cada una de las mitades pareció ser un encuentro independiente.

Giráldez quiso dar protagonismo a las jugadoras que habían salido desde el banquillo en el Camp Nou: Melanie se colocó de extremo, Leila como lateral, Crnogorcevic de '9' y Engen como pivote tras la lesión de Patri. En los primeros instantes de partido parecía que funcionaba a la perfección, dos ocasiones prácticamente seguidas de Aitana y Melanie asustaban a Elena de Toro. Pero las 'groguetes' sorprendieron.

Un Barça irreconocible

El Villarreal, que salió en bloque bajo con Paralluelo como única referencia en la punta de ataque, avisó a Gemma minutos después. No parecía que las ya campeonas de liga las impusieran y en el minuto 11, la delantera rival dejó con la boca abierta a todo el estadio. Con un gran detalle superó a Leila y Alexia, y desde la frontal, sorprendió a Gemma con un disparo colocado que deshizo las telarañas de la escuadra de la portería azulgrana. Un gol que dio alas al Villarreal y que obligaba al equipo a remontar.

El golazo de Salma convertía este partido en el cuarto consecutivo en que el Barça se veía detrás del marcador. Una situación que intentaron revertir, sin embargo, las de Giráldez no encontraban a Crnogorcevic, no estaban cómodas y las importantes las imprecisiones en defensa no ayudaban. En diferentes ocasiones las de Monforte pudieron distanciarse aun más en el electrónico, pero Gemma les ganó la partida.

Dos cambios que sacaron las castañas del fuego

Giráldez sabía que tenía en sus manos cambiar el rumbo del partido. Era su turno y no falló. No se sabe qué dijo el técnico vigués en el vestuario, pero el Barça salió a arrollar el partido en la segunda mitad. Dejó en el banquillo a Melanie y a Pereira y entraron en el verde Mapi León y Claudia Pina. A la canterana le bastaron dos minutos para remontar el partido. Solucionó con creces la gran carencia de hoy: la falta de efectividad.

El Barça volvía a ser el Barça y entre los cánticos de los casi 4.000 culés que asistieron en el Johan Cruyff este sábado, volvían a brillar las blaugrana. La defensa del Villarreal volvía a quedar encerrada atrás y las de Giráldez jugaban a lo que ya están acostumbradas.

Llegó Crnogorcevic en el segundo palo para rematar un gran centro de Graham Hansen para poner tierra por medio en el marcador. Y Pina, incansable, quiso dejar sentenciado el partido con un hat-trick. La joven delantera firma una de sus mejore semanas de su carrera deportiva.

Al festín blaugrana se quisieron sumar Engen y Graham con un tanto cada una de ellas. Con el partido más que encarrilado, Giráldez quiso dar minutos Ona Baradad y María Pérez. Las jugadoras del filial mostraron calidad y seguridad en el tramo final del partido.

Victoria más que merecida por una segunda mitad arrolladora por parte del Barça que se va a parón internacional con 144 goles a favor y tan solo 8 en contra.