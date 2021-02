La Copa del Rey 2021 de voleibol ya es historia para la UD Ibiza-Ushuaïa Volley. El conjunto ibicenco ha quedado eliminado del torneo esta noche, en la ronda de cuartos de final, tras perder por 3-0 frente al CV Teruel, el vigente campeón, en el partido que ha cerrado la primera jornada de competición disputado en Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. El equipo ibicenco plantó cara, mejoró su imagen pero no pudo ante un bloque turolense que tiene mucho potencial en su plantilla.

Además, los isleños no contaron con uno de sus mejores jugadores, el andaluz Raúl Muñoz. Desde el club no explicaron a qué se debió la ausencia de Muñoz, pero lo cierto es que no estuvo y esto mermó aún más las posibilidades del conjunto celeste. «Lamentablemente la directiva ha tenido que tomar parte en un conflicto complejo», explicó Mariano Esteban, presidente del CV Eivissa en su perfil de Twitter. No está claro si esto supone la marcha del jugador del club de Vila, al que el propio Esteban definió como un «grandísimo jugador y todo un referente para el voleibol ibicenco».

Sin Muñoz, y también sin el lesionado Wallaf de Oliveira, las cosas iban a resultar muy difíciles para un Ushuaïa que se vació en todos y cada uno de los tres sets que se jugaron, pero que ahora se tendrá que centrar ya en la Superliga y salir de la zona peligrosa.

La UD Ibiza ha caído en el primer set por 25-20, en el segundo por 25-18 y en el tercero por 25-22. Los celestes, a pesar de mejorar sus prestaciones, siguen sin ganar en este 2021 y ya son seis derrotas consecutivas las que acumulan. La dinámica debe cambiar cuanto antes.