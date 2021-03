Javi Lara (Montoro, 04-12-1985) fue ayer presentado oficialmente con la elástica de la UD Ibiza como nuevo integrante a todos los efectos de la entidad celeste. El polivalente futbolista cordobés aseguró ayer en el acto de presentación que inicia su nueva aventura futbolística en la isla «con la ilusión de pelear con los mejores y de sumar cosas al equipo día a día».

Y es que el ambicioso proyecto de la UD Ibiza que preside Amadeo Salvo ha sido el detonante perfecto para que Javi Lara, todo un trotamundos que conoce todas las categorías del fútbol, se haya decantado por apostar fuerte por ser parte protagonista del mismo.

«Vengo de estar en casa, pasándolo mal durante los últimos años, y aquí me he encontrado a gente de fútbol. El presidente, Fernando Soriano y Pablo Alfaro son personas de fútbol. Cuando empezamos a hablar me di cuenta de que eran como yo. Eso me atrajo para venir aquí», indicó el cordobés, quien además, destacó: ««Fuera de la isla, se ve al Ibiza como un proyecto ambicioso que atrae. Sé que hay muchos futbolistas a los que les gustaría estar aquí y me siento un afortunado. Me he encontrado con un buen vestuario. El objetivo es sumar al equipo día a día. Todos tenemos la ilusión de pelear con los mejores. Hay clubes que parten con esa obligación, pero para nosotros es una ilusión. Ya sabéis que en el fútbol si un día sacas el pecho, al día siguiente te lo hunden. Lo que veo es que el Ibiza tiene una plantilla súper amplia, cualquiera puede jugar y eso nos va ayudar muchísimo en una competición muy cambiante».

En lo que se refiere a él como futbolista, Javi Lara, que se desenvuelve por el lado diestro, sobresale por su exquisita calidad con el balón y por una polivalencia sobre el terreno que le sirve para jugar tanto de pivote, de mediapunta o por la banda. «Siempre digo que al final acabará mi carrera y seguiré sin saber cuál es mi posición. Soy una persona que disfruta del día a día y eso es lo de menos. Lo importante es ayudar al equipo», apostilló el jugador andaluz.Elogios para el cordobés

Fernando Soriano, director deportivo del club, aseguró que la plantilla «da un paso adelante» con la incorporación de un centrocampista que ha disputado 31 partidos en Primera, 127 en Segunda y 116 en Segunda B: «Javi viene a aportarnos su calidad. Ha demostrado su capacidad para crear fútbol, tanto en juego como a balón parado. Tiene una gran visión de juego para dar el último pase y es uno de los mejores, si no el mejor, entre los lanzadores de faltas y córners de la categoría. Es de esos jugadores que tiene que dar ese saber estar al equipo en los momentos difíciles, que seguro que van a aparecer a lo largo de la temporada».

Por su parte, Amadeo Salvo, máximo rector de la entidad celeste, se deshizo en elogios hacia el futbolista cordobés y le deseó lo mejor en su nueva etapa como jugador del club vilero.

«Javi Lara es un jugador de un nivel muy alto, muy conocido en el fútbol español. No solo destaca por su experiencia, también por su personalidad y talante. Va a ser una persona fundamental dentro de la estructura de este club, hoy y en el futuro. Espero que seas muy feliz en el Ibiza, Javi», aseveró Amadeo Salvo en la presentación del ex jugador del Elche, Alcoyano, Lucena, Ponferradina, Tenerife y Córdoba, entre otros clubes, en el acto oficial que tuvo tuvo lugar en las instalaciones del Hotel OD Talamanca.