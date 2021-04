«Esto es una barbaridad, una cosa increíble, todavía no me lo creo», así se expresaba ayer Vicente Escandell Marí, un auténtico hincha del Formentera, mientras esperaba la llegada de su equipo al puerto de la Savina. Relató que cuando terminó el partido del miércoles en San Mamés que vio en su casa y en familia se quedó «atontado, no sabía lo que sentía». «Estaba mi consuegro y terminamos abrazándonos, nos dimos besos y no sabíamos lo que pasaba». Dijo que ahora al Formentera le tendría que tocar el Barcelona en octavos de final, pero eso no se sabrá hasta el martes.

Como este aficionado de toda la vida unos cincuenta más se dieron cita ayer para felicitar a su equipo por la clasificación, tras derrotar en casa al Athletic Club de Bilbao, y recibirlo con todos los honores.

No faltaron bocinas cánticos, banderas y bufandas para arropar a los jugadores, que llegaron a la Savina a las 14.30 horas visiblemente cansados. No solo por el esfuerzo físico del partido sino por todas las emociones que hacen que este conjunto sea único en la historia de un modesto equipo de las Balears.

Entre el público también estaba el expresidente del Formentera, Felip Portas, que no escondió que sus sentimientos fueron «de tristeza y rabia por no estar allí [en San Mamés]». Pero también señaló que este equipo no le deja de sorprender: «Cuando el Formentera parece que ha tocado techo, que parece que ya no podemos ir a más, va y da un paso más».

Para el expresidente del Formentera y uno de los artífices del éxito de los últimos años de este equipo «hasta que no pase el tiempo no nos daremos cuenta, ni lo valoraremos en su justa medida». «Lo de ayer [por el miércoles] fue algo muy grande, tremendo».

En su análisis del partido señaló que se dieron todos los factores para que ese encuentro se convirtiera en épico: «Ganar a un grande y en el último minuto, eso te permite vivir un éxtasis absoluto».

A partir de ahora, en lo que se refiere en la Copa de Rey, indicó que «ya está todo hecho». Afirmó que hay aficionados que prefieren que toque un equipo de la misma categoría en el sorteo del martes, como el Lleida, y que en cambio hay otros que claramente se decantan por el Barcelona o el Real Madrid.

Sea lo que depare el bombo, el Formentera ha trazado una línea en la historia de este equipo difícil de superar, como es eliminar a todo un Athletic y en la propia casa de los leones.

La gesta, la conversación del día

Mientras, los vecinos de Formentera, tanto los aficionados al fútbol como los que no lo son, están emocionados, contentos y alegres. Es difícil no encontrarse con una conversación que no gire en torno a la épica que rodea a este equipo.

Y eso los jugadores lo pudieron sentir ayer cuando desembarcaron en la Savina, por las muestras de cariño que recibieron. Gabri manifestó: «Si vosotros estáis contentos, imaginaros nosotros». Una frase que resume a la perfección el actual estado de ánimo en el que se encuentra el conjunto formenterés, que llegó a Ibiza alrededor de las 13 horas.

Allí no les esperaba ningún aficionado. Sí varios representantes de los medios de comunicación. En el camino hacia la calle, los futbolistas recibieron las felicitaciones de una entusiasmada trabajadora del aeropuerto. Luego cogieron el autobús y posteriormente el barco que los llevó a Formentera.