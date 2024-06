Toni Curuné: «Me veo en la obligación de seguir en la Penya Independent para que no desaparezca»

Toni Curuné da marcha atrás y se mantendrá al frente de la presidencia de la Penya Independent. Como desvela en esta entrevista en exclusiva con Diario de Ibiza, el joven empresario ibicenco ha decidido retomar las riendas ante la falta de candidatos a sucederle tras nueve años a la cabeza del club de Sant Miquel. La falta de entendimiento con el Ayuntamiento y tres ejercicios sin percibir subvenciones para el primer equipo amenazaban la supervivencia del club naranja. Y tras unas elecciones a la presidencia que han quedado desiertas, Curuné asume de nuevo el mando para garantizar, según afirma, que más de 200 menores y deportistas del municipio de Sant Joan continúen defendiendo los colores naranjas.

¿Cómo ha ido el proceso electoral a la presidencia del club tras su reciente renuncia?

La semana pasada, el viernes, en el último día de entrenamiento de las categorías inferiores, hicimos una reunión convocando a todos los padres para informar del proceso electoral y de que no se había presentado nadie. Dije claramente que para no dejar tirada a la cantera y todo el trabajo de estos nueve años había decidido continuar como presidente en el club. Exclusivamente por los 200 y pico niños que hay en el fútbol base, que no quiero que se queden sin equipo.

¿Pero cuál ha sido el curso de los acontecimientos para llegar a esta situación?

Hace semanas tuvimos una reunión con los padres pidiendo una serie de puntos al Ayuntamiento, pero de esos puntos no se ha cambiado ninguno. Intentamos tender la mano al Ayuntamiento con esa reunión, pero sigue con que paga lo que paga y tal. Mi cambio de decisión no es porque el Ayuntamiento haya cambiado nada y sí es por no dejar a los niños tirados, porque me duele mucho todo el trabajo que se ha hecho estos nueve años, y la cantidad de deportistas que tenemos en fútbol, tenis y patinaje. Si no llego yo, esto desaparecería porque no se ha presentado nadie, me veo en la obligación de seguir por un tema sentimental. Aquí siempre se ha dicho que la Penya Independent no depende de mí ni de mi familia, pero al final estamos viendo que se hacen unas elecciones y no se presenta nadie. No estamos obligados a seguir, pero tenemos un sentimiento de pertenencia, no queremos que desaparezca.

En este punto, ¿se siente decepcionado con mucha gente del municipio?

Decepcionado con la directiva no, pero por cómo han surgido las cosas estos últimos tres años, decepcionado porque en la vida se podía esperar que la Penya Independent llegara a jugar en Tercera o en Segunda RFEF. Parece que no se ha reconocido como debería. Si todos hubieran puesto de su parte no habríamos llegado a la situación de agotamiento mental para continuar, porque hay muchas cosas externas al club que es lo que nos ha agotado para no querer continuar.

¿Cuáles han sido esas cosas externas que han llevado al club a su crisis actual?

Pues varios ‘palos’ que nos hemos llevado, el último que recibimos fue el tema de la subvención, que se comentó que se había presentado tarde. La presentamos en tiempo, pero la web del Ayuntamiento tenía un error que no se pudo solventar, incluso el concejal intentó ayudarnos pero no pudo hacerlo. Y nosotros estamos cansados de pedir al Ayuntamiento un informe de un abogado en el que explique que esa subvención no se puede llevar a cabo. Ellos dicen que se pasó el plazo y ya está, pero si hubieran puesto de su parte se podría volver a dar, como con las licitaciones que quedan desiertas y se vuelven a abrir. Es un tema de voluntad. No nos han enviado ningún escrito de abogado, no están dispuesto a darla. Son tres años que no hay subvención para el primer equipo, aun siendo verdad que cumplen con las ayudas a la cantera.

¿Tres años? ¿De cuánto dinero público estamos hablando?

Del primer año son 80.00 euros, y el segundo y el tercero 70.000 cada año. Al final se saca de la familia, se trabaja con patrocinadores… Pero cuando vas a hacer un proyecto y te dicen que puedes contar con un dinero, y no puedes contar con él, eso te agota mentalmente. No te puedes fiar de tu propio Ayuntamiento. Ese dinero va para poder fomentar el deporte, no solo el fútbol.

¿Esta importante discrepancia económica les ha llevado a tener deudas con el primer equipo?

Sí, en algunos casos. Cuando terminó la temporada se les firmó un documento a todos los jugadores y al cuerpo técnico de un reconocimiento de deuda, por el que teníamos hasta el 31 de junio para liquidar. Pero queda un mes y dos semanas. Estamos trabajando en ello. A algunos se les liquidó el mes anterior, a otros que no se les debe nada... Esto ha pasado porque en esta última temporada —con el equipo en Segunda RFEF— contábamos con este patrocinio de 70.000 euros y aproximadamente es lo que costaba una mensualidad del primer equipo. Ese dinero no se abonó y estamos trabajando para conseguirlo y pagar antes del 31 de junio, como nos hemos comprometido. Si no llega, lo meteré de mi bolsillo.

Hablaba de decepciones, ¿alguna más?

Otra decepción son las acusaciones que recibimos por parte de un medio de comunicación diciendo que no estábamos al día de la seguridad social, que no pagábamos, y se publicó un documento en dicho medio que solo se puede conseguir con mi firma digital, y yo no lo he sacado. Está en manos de abogados y de la justicia.

¿A qué cree que obedece esa falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Sant Joan?

Tiene pinta de ser por cuestiones políticas, que hay alguien detrás que tiene interés en que yo salga del club, pero ese interés no sé por qué no se lleva a las elecciones y se presentan. Parece que ni comen ni dejan comer. Reconozco que en su momento me decliné por un candidato (Santi Marí). En la época de elecciones hubo un encuentro entre todos los partidos políticos y el club para explicar la situación, y el de Santi Marí fue el único partido que nos garantizó una partida económica para el primer equipo. Yo de política no entiendo nada ni quiero entender. Lo que quiero es que se cumplan los tratos que en su momento se han prometido. Pero igual que pasa ahora, también achaco a Santi Marí que en el primer año, cuando era concejal del PP, no cumplieron una promesa. Se lo he echado en cara muchas veces. Y también lo echo a los integrantes actuales que no hayan hecho efectivas las subvenciones. Sin ellas no podemos seguir adelante.

En aquella reunión con los padres, iniciaron una recogida de firmas para presentar sus reivindicaciones al Ayuntamiento, ¿en qué ha terminado?

Se presentaron doscientas y pico firmas, o más, pero cambio no ha habido ninguno. Cuando pones un ultimátum al Ayuntamiento recogiendo firmas, si no lo obtienes, piensas, ‘yo no pinto nada’. Aun así, sigo por los niños porque si no, no los habrían inscrito en las competiciones. Tuve una reunión hace dos semanas con la alcaldesa (Tania Marí); la primera que he tenido y con una comunicación fluida. Ellos me quieren hacer ver que quieren el deporte, pero no son palabras sino hechos lo que necesitamos. Soy el primero que tiendo la mano a Tania, como se la tendía a Carraca (anterior alcalde de Sant Joan), que fue el que me vino a buscar cuando el club estaba en ruinas y con 15 niños inscritos. Sigo siendo el mismo, no me decanto por nadie.

¿Realmente es tan delicada la situación? ¿El club corre el riesgo de desaparecer?

A los padres les dije que la situación del club es muy complicada aunque yo continúe. No se va a hacer un proyecto ni a trabajar de la misma manera que hasta ahora porque no sabemos con el dinero que vamos a contar. La situación del club es delicada, pero nuestra intención es que el fútbol base funcione.

¿Qué va a suceder con el primer equipo tras el descenso a Tercera División?

El primer equipo va a salir en Tercera, con un proyecto en el que el objetivo va a ser la permanencia, y que debuten cuantos más jugadores de categoría inferiores mejor, como son los del juvenil nacional, y fichando jugadores que salen de juveniles.

Dada la buena relación que mantiene con Amadeo Salvo, ¿sería posible una vinculación con la UD Ibiza a modo de equipo filial?

Tengo muy buena relación con la UD Ibiza y ellos ahora están concentrados en intentar ascender a Segunda. Una vez termine todo el proceso, como tengo tan buena relación quizás se podría hablar. Tanto ellos como nosotros somos los únicos clubes de Ibiza con equipos en nacional juvenil. No se ha hablado a fondo de ello, pero nos sentaremos a hablar.

¿Va a seguir en la candidatura de Jordi Horrach para ser vicepresidente de la Federació de Futbol de les Illes Baleares?

Con lo de la Federación (FFIB) sigo adelante, es compatible; otro compañero es el presidente del Palma Futsal que ha sido campeón de la Champions. El proyecto de Jordi Horrach es increíble. Cuando me lo presentó, me encantó. Es muy necesario para el fútbol balear, confío mucho en su palabra, en que todo lo que promete lo va a realizar. Es el actual secretario de la Federación y trabaja fuerte y con ideas muy positivas para el fútbol balear.

Suscríbete para seguir leyendo