Rafa Casanova se une a la lista de bajas en el Class Sant Antoni

Rafael Casanova no continuará la temporada que viene en el Class Bàsquet Sant Antoni, equipo con el que se quedó a las puertas del ascenso a la nueva Primera FEB (ex LEB Oro). En su segunda etapa en la entidad de Portmany, el jugador andaluz puso su granito de arena para el crecimiento del club pitiuso. Ahora, ambas partes han acordado no renovar el compromiso que les unía. Casanova se despide tras haber participado en 12 partidos, seis de fase regular y seis del ‘play-off’ de ascenso, con un total de 41 puntos.