La UD Ibiza busca el «lleno hasta la bandera» ante el Barça Atlètic

La UD Ibiza lleva días movilizando a la afición de la isla con el objetivo de llenar Can Misses este domingo en el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División que le enfrentará con el Barça Atlètic (Palladium Can Misses, 19.15 horas). El club que preside Amadeo Salvo ha lanzado una batería de medidas encaminadas a llenar Can Misses hasta la bandera, como reza el lema que está compartiendo en sus redes sociales para alcanzar la cifra de 4.500 espectadores en el coliseo celeste.

Después de anunciar que el acceso al ‘play-off’ para los abonados del club sería gratuito, únicamente condicionado a retirar la entrada vía ‘online’ o presencial en las taquillas de Can Misses, con el fin de liberar los asientos de aquellos socios que no acudan al partido, la entidad ibicenca está agitando a los seguidores para caldear el ambiente y tratar de revivir el éxito que logró el club en aquella gloriosa fase de ascenso disputada en Badajoz en mayo de 2021.

La UD Ibiza lanzó este lunes la campaña #LlenoHastaLaBandera, cuyo objetivo es, «además de ver un estadio completamente lleno en el encuentro frente al FC Barcelona Atlètic, que la gente comparta su apoyo al equipo durante esta semana colgando las banderas del Ibiza en sus balcones, terrazas o en negocios de la isla». La iniciativa del club para dar ambiente a la ciudad y al estadio incluye además una promoción válida durante el ‘play-off’ que permite a los aficionados comprar en la tienda del club una camiseta y una bufanda del equipo por 15 euros.

Según el club, está habiendo una gran acogida de todas estas propuestas por parte de los aficionados celestes, por lo que se espera un gran ambiente en el objetivo común de encarrilar la eliminatoria.

Altas y bajas culés

Los de Onésimo Sánchez estarán arropados en su estadio este domingo ante un filial azulgrana que tendrá bajas muy significativas en el ‘play-off’. El defensa Mika Faye ha sido convocado con Senegal para jugar los dos partidos clasificatorios para el Mundial del próximo mes de junio. Tampoco estará el defensa Mbacke, operado recientemente de una lesión de tobillo, además de otros futbolistas como Trilli, Diego Percan, Iker Goujón, Aleix Garrido, Naim García y Biel Vicens.

En cambio, quienes sí llegarán a tiempo son Marc Bernal (16 años) y Guille Fernández (15) tras caer eliminados con la selección española Sub-17 en la primera fase del Europeo que se está disputando en Chipre, al perder los tres partidos en el grupo de la muerte ante Portugal (2-1), Francia (1-0) e Inglaterra (3-1). Ambos se han incorporado a los entrenamientos de Rafa Márquez en el Barça Atlètic, pues son dos jugadores muy utilizados por el técnico mexicano pese a su juventud.