El Trasmapi UD Ibiza HCE juega hoy en Córdoba el partido de ida por la salvación en Plata

El Trasmapi UD Ibiza HCE deberá disputar desde esta misma noche una eliminatoria por la permanencia en División de Honor Plata masculina, después de que el Comité de Apelación de la Federación Española de Balonmano (RFEBM) desestimara este martes el recurso interpuesto por Eon Alicante tras la derrota por presunta alineación indebida ante Agustinos Alicante.

De esta manera, el conjunto ibicenco disputará el ‘play-out’ a doble partido frente al Cajasur Córdoba como segundo clasificado en la fase de ascenso de Primera Nacional. El partido de ida se disputa este miércoles en el pabellón cordobés de Fátima, a las 20.30 horas, y la vuelta se jugará el sábado a las 19 horas en Es Pratet.

Tres equipos estaban pendientes del recurso, entre ellos el HC Ibiza, ya que el resultado del derbi alicantino de la penúltima jornada liguera alteró la zona baja de la clasificación hasta el punto de salvar a Agustinos, que tras la derrota en la pista con Eon estaba descendido. El equipo ibicenco no fue capaz de ganar al Villa de Aranda para asegurar la permanencia, y el empate a 22 tantos les abocó al puesto de ‘play-out’ a falta de la decisión de Apelación, que se ha conocido este martes.

Ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte. No obstante, el Trasmapi UD Ibiza HC Ibiza viene entrenando estos días con la vista puesta en la eliminatoria con el Cajasur Córdoba. «Esperamos y deseamos poder mantener la categoría superando esta eliminatoria por la permanencia», indicaron desde el club naranja.

En lo deportivo, Eugenio Tilves advirtió de que el rival por la permanencia «quedó empatado con Zarautz y no subió por el golaveraje». «Esto dice mucho del Córdoba, no pensemos que por ser de una categoría inferior va a ser fácil. Es un equipo muy dinámico, le gusta correr y hace muchos goles. Intentaremos que la eliminatoria no se decida allí, que venga vivo y que Es Pratet nos dé el apoyo necesario para lograr la permanencia», explicó el técnico naranja.