Guerra abierta entre el Ayuntamiento de Sant Joan y la Independent

Cruce de declaraciones entre la Penya Independent y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja debido a que el conjunto de Sant Miquel se ha quedado sin el patrocinio de la institución. En un primer momento, fue el club el que publicó un comunicado en sus redes sociales para advertir de que «el pasado lunes 8 de abril tres personas del club estuvieron intentando subir los documentos solicitados» para cobrar esta ayuda. Como no pudieron, solicitaron a Javier Torres, concejal de Deportes y expresidente del club, que lo hiciera.

Este segundo intento también fracasó, por lo que el club cargó duramente contra el Ayuntamiento. El equipo de gobierno responde ahora que «la mesa de contratación declaró desierta la licitación del contrato de patrocinio de 72.600 euros» para esta temporada, «dado que la SE Penya Independent no llegó a formular la oferta correspondiente». Añade el Consistorio que les concedió entonces «el plazo legal de 15 días hábiles para presentar en tiempo y forma la oferta mencionada con la documentación adjunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público que no depende del Ayuntamiento», por lo que responsabiliza al club por no aportar la documentación en el plazo establecido.

«Llegado el 8 de abril y, tras la expiración del plazo legal, la mesa de contratación se vio en la obligación de declarar desierto dicho contrato al no haberse recibido documento alguno. La propia herramienta de contratación acredita dicho extremo. Una actuación distinta hubiera sido no sólo una temeridad, sino que podría acarrear responsabilidad administrativa y/o penal. Así, el Ayuntamiento ha actuado con escrupulosa legalidad, contando con el visto bueno permanente de sus servicios jurídicos y económicos», señala el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento «lamenta la suspensión de los entrenos y las actividades deportivas (...) dado que las familias no deberían verse afectadas por la pérdida de un contrato de patrocinio por los motivos expuestos, cuya responsabilidad en ningún caso recae sobre este Ayuntamiento, sino sobre quien era responsable de presentar la documentación en plazo».