Javier Bonet: «El T100 PTO y la Copa de España serán los eventos de mayor nivel en Ibiza»

El Ibiza T100 y la Copa de España de media y larga distancia de triatlón, que volverán a celebrarse en Ibiza, serán las pruebas deportivas de mayor nivel que podrán contemplarse en directo en la isla, según reconoció el director insular de deportes del Consell d’Ibiza en una entrevista con la Federación Española de Triatlón (Fetri). Javier Bonet, que compagina su labor profesional con la de entrenador de natación y de triatletas como Javier Vergara, tiene claro que si estuviera en activo competiría en la Copa de España, cuyas inscripciones ya están abiertas, tanto para Élite como para Grupos de Edad.

-¿Qué supone para la Ibiza volver a acoger por segundo año consecutivo una prueba de la PTO que en esta ocasión se disputará además junto con la Copa de España MD/LD?

-Que PTO haya vuelto a contar con nosotros en este nuevo formato solo nos puede llenar de orgullo. Ser una de las ciudades elegidas, siendo éstas muy emblemáticas (Miami, Las Vegas, Singapur, Londres…) supone que seamos una marca referente. El año pasado la Federación Española de Triatlón hizo un gran evento organizativo con el Mundial Multideporte. Nosotros institucionalmente pusimos todo lo que estaba en nuestra mano y creo que la fusión de estas dos cosas y la colaboración de los ayuntamientos hizo que terminara en un evento espectacular. Que sea Ibiza es una gran satisfacción. Sentimos que Fetri y PTO confían en nosotros. Es para estar muy contentos.

-¿Es la muestra definitiva de que Ibiza es un lugar que apuesta y ama al deporte, y en concreto al triatlón?

-Si, Ibiza apuesta por el deporte. Nuestro objetivo era potenciar todos los eventos deportivos que teníamos ya existentes y con pruebas tambíen fuera de la temporada turística porque queremos desestacionalizar el turismo. No solo somos el número uno en ocio, también nos estamos convirtiendo en una referencia del deporte y queremos que se nos conozca tambíen por los valores de éste.

-Ibiza va a acoger a los mejores triatletas de España y también del mundo.

-Sí, va ser un evento espectacular. Creo que incluso más que el del año pasado, porque en esta ocasión se estarán jugando puntos aquí en Ibiza muy importantes para el ‘T100 Triathlon World Tour’ con grandes premios económicos. Y lo mismo ocurre con la Copa de España. Habrá un ambiente muy bueno con el púbico local y con todos los deportistas de GGEE que vienen de todo el mundo a competir aquí.

-¿Qué le diría al ciudadano de Ibiza que quizá a lo mejor no es consciente de lo que va a poder vivir el fin de semana del 28 y 29 de septiembre?

-Pues le diría que esta es posiblemente la prueba de más nivel deportivo que podemos albergar aquí en la isla. Aunque parezca mentira no tenemos una gran infraestructura. No tenemos un gran estadio para albergar un gran partido de fútbol o una gran competición de atletismo. No tenemos tampoco una piscina olímpica o un velódromo…Pero lo que si tenemos son las mejores instalaciones al aire libre, así que tengo claro que va a ser el evento deportivo de más nivel que van a poder ver in situ en muchos años.