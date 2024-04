El Cisne gallego mide las opciones de salvación del Trasmapi Ibiza

El Trasmapi UD Ibiza HCE agota sus opciones para alcanzar la permanencia en la División de Honor Plata, a falta de cinco jornadas para el final, con un complicado desplazamiento a la pista del Club Cisne Colegio Los Sauces de Pontevedra (18,30 horas). Un rival potente que la pasada temporada militó en Asobal y que marcha séptimo con aspiraciones de disputar la fase de ascenso. Los gallegos pondrán a prueba la capacidad de reacción de un Trasmapi que acumula cuatro jornadas sin ganar y que ahora tiene a dos puntos las posiciones de permanencia en la categoría.

Para el técnico de los ibicencos, Eugenio Tilves, su equipo necesita dar su «mejor versión, sobre todo en defensa, para reducir el elevado número de goles» del rival, y llevar el partido a su terreno si quiere albergar opciones de victoria. «Somos de marcadores más bajos y ahí estará la clave, en tener paciencia, no perder bolas, estar finos de cara a gol y no fallar penaltis como en jornadas anteriores». «Será un partido dificilísimo, en una de las pistas más complicadas y ante un rival que viene de la máxima categoría, por lo que no tenemos nada que perder», añadió.