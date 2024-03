Romo: «Tenemos que retomar la confianza y eso se hace con una victoria el próximo partido»

Confianza y trabajo. A eso es a lo que se aferra el técnico de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo, que compareció ayer en la rueda de prensa previa al partido que disputará el equipo frente al Ceuta el domingo a las 12 horas en Palladium Can Misses, en el encuentro correspondiente a la 29 jornada del Grupo 2 de 1º RFEF.

La UD Ibiza está tercera en la clasificación, empatada a puntos con el Córdoba, y a tres del líder, el Castellón, que lleva dos partidos consecutivos perdidos.

El preparador madrileño sigue centrado en conseguir una victoria que se antoja imprescindible para recuperar la autoestima y tratar de meter presión a los de arriba. Romo, sabedor de la dinámica que lleva el equipo, con seis partidos seguidos sin ganar, sigue con la misma tónica de la temporada. «Hago lo mismo que en las últimas 28 jornadas, preparar al equipo a conciencia para el próximo partido».

Sabe que el último partido frente al Murcia fue uno de los peores de la temporada para la UD Ibiza: « El partido de la semana pasada es el más fácil de analizar porque jugamos mal», reconoce, pero continúa con la filosofía de «ir partido a partido, corregir los errores del fin de semana pasado y mejorar, sobre todo, con balón». No se muestra preocupado por la falta de gol, porque considera que el equipo está teniendo ocasiones para anotar, y cree que es más un tema de autoestima: «Tenemos que retomar la confianza y eso se hace con una victoria».

Para el partido de mañana contará con las bajas de Javi Jiménez, sancionado, y Sequeira, que está con su selección nacional. El que volverá a la convocatoria será Olaortua, que ha empezado a entrenar con el equipo y estará disponible si el técnico lo considera oportuno.

El Ceuta, enrachado

En cuanto al rival, el Ceuta, Romo advierte de que les pondrá las cosas difíciles: «Vamos a tener enfrente a un gran adversario, un equipo muy trabajado», al que el conjunto ibicenco derrotó en la ida con un tanto de Cedric en el descuento, por lo que tendrán que realizar un buen partido para poder doblegar a los pupilos de Iván Chaves, técnico ceutí.

Tampoco se muestra Romo partidario de buscar errores personales cuando las cosas no van bien: «No buscamos culpabilidades cuando las cosas no salen como esperamos». Y reconoce que no está contento con los horarios que le tocan al equipo: «Jugar siempre el domingo a las 12 no es algo a los que estemos acostumbrados», ya que para el técnico madrileño, «el fútbol es de tarde, con los focos encendidos y el olor a hierba mojada».

También se muestra convencido de contar con la confianza del presidente, con el que charla de manera regular: «Hablo con el presidente todas las semanas dos veces», y confiesa que no tratado el tema de su futuro al frente del once: «Solemos hablar de las cosas del equipo, de cómo podemos mejorar, de fútbol».

Romo termina reivindicando la situación de la UD Ibiza: «Sólo hay dos equipos que dependen de ellos mismos para poder ser campeones, el Castellón y nosotros». El técnico madrileño espera sumar mañana los tres puntos para cortar la mala racha y acabar con los fantasmas que sobrevuelan por Palladium Can Misses.