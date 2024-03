Romo, ante su primer plebiscito

El bajón de rendimiento de algunos futbolistas y el bache de resultados por el que atraviesa la UD Ibiza en un tramo tan importante de la competición no parecen ir con Guillermo Fernández Romo quien, en su línea habitual, no hizo autocrítica ni tampoco interpeló a las emociones de cara al trascendental partido de mañana en La Rosaleda.

El madrileño, que podría quedar señalado si el equipo celeste encadena en Málaga su cuarto tropiezo consecutivo, recurrió de nuevo a los conceptos técnicos de escaso contenido motivacional y apenas dejó un titular en la rueda de prensa previa al desplazamiento a la Costa del Sol: «No firmo el empate en Málaga».

Aunque después fue matizando la frase hasta prácticamente justificar que un punto no sería un mal resultado, Fernández Romo defendió que a sus muchachos solo les ha faltado una pizca de fortuna de cara a gol para haber derrotado a tres rivales de la zona baja. No lo hicieron; el Castellón volvió a despegarse a dos puntos en el liderato y Córdoba y Málaga ya están a siete dígitos.

El preparador celeste, que no se mostró preocupado por el hecho de encadenar tres jornadas sin ganar, explicó que el partido contra el conjunto blanquiazul «es importante» porque les enfrenta «con una institución enorme» y en un «gran escenario» , pero subrayó que serán «tres puntos iguales que la semana anterior».

Romo indicó que su plantilla ha trabajado durante la semana «tocando matices propios del partido» y que se preparan «para competir lo mejor posible, dando regularidad a las cosas positivas» y «tocando» aspectos «para volver a encontrar una mejor versión». «Hay que hacer más cosas y en eso estamos enfocados», reconoció después del empate cosechado en casa (0-0) frente al Mérida.

Sobre los aspectos a mejorar para regresar cuanto antes a la senda de las victorias, Romo dijo que deben «hacer más cosas, tener acierto, ser más determinantes, generar más situaciones en campo contrario, construir para tener la pelota en espacios más peligrosos». Y en defensa, ajustar «las alturas, el trabajo sin balón o los duelos individuales». El madrileño cree que han logrado «minimizar a los rivales» por lo que el trabajo en cada entrenamiento «es muy global y genérico», enfocado en «ver cómo en nuestra construcción podemos tener más nivel de acierto».

Sobre si se está siendo injusto con el equipo por los últimos resultados, aseguró que «cuando no se gana el análisis se hace desde el resultado», recordando que «si el otro día Unai mete esa situación –estrelló un balón en la escuadra en el descuento– no tendríamos este sentimiento». «Nos queda mucho margen para rearmarnos en lo que podemos seguir mejorando. No vamos a parar hasta el ultimo día», puntualizó.

Asimismo, a pregunta de Diario de Ibiza, Romo señaló que Amadeo Salvo, presidente de la entidad celeste, no ha tenido ningúb tipo de encuentro con él ni cn la plantilla para transmitir tranquilidad, confianza o para dar un toque de atención. «No ha habido nada extraordinario. Todos seguimos con la misma firmeza y determinación», advirtió.

Por último, sobre el Málaga CF declaró que es «un equipo muy regular que está haciendo una gran temporada», un equipo «muy complicado en todos los sentidos», que «sólo ha recibido seis goles en su campo» y que está «en disposición de pelear por todo».

Pellicer: «Nos enfrentamos al mejor visitante y al menos goleado»

A diferencia de Romo, para Sergio Pellicer el de mañana frente a la UD Ibiza sí es «un partido señalado», tal y como reconoció ayer el preparador del Málaga. «Es un partido señalado. Este es uno de ellos, por la entidad del rival. En los últimos partidos no han cosechado a nivel de resultados, pero nos enfrentamos al mejor visitante de los dos grupos. El menos goleado del grupo. Está haciendo unos números brutales», remarcó Pellicer, que añadió: «Esperamos seguir en esta dinámica. Queremos seguir creciendo, lo mejor está por llegar. Tenemos que seguir con ese nivel competitivo, que se juegue a lo que nosotros queremos. Es un partido muy bonito para jugar, sobre todo viendo a la gente... Hay que darles lo mejor. Ver la ilusión de los niños nos genera esa responsabilidad».