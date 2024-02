La UD Ibiza se cita con el liderato en Linares tras la derrota del Castellón

La UD Ibiza está ante la mejor ocasión en toda la temporada para asumir el liderato en solitario en el grupo 2 de Primera RFEF después de la derrota cosechada este sábado por el CD Castellón en su visita al Romano José Fouto de Mérida (2-1). El batacazo del líder permite al conjunto ibicenco citarse con el primer puesto en Linares, donde un empate le basta para encaramarse a la primera posición. No obstante, un triunfo permitiría a los celestes gozar de un interesante colchón, en una competición tan ajustada, después de que cobrara ventaja en el golaveraje particular con los ‘orelluts’ gracias a la victoria obtenida en la primera vuelta en Can Misses.

Los hombres de Fernández Romo completaron este sábado un largo desplazamiento que les llevó primero a Madrid en avión para después afrontar cerca de cuatro horas en autocar hasta la localidad de Linares, en la provincia de Jaén. Durante ese viaje, la plantilla ibicenca pudo seguir el encuentro que disputó su principal rival por el título en Mérida y comprobar que mañana tendrán en su mano alcanzar la primera plaza.

Bajas ante un rival en apuros

En la expedición no están Eugeni Valderrama ni Fausto Tienza, quienes cumplen un partido de sanción por acumulación de amarillas, y su puesto en el doble pivote lo cubrirán Jesús Álvarez y Olabe.

En lo deportivo, el cuadro ibicenco goleó por 4-1 a los andaluces en la primera vuelta, pero tras las incorporaciones de invierno mucho ha cambiado el equipo dirigido por David Campaña, que regresa al Municipal de Linarejos tras derrotar por 0-2 al colista Recreativo Granada la pasada jornada. Un triunfo que les da esperanzas de cara a la luchar por la permanencia, que ahora tienen a cinco puntos. Se trata, por tanto, de otra final por la salvación para un Linares que como local ha cosechado tres victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas.

La UD Ibiza deberá mantener la concentración y mejorar su acierto de cara a gol si quiere volver a la senda de las victorias, que se vio interrumpida el pasado domingo frente al Atlético Sanluqueño (0-0). En Can Misses, los pupilos de Romo no lograron manterializar sus ocasiones y perdieron una primera ocasión para encaramarse al liderato de la tabla.

Pero a domicilio el equipo ibicenco se está mostrando como el mejor visitante de las tres primeras categorías del fútbol español, invictos con siete victorias y cuatro empates. Una formidable racha que pretenden prolongar ante un rival de la zona baja que se juega muchas cosas y que no lo pondrá nada fácil delante de su afición.