«El resultado nos decepciona, no hemos ganado por falta de acierto»

Guillermo Fernández Romo reconoció tras el empate que a su equipo le «faltó acierto» para haber materializado alguna de las numerosas opciones que tuvo para batir al Atlético Sanluqueño.

«El resultado nos decepciona cuando no somos capaces de ganar. Sobre lo demás, las sensaciones son buenas, el equipo ha hecho todo para ganar. Pero por la falta de acierto no ha sido así», explicó el preparador madrileño, que recordó las intervenciones del portero visitante y el poste que salvó el cabezazo de Olabe en la recta final. «O un centímetro que nos faltó para llegar al balón» dijo en referencia a dos buenas ocasiones que no alcanzó a llegar Cedric, a quien defendió en sala de prensa. También a Obolskii. Sobre ambos dijo que es una «suerte» contar con ellos y que están teniendo «un rendimiento muy bueno».

Fernández Romo admitió que la falta de gol ante un rival muy metido atrás «lo que provoca es incerteza» aunque ❝precisó que «no podemos relacionar siempre el resultado con las cosas que pasan». «Más allá del empate hoy nos hemos acercado», añadió en referencia al anterior encuentro contra el Recreativo Granada, al que ganaron generando menos peligro.❞

«Sinceramente esperaba un equipo con más situaciones de juego y en campo contrario», subrayó respecto al Atlético Sanluqueño, que llegaba a Can Misses tras golear por 3-0 al Intercity. «No recuerdo, desde que está Abel, ningún equipo que le haya generado tanto volumen de ocasiones para dañarlo», puntualizó.

En cuanto al gol anulado a Soko en la primera parte, explicó que el colegiado pudo apreciar «un braceo de Niko para aprovechar su situación», aunque tildó la jugada de «dudosa».

Por su parte, el entrenador del equipo gaditano, Abel Segovia, confesó su satisfacción por el punto conseguido en el coliseo celeste. «Hemos sabido sufrir y nos vamos bastante contentos. Somos los únicos que nos hemos llevado puntos de aquí junto al Intercity, que ganó, y al Málaga, que empató. Empatar en Can Misses con un equipo todopoderoso como el Ibiza sabe muy bien», puntualizó el preparador de los andaluces. ❞