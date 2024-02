El atleta de Ibiza Marc Tur se enfrenta en Madrid a su primer test de cara al campeonato de España

El atleta ibicenco Marc Tur tiene varios retos deportivos por delante. Este domingo participará en el Campeonato Madrid Marcha en ruta-XVI Trofeo de marcha Ciudad de Móstoles y el 25 de este mes se celebra en Zaragoza el campeonato de España de marcha en ruta 20 km. Quien gane se clasificará directamente para los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que Tur ya tiene fijada la mirada desde hace tiempo.

La prueba de mañana en la capital le servirá como test de cara a esta otra cita, ya de ámbito nacional: «Como estoy federado en Balears, no puedo optar a ser campeón de Madrid aunque gane. Voy porque es una prueba que cae cerca y son 10 kilómetros. Tengo muchas ganas de probarme para ver cómo estoy para el campeonato de España, que es dentro de dos fines de semana».

Asimismo, destaca que mañana en Madrid habrá atletas de alto nivel, internacionales, y que peleará para lograr una buena marca. «Son los primeros 10 kilómetros de la temporada, que aunque no son decisivios ni clasificatorios para nada, a mí me sirven para saber si estoy en forma», explica Tur en conversación con este diario.

El joven deportista cuenta que está entrenando «mucho y muy bien» y que la cita más importante es la de Zaragoza. «Es la prueba casi definitiva de cara a este año. Ya comenzarán a decidirse plazas para los Juegos Olímpicos, para el campeonato del Mundo... Quien gane el campeonato de España y haga la mínima olímpica de la Federación española, es decir, menos de una hora, veinte minutos y diez segundos, se clasifica directamente para los Juegos. También saldrán clasificados para el campeonato del mundo y probablemente también del europeo», detalla el atleta. Así, es clave dar el máximo de uno mismo en esta cita nacional.

Prueba clave para este año

«Eso no significa que si no quedo primero no vaya a los Juegos Olímpicos. Es una oportunidad más que hay en el calendario, pero sí que es verdad que si no lo hago bien en este campeonato de España, no podré clasificarme en las otras pruebas, el campeonato del mundo y de Europa, y por tanto no tendré opción de clasificarme posteriormente en los Juegos», matiza.

Con todo, asegura que los deportistas deben gestionar la presión que que sienten de cara a los Juegos de París yendo de competición a competición. En sus palabras, «se trata de ir paso a paso».

Tur entrena entre dos y cuatro horas diarias, normalmente con un día de descanso a la semana; en ocasiones entrena siete días de siete.