El domingo 21 de enero de 2024 será una fecha para recordar en el tiro con arco pitiuso. Ese día se disputó en el Polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc, Formentera, el primer Campeonato de Formentera e Ibiza de tiro con arco de sala. Un evento en el que participaron 52 deportistas, 7 de los cuales pertenecen al club organizador: El club de tir amb arc Formentera.

La instalación acogió a los deportistas desde el domingo a las 9 de la mañana, si bien los preparativos comenzaron días antes con el traslado de todo el material desde Ibiza. Según explica la organización en un comunicado, el polideportivo cumplió con nota, puesto que el espacio era más que suficiente para albergar hasta un máximo de 64 deportistas aunque si la disposición fuese otra, podría albergar a muchos más, por lo que ¡Quien sabe si algún día Formentera podría acoger un evento de más entidad!

Desde la delegación de tiro con arco de Ibiza y Formentera, ArcoIbiza, agradecen la cesión por parte del Consell de Formentera del pabellón para la realización de este evento único.

La tirada escolar del sábado 20, no pudo celebrarse. El día anterior estaba previsto que los más pequeños de Formentera e Ibiza pudieran disputar su tercera prueba de la Liga "L'esport per a l'edat escolar" del Consell d'Eivissa. Teníamos una previsión de más de 60 canteranos, pero las condiciones climatológicas no nos permitieron llevar el material necesario para la puesta en escena. El sábado por la mañana a las 7.30, cuatro técnicos con tres furgonetas cargadas de material partieron del puerto de Ibiza pero al llegar al puerto formenterés, y tras tres intentos de atraque del buque de Trasmapi, fue imposible debido al viento con lo que tuvieron que volver a Ibiza, para intentar esperar el embarque en el siguiente, que a posteriori fue cancelado igualmente.

Asi que desde la delegación estamos apenados por no haber podido disfrutar de una competición escolar en la pitiusa menor. De momento, el día 24 de febrero está programada la cuarta tirada escolar, que será presumiblemente en la Galería Victor Juan de Can Misses, dejando la tercera aún con una fecha para concretar.

Estos fueron los resultados más destacados del Campeonato de Formentera e Ibiza celebrada en el polideportivo Antoni Blanc:

Arco Recurvo Alevín Mixto

Hugo Alejandro Manrique Yern, Club de tir amb arc Formentera, primera posición.

Víctor López Mayans, Club de tir amb arc Formentera, segunda posición.

Aina Sangonzalo Subinaras, Club s’arc d’Eivissa, tercera posición

Arco Recurvo Infantil Mujer

Ainhoa Retamal Torres, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición

Laura Romero Irurre, Club s’arc d’Eivissa, segunda posición

María Valente Ribas, Club de tir amb arc Es Cubells, tercera posición

Arco Recurvo Infantil Hombre

Mateu Ribas Costa, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición

Pau Altadill Cardona, Club s’arc d’Eivissa, segunda posición

Leone Di Carlo, Club s’arc d’Eivissa, tercera posición

Arco Recurvo Balear Mixto

Bosco Cortés Gomila, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición.

Neus Montero Rubio, Club s’arc d’Eivissa, segunda posición.

Santiago Daza Morales, Club s’arc d’Eivissa, tercera posición.

Arco Compuesto Absoluto Mujer

Nur Gómez Bufí, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición.

Samira Paniagua Morán, Club de tir amb arc Es Cubells, segunda posición.

Cristina Maneiro Calarde, Club de tir amb arc Es Cubells, tercera posición.

Arco Compuesto Absoluto Hombre

Jaume Llorens Riera, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición.

José Maneiro López, Club de tir amb arc Es Cubells, segunda posición.

Valentino Dechecco, Club de tir amb arc Es Cubells, tercera posición.

Arco Recurvo Absoluto Mujer

Gisela Torres Peire, Club s’arc d’Eivissa, primera posición.

Paula Hidalgo Marí, Club s’arc d’Eivissa, segunda posición.

Alba Torres Salmoral, Club s’arc d’Eivissa, tercera posición.

Arco Recurvo Absoluto Hombre

Aitor Ramiro Poley, Club de tir amb arc Es Cubells, primera posición.

Eduardo Santolaria Mercedes, Club de tir amb arc Es Cubells, segunda posición.

Pere Cincunegui Barbado, Club s’arc d’Eivissa, tercera posición.