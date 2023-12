Los de Alberto Gallego necesitaban la victoria para coger aire en la clasificación y también confianza gracias ala portería a 0 lograda hoy tras las dos goleadas seguidas encajadas.

El partido ha empezado con una Peña Deportiva muy eléctrica que ya en el minuto 3 ha tenido la primera, muy clara, en las botas de Jaume Tovar que ha obligado a hacer una gran intervención del portero local, Fernando Arcana.

Los minutos han seguido corriendo en el Olímpico Camilo Cano con mucha disputa en un choque entre dos equipos que no han concedido demasiado espacio.

Los locales, que han estrenado entrenador esta semana, el experimentado Sergio Egea, han ido mejorando a medida que los minutos han avanzado en el luminoso. Las mejores ocasiones, a balón parado, la debilidad de los peñistas, que por suerte para los ibicencos no acabaron en el fondo de la red.

A pesar de esta mejora, la Peña, que ya tuvo la más clara del choque en los primeros instantes del partido, ha vuelto a rozar el gol en el minuto 36, con una buena jugada en profundidad que, tras un rechace, acaba con un remate de Tovar que no esperaba el balón y no le pudo dar la dirección errónea, por lo que el balón se ha ido alto.

Los momentos finales de la primera parte ha dejado otras buenas ocasiones de Salinas y de Elorza, sin premio, por lo que la primera mitad ha llegado a su fin con empate a 0 y todo por decidir para ambos equipos.

El descanso ha sentado mejor a los de Alberto Gallego. A los 3 minutos de la reanudación, Tovar ha puesto el primero de la mañana en un auténtico golazo a la escuadra desde la frontal. El dicho dice que a la tercera va la vencida, y tras las dos ocasiones claras de la primera mitad, el delantero mallorquín no ha perdonado una tercera vez.

Los locales no han desistido del partido y en el 55’ han gozado de la más clara para ellos hasta el momento, con un cabezazo al larguero de Yosmel. Sin embargo, la respuesta de los de Santa Eulària ha llegado dos minutos después con una buena jugada de Torices, asistiendo en la izquierda a Tovar que cede al interior del área para Salinas, y el 10 peñista define, poniendo el 0-2 en el luminoso y encarrilando una victoria muy necesaria para una Peña Deportiva que llevaba desde el 12 de noviembre ante el Andratx sin ganar.

El choque no ha dado más de sí tras el 0-2, con una Peña conformista con el resultado y una Nucía que, aunque lo ha intentado, no ha generado peligro ante la portería defendida por Edu Frías.

Victoria importante para un conjunto peñista que acaba el año de la mejor manera y afronta el 2024 con buenas sensaciones y dos jornadas seguidas en el Municipal de Santa Eulària.