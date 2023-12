Un punto más cerca del liderato

No pudo ser. Por segunda ocasión en lo que va de temporada, la UD Ibiza no fue capaz de aprovechar la oportunidad de alcanzar el liderato en el grupo 2 de Primera RFEF después de firmar tablas ayer con el Algeciras en un duelo con sabor a ‘play-off’ (0-0). El equipo ibicenco sumó un valioso punto en el Nuevo Mirador pero dejó escapar la posibilidad de ponerse líder tras la derrota este sábado del CD Castellón, con el que empata a puntos en lo más alto de la clasificación.

Los de Fernández Romo se mostraron muy solventes en defensa y fueron de menos a más frente al quinto clasificado en un partido espeso y con contadas ocasiones de peligro que, eso sí, mantiene invicto al conjunto ibicenco lejos de Can Misses.

No se había cumplido el minuto 3 de juego cuando Niko Obolskii tuvo el primero en sus botas tras una rápida combinación en el balcón del área entre Tienza y Gallar. El ruso disparó en ventaja pero escorado y el cuero se paseó cruzado sin encontrar portería. Abde, la única novedad en el once celeste, no logró aprovechar la segunda jugada junto a la línea de fondo.

Buena disposición táctica

Los hombres de Romo comenzaron con muy buena disposición táctica, ordenados en defensas y precisos en las transiciones ante un Algeciras que tiraba más del juego directo para llevar el balón al campo rival. Ambas escuadras impusieron su solidez defensiva –encabezan las estadísticas como equipos menos goleados como local y visitantes, respectivamente– y las aproximaciones de peligro brillaban por su ausencia. Aunque al filo del cuarto de hora la tuvo el Algeciras tras un error de los celestes en la salida de balón. Fue por el carril zurdo donde Tomás Sánchez ganó línea de fondo en carrera, pero su pase atrás lo despejó salvador Eugeni a córner.

La UD Ibiza fue perdiendo consistencia ofensiva frente a la telaraña albirroja y solo una gran acción personal de Javi Jiménez, que abortó la zaga cuando recibía Gallar, animó su zozobra. El ritmo se había desplomado y los espacios para maniobrar escaseaban, haciendo del primer acto un verdadero bodrio para el espectador. No parecía tener prisa el combinado de Fernández Romo en alcanzar el liderato.

Los celestes parecían dispuestos a esperar su oportunidad con Gallar como el único capaz de romper la monotonía cada vez que recibía en línea de tres cuartos. Cosa que sucedió poco durante una primera parte que en líneas generales dominó el conjunto de Lolo Escobar.

Antes de alcanzar el descanso tuvo el 0-1 la UD Ibiza en una doble ocasión con Soko como protagonista, primero con una volea muy centrada que taponó Lucho García y después con un peligroso centro que remató en dos tiempos Obolskii, encontrando la respuesta del portero colombiano.

Segunda parte celeste

La formación celeste saltó con una línea de presión más avanzada y fruto de ello Abde estuvo a punto de embocar a gol en un rebote que cogió a Lucho fuera de portería. La respuesta de Roldán por banda derecha la despejó con acierto Medina cuando Zequi estaba listo para remachar desde el punto de penalti. De nuevo Roldán lo probó en el 54’, esta vez con un lanzamiento lejano que detuvo sin mayores apuros Sequeira. Ambos equipos estaban encontrando más espacios y en los 10 primeros minutos hubo un mayor flujo de llegadas al área que en toda la primera mitad.

Romo no tardó en buscar nuevas opciones ofensivas dando entrada a Arroyo por Abde pasado el minuto 60. Y la UD Ibiza dio un paso al frente. El pucelano no pudo cazar en su primera acción un gran centro de Soko al segundo palo durante un tramo de partido con cierto descontrol y alternativas para los isleños. Con pierna zurda lo probó Gallar desde el vértice dentro del área, aunque su remate se fue ligeramente por encima del travesaño. Y al borde del 70 fue Soko el artífice de la mejor ocasión del encuentro hasta el momento, tras un centro desde la banda izquierda de ‘JJ’, pero el cabezazo del camerunés a bocajarro salió muy picado y a las manos de Lucho.

El técnico madrileño introdujo nuevo armamento con un cuarto de hora por delante dando entrada a Cedric, el héroe involuntario de Ceuta, en lugar de un fatigado Obolskii. También refrescó Lolo Escobar a su equipo, venido a menos ante el empuje celeste.

Sin embargo, en los minutos finales apretó el Algeciras con varias opciones peligrosas a balón parado, aunque el marcador no se movió y la UD Ibiza acabó sumando un punto positivo que le mantiene invicto a domicilio y empatado con el Castellón en lo más alto de la tabla.